El fundador de Nestlé que fracasó con agua, cemento y aceite antes de triunfar

Henri Nestlé probó distintos negocios sin éxito hasta que a los 53 años creó un alimento para bebés que terminó convirtiéndose en un imperio

Mucho antes de que Nestlé se transformara en una de las mayores compañías de alimentos y bebidas del mundo, su fundador, Henri Nestlé, pasó años buscando una idea que finalmente le permitiera alcanzar el éxito. Nacido en Frankfurt, Alemania, en 1814 como Heinrich Nestle, comenzó su formación como aprendiz de farmacéutico y desarrolló una marcada inclinación por la química y la experimentación.

A lo largo de su vida probó suerte con diferentes actividades y productos, entre ellos agua mineral, limonada, vinagre, cemento y otros desarrollos industriales, pero ninguno consiguió convertirse en el gran negocio que buscaba. Fue recién cuando tenía 53 años, en la década de 1860, cuando encontró una oportunidad vinculada con un problema que preocupaba especialmente a la sociedad de la época, la elevada mortalidad infantil y la falta de alternativas seguras para los bebés que no podían ser amamantados.

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¿Cómo Henri Nestlé creó Farine Lactée y cambió su destino?

Instalado en Vevey, Suiza, Henri Nestlé comenzó a experimentar con diferentes combinaciones de leche de vaca, harina de trigo y azúcar. Su objetivo era desarrollar un alimento para bebés que no podían recibir leche materna y que fuera nutritivo, fácil de preparar y apto para conservarse. El resultado fue Farine Lactée, una preparación basada en leche suiza y harina que salió a la venta en 1867.

El producto encontró rápidamente una oportunidad en una época en la que la mortalidad infantil era elevada y las alternativas disponibles para alimentar a los recién nacidos podían resultar poco confiables. Nestlé utilizó sus conocimientos de farmacia y química y trabajó con científicos y médicos para desarrollar y presentar su fórmula, mientras que su experiencia previa en distintas actividades le había permitido acumular conocimientos sobre producción y comercialización.

El momento decisivo llegó en 1867 con un bebé prematuro conocido como Wanner. El niño rechazaba la leche materna y otros alimentos y se encontraba en un estado crítico. Henri Nestlé recibió al bebé y le administró una versión diluida de su preparación, después de lo cual el pequeño comenzó a recuperarse. La propia documentación histórica de Nestlé señala que el episodio hizo que la noticia se extendiera rápidamente y que la demanda por Farine Lactée aumentara.

El caso fue tan importante para la historia de la empresa que terminó convirtiéndose en uno de los relatos fundacionales de la marca. Sin embargo, la propia documentación histórica de Nestlé advierte que existen discusiones sobre quién fue exactamente el primer bebé en recibir la fórmula, ya que también aparece en los registros el hijo de Jean Balthasar Schnetzler, colaborador de Henri Nestlé.

¿Cómo convirtió Henri Nestlé un alimento para bebés en un negocio internacional?

Henri Nestlé entendió rápidamente que desarrollar el producto no era suficiente y que necesitaba conseguir que médicos, farmacéuticos y parteras confiaran en él. Para eso elaboró folletos sobre nutrición infantil y los distribuyó entre profesionales, además de desarrollar una estrategia comercial que buscaba que el producto fuera recomendado por quienes tenían contacto directo con las familias.

La estrategia funcionó y Farine Lactée comenzó a expandirse fuera de Suiza. Nestlé creó redes de agentes e importadores para llevar el producto a otros mercados y, durante la década de 1870, la fórmula ya se comercializaba en lugares tan distantes como Egipto, Rusia, México e Indonesia. La compañía también señala que, cuando Henri Nestlé tenía alrededor de 60 años, su alimento infantil ya se vendía en cinco continentes.

La expansión también dio origen a uno de los elementos más reconocibles de la compañía. Henri Nestlé utilizó como símbolo un nido con aves alimentadas por su madre, inspirado en el significado de su apellido, asociado al concepto de pequeño nido. El logo comenzó a utilizarse alrededor de 1867 y terminó convirtiéndose en una de las marcas visuales más reconocibles de la industria alimentaria.

Pero Henri Nestlé no fue quien inventó el chocolate con leche, aunque su empresa terminó convirtiéndose décadas después en uno de los grandes productores mundiales. En 1875, Nestlé suministró leche condensada a su vecino de Vevey, Daniel Peter, quien utilizó ese ingrediente para desarrollar el primer chocolate con leche comercial. Nestlé comenzó a vender chocolate recién en 1904 y, posteriormente, la compañía incorporó el negocio de chocolate mediante adquisiciones.

La historia empresarial de Henri Nestlé tuvo, además, un desenlace poco habitual para un fundador. En 1875, cuando tenía alrededor de 60 años, vendió su empresa y la fábrica de Vevey a tres empresarios locales, quienes contrataron químicos y trabajadores especializados para ampliar la producción y las ventas.

Después de desprenderse de su compañía, Henri Nestlé se retiró junto con su esposa Clémentine. Vivió sus últimos años en la región de Montreux y Glion y utilizó parte de su fortuna para ayudar a otras personas mediante préstamos y apoyar proyectos de infraestructura local. Murió el 7 de julio de 1890, a los 75 años.

La compañía que llevaba su apellido siguió creciendo después de su salida. En 1905, la empresa de Henri Nestlé se fusionó con Anglo-Swiss Condensed Milk Company, fundada en 1866 por los hermanos estadounidenses Charles y George Page, y de esa operación nació la compañía que daría origen al actual Grupo Nestlé.