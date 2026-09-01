Plazo fijo banco por banco: el ranking con los rendimientos en alza
El escenario para las colocaciones a plazo fijo por 30 días muestra una marcada diferencia en los rendimientos ofertados en la plaza local. A partir de los registros publicados por el Banco Central de la República Argentina, los ahorristas observan una brecha clara entre la estrategia adoptada por las grandes instituciones tradicionales y la postura de las firmas de menor envergadura.
Con la libre competencia de rendimientos en marcha, la dispersión exige comparar en detalle las alternativas antes de inmovilizar los pesos. La opción de operar de manera digital sin la necesidad de abrir una cuenta corriente previa amplía las posibilidades para acceder a los retornos más elevados del mercado.
Qué tasa paga cada uno de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos
Dentro del grupo que concentra la mayor cantidad de operaciones del país, las propuestas para colocaciones tradicionales varían según cada entidad:
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Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de TNA (sube a 21% para no clientes)
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Banco de la Nación Argentina: 20% de TNA
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Banco Macro: 19,5% de TNA
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BBVA Argentina: 19,5% de TNA
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Banco Credicoop: 18,5% de TNA
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Banco Galicia: 18,5% de TNA
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ICBC: 18,1% de TNA
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Banco Ciudad de Buenos Aires: 17% de TNA
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Banco Santander Argentina: 17% de TNA
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Banco Patagonia: 16% de TNA
Las tasas que ofrecen el resto de los bancos en el mercado
En el segmento compuesto por bancos regionales y compañías financieras se ubican las retribuciones más altas para captar liquidez:
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Banco CMF: 24% de TNA
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Reba Compañía Financiera: 24% de TNA
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Banco Meridian: 23,5% de TNA para no clientes (22,5% clientes)
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Crédito Regional Compañía Financiera: 23,5% de TNA
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Banco BICA: 23% de TNA
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Banco del Sol: 23% de TNA
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Banco Mariva: 23% de TNA
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Banco VOII: 23% de TNA
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Banco Hipotecario: 18,5% de TNA (alcanza el 22% para no clientes)
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Banco de Comercio: 21,5% de TNA
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Bibank: 21,5% de TNA
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Banco Masventas: 21% de TNA (19% para no clientes)
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Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% de TNA
Cuánto se gana por invertir $1 millón: la diferencia entre el que más y menos paga
Al destinar un capital de $1.000.000 durante un mes en las entidades que encabezan la nómina con el 24% de TNA, la retribución obtenida asciende a $19.726 al finalizar el período.
En contraposición, volcar esa misma suma en una institución con el retorno más ajustado de la lista principal, fijado en el 16% de TNA, representa un cobro de $13.150 en concepto de intereses generados. De esta manera, la distancia entre elegir una opción u otra alcanza una brecha superior a los $6.500 sobre el mismo monto inicial.