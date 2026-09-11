El imperio de Alfredo Coto, de una carnicería de barrio a 120 sucursales
Alfredo Coto aprendió el oficio junto a su padre y convirtió una carnicería de Boedo en una de las mayores cadenas de supermercados del país.
Puntos importantes
Alfredo Coto pasó de carnicería a gran cadena de súper, expansión clave.
Su éxito fue controlar la cadena de valor, desde origen a venta final.
Enfrentó polémicas: Kirchner por inflación, y litigios recientes.
Alfredo Coto pasó de aprender el oficio en la carnicería de su padre a construir una de las mayores cadenas de supermercados de la Argentina, en una trayectoria marcada por la expansión del negocio, el control de toda la cadena de valor y varias polémicas que tuvieron fuerte repercusión pública.