Rafael Nadal construyó un amplio entramado empresarial junto a su familia, con negocios en el deporte, hoteles, salud, energía, finanzas e inmuebles

Rafael Nadal dejó el tenis profesional en noviembre de 2024, después de una carrera marcada por 22 títulos de Grand Slam y dos medallas de oro olímpicas. Desde entonces, su actividad empresarial ganó protagonismo y el patrimonio familiar se expandió mucho más allá del negocio que durante décadas estuvo ligado a su padre y a su tío Toni.

Uno de los últimos movimientos fue, precisamente, la reorganización de Vidres Mallorca, la compañía vinculada a Sebastián Nadal y Toni Nadal. El 18 de marzo de 2026, los socios aprobaron dividir la empresa después de 37 años de participación conjunta.

La operación dio origen a dos sociedades. Vidres Mallorca SXXI conservó la actividad industrial vinculada al cristal, mientras que Rector Rubi Invest pasó a concentrar los activos inmobiliarios. Sebastián Nadal quedó al frente del 100% de una sociedad y Toni Nadal hizo lo propio con la otra, dejando atrás el esquema de propiedad compartida que había caracterizado al negocio.

El motivo de la escisión no fue explicado públicamente por la familia ni por el Registro Mercantil. La documentación únicamente señala que la operación fue "debidamente consentido por los socios".

El negocio con el que Rafa Nadal construyó el patrimonio de su familia

Vidres Mallorca tiene una historia anterior a la fama internacional de Rafael Nadal. La empresa fabrica cristal plano y otros productos de vidrio, además de persianas, y concentra su actividad en Mallorca.

La compañía ubica sus comienzos en 1982, aunque el Registro Mercantil establece que la sociedad fue constituida en 1989. A lo largo de los años llegó a contar con tres plantas, cuyas instalaciones reúnen casi 5.000 metros cuadrados.

Antes de la separación, Sebastián Nadal y Toni Nadal controlaban cada uno el 50% de la firma. El negocio no solo desarrolló una actividad industrial: también acumuló un importante patrimonio inmobiliario.

En el último ejercicio disponible previo a la escisión, Vidres Mallorca registró 13,55 millones de euros de facturación y 2,17 millones de beneficio. Sus activos alcanzaban los 35,1 millones de euros, frente a los 26,91 millones declarados en 2021.

Dentro de ese patrimonio figuraban locales y viviendas ubicados en Son Servera, Manacor, Palma, Calvià y Sant Llorenç des Cardassar.

La actividad industrial, además, tenía planes de expansión. En 2025, el Govern balear declaró estratégico el proyecto de Vidres Mallorca para:

Levantar una nueva planta

Reemplazar las instalaciones actuales

Incorporar maquinaria

Elevar la capacidad de producción

La transformación societaria separó así dos negocios que habían convivido durante décadas: la actividad industrial y los inmuebles.

La filosofía financiera de Sebastián Nadal

Rafael Nadal contó en una entrevista con CNBC que su padre fue una referencia importante en su formación empresarial: "Mi padre fue un ejemplo muy positivo para mí en términos de dedicación y trabajo duro... fue capaz de construir la mayor empresa de cristales de Baleares empezando desde cero".

Sebastián Nadal también tuvo un papel relevante en la administración de los intereses económicos de su hijo. Entre otras estructuras, gestiona la SICAV Growth Inversiones y participó durante años en la organización del patrimonio familiar.

Una anécdota resume la filosofía que Rafael Nadal atribuyó a su padre. Cuando el tenista se interesó por un Aston Martin, Sebastián Nadal le respondió: "¿Qué vas a hacer con un Aston Martin en Manacor? Venga, vete con el Kia".

Detrás de esa mirada sobre el dinero se fue formando una estructura empresarial mucho más amplia que aquella compañía dedicada al vidrio.

Un holding con más de 20 sociedades

Buena parte de las actividades de Rafael Nadal se canalizan a través de Aspemir, el holding familiar administrado por su madre, Ana María Parera.

Los números muestran la dimensión alcanzada por esta estructura. En 2024, Aspemir terminó el ejercicio con 375,4 millones de euros de patrimonio neto, ingresos por 41,9 millones y un beneficio de 14,5 millones. El holding controla más de una veintena de sociedades y participaciones.

Entre sus negocios aparece la Rafa Nadal Academy de Manacor, además de la cadena hotelera ZEL, desarrollada junto a Meliá y con presencia en Mallorca, Costa Brava y Punta Cana, además del proyecto en Argentina.

El grupo también participa en iniciativas vinculadas con la nutrición y el bienestar. Una de ellas es NDL Pro-Health, creada junto a Cantabria Labs. A ese mapa se suman inversiones inmobiliarias, proyectos de energías renovables, participaciones financieras y la productora Komodo, relacionada con eventos como Mad Cool y producciones audiovisuales para Netflix.

Nadal amplía su actividad fuera de España

La expansión empresarial también alcanzó nuevos mercados durante 2026. Nadal impulsó el desarrollo internacional de su modelo de academia mediante International Tennis Academies, una estructura destinada a llevar el concepto de la Rafa Nadal Academy a otros países.

Pero el movimiento más alejado de su trayectoria deportiva está relacionado con el negocio náutico. Aspemir adquirió una participación minoritaria en Ocean Platform Marinas, una compañía dedicada al desarrollo y gestión de puertos deportivos destinados a grandes embarcaciones y megayates.

El patrimonio familiar, por lo tanto, ya abarca actividades que van desde el deporte hasta la hotelería, la salud, las inversiones financieras y los desarrollos vinculados con el turismo náutico.

El salto al inmobiliario de lujo

El negocio inmobiliario también ocupa un lugar relevante dentro de las inversiones de Nadal. En 2024 se produjo otra reorganización empresarial, esta vez alrededor de Mabel Capital. Nadal y Abel Matutes rompieron su alianza con Manuel Campos y conservaron los activos inmobiliarios y otras inversiones. Campos, en cambio, quedó con la rama gastronómica.

De aquella separación surgió Palya Invest, sociedad en la que Nadal y Matutes concentraron la actividad inmobiliaria. La otra parte de la estructura quedó relacionada con restaurantes como Tatel y Totó.

Palya tiene actualmente un proyecto de más de 200 millones de euros en la Costa del Sol, desarrollado junto a Sierra Blanca. El plan contempla cerca de un centenar de viviendas de lujo entre Estepona y Marbella, además de una propuesta vinculada al turismo náutico, residencias frente al mar y otra promoción en Nagüeles.

De los Grand Slam a un patrimonio diversificado

La transformación empresarial de Nadal se produjo mientras su carrera deportiva llegaba a su final. En junio de 2025, Felipe VI le concedió el título nobiliario hereditario de marqués de Llevant de Mallorca.

En Manacor todavía no existe una estatua del extenista, pese a que se había planteado instalar una. En cambio, sí cuenta con una escultura en la entrada de Roland Garros.

A sus 40 años, Nadal mantiene así una actividad muy diferente de la que desarrolló durante más de dos décadas en las canchas. El deporte sigue presente a través de sus academias, pero su patrimonio familiar se extiende ahora por industrias, hoteles, salud, energía, finanzas, inmuebles y negocios vinculados con grandes embarcaciones.