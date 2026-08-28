Los depósitos en dólares permiten obtener intereses, pero sus tasas son bajas y el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento

La decisión de colocar dólares a plazo fijo no depende solamente de cuánto paga el banco. Para el ahorrista, hay una segunda variable que puede ser igual de importante: durante cuánto tiempo podrá prescindir de ese dinero.

A diferencia de una caja de ahorro, los fondos depositados en un plazo fijo en dólares quedan sujetos al período acordado. Por eso, la alternativa puede resultar interesante para capital que no se prevé utilizar en el corto plazo, pero menos conveniente para los ahorros destinados a cubrir gastos imprevistos.

u$s10.000 en plazo fijo: cuánto ganás con una tasa del 1,5% o 2% anual

El rendimiento se calcula a partir de la tasa nominal anual (TNA) y del período de permanencia del depósito. Como las tasas pueden variar entre entidades, comparar las propuestas antes de invertir permite conocer qué resultado puede obtenerse por el mismo capital.

Un ejemplo permite dimensionarlo. Si se depositan u$s10.000 durante un año a una tasa del 1,50% anual, el interés generado sería de aproximadamente u$s150, suponiendo que la tasa se mantenga durante los 12 meses y sin considerar condiciones particulares del banco.

Con una TNA del 2%, en cambio, ese mismo capital produciría unos u$s200 en un año.

Los montos son ilustrativos: la ganancia efectiva dependerá de la tasa vigente y de las condiciones que establezca cada entidad para la colocación.

Qué revisar antes de elegir un banco

La tasa no alcanza para determinar cuál es la mejor alternativa. También conviene conocer:

El plazo mínimo.

El monto necesario para abrir el depósito.

Las condiciones de contratación.

Otro aspecto a verificar es qué ocurre cuando termina la colocación. Las entidades pueden ofrecer distintas modalidades para manejar el capital y los intereses una vez alcanzada la fecha de vencimiento, incluida la posibilidad de renovar la operación según las condiciones disponibles.

También es importante confirmar las características específicas del producto antes de transferir los dólares. Revisar previamente las permite evitar que una diferencia entre bancos termine afectando el rendimiento esperado o la disponibilidad de los fondos.

El problema de necesitar los dólares antes del vencimiento

El principal costo de esta alternativa es la pérdida de disponibilidad inmediata. Una vez constituido el depósito, el capital queda comprometido durante el plazo seleccionado.

Por eso, colocar todos los dólares puede no ser una buena estrategia cuando parte de esos ahorros funciona como fondo de emergencia. Si aparece un gasto inesperado, contar con una porción líquida puede ser más importante que obtener un interés adicional.

Una estrategia posible consiste en separar el dinero según su destino: conservar disponible la parte que podría necesitarse en el corto plazo y utilizar para el plazo fijo únicamente aquellos dólares que puedan permanecer depositados hasta el vencimiento.

En definitiva, el atractivo de la operación está en obtener un rendimiento sobre un capital que de otro modo permanecería sin generar intereses. Pero, cuando las tasas son relativamente bajas, la ganancia debe compararse con el costo de perder liquidez durante el período elegido.