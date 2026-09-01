La empresa reunirá a siete chefs en Hotelga para mostrar sus nuevas colecciones y el papel de la vajilla en la presentación de cada plato

La empresa amplía así su experiencia en Hotelga con 2 stands, un café propio y ciclo de cocina en vivo con 7 chefs.

Volf presentará alrededor de 60 productos nuevos en Hotelga 2026, con precios mayoristas que irán desde los $5.000 hasta los $60.000. La marca argentina de cubiertos y vajilla duplicará su presencia en la feria con dos stands, un café propio y un ciclo de cocina en vivo con siete chefs. Mientras el negocio gastronómico atraviesa un año sin crecimiento, la empresa avanza con aperturas en el interior y proyecta llegar a Chile y Colombia en 2027.

Las novedades incluirán colecciones de cubiertos, porcelana de diferentes fabricantes internacionales y modelos de cristalería para restaurantes y coctelería. Son productos de las mismas marcas extranjeras que Volf ya representa y distribuye en el país.

"Siempre, incluso en los peores momentos, ampliamos el catálogo. Algunos años incorporamos menos productos y otros, como este, sumamos más. Para el cliente gastronómico y hotelero es importante encontrar un abanico que continúe creciendo", contó Leandro Vainberg, integrante de la cuarta generación de la familia que conduce la empresa a iProfesional.

El despliegue podrá verse del 2 al 4 de septiembre en La Rural, donde Hotelga reunirá a empresarios y profesionales de la hotelería, la gastronomía y el turismo. Volf, cuya historia comenzó hace más de un siglo, contará esta vez con dos espacios y ampliará la experiencia que había llevado a la edición anterior.

Los stands fueron pensados como ambientes abiertos, más parecidos a un restaurante o un lugar de encuentro que a una exhibición convencional. En el centro habrá una gran isla que integrará productos y gastronomía.

Uno de los espacios funcionará durante las tres jornadas como Café Volf, con café de especialidad y una selección de preparaciones dulces y saladas servidas en piezas de la marca. La empresa también será sponsor de cristalería de Hotelga 2026.

Volf presentará 60 productos nuevos en Hotelga, con precios mayoristas de $5.000 a $60.000 (Gentileza Volf)

Siete chefs mostrarán un mismo menú en diferentes platos

La propuesta incluirá Fine Dining, un ciclo de demostraciones en vivo protagonizado por Lucas Canga, Rodrigo Ayala, Julián Galende, Tomás Treschanski, Gonzalo Aramburu, Maximiliano Matsumoto y Julio Martín Báez.

"Los convocamos por los productos que suelen llevarse durante el año. Son cocineros muy orientados al armado de los distintos pasos de un menú y trabajan especialmente la presentación", explicó Vainberg.

La consigna que les propuso la empresa fue preparar un menú y servirlo en diferentes platos. Cada chef eligió personalmente las piezas de porcelana que utilizará durante su demostración.

"Ellos buscan que el protagonismo lo tengan su plato y la materia prima. También quieren presentarlos en piezas diferentes, que no sean las mismas que se ven en todos los restaurantes, sino que acompañen la identidad de cada cocinero", agregó.

La programación comenzará el miércoles 2 de septiembre. Lucas Canga cocinará a las 14 y Rodrigo Ayala, a las 16. El jueves 3 se presentarán Julián Galende, a las 14; Tomás Treschanski, a las 15, y Gonzalo Aramburu, a las 15.30. El viernes 4 será el turno de Maxi Matsumoto, a las 14, y Julio Martín Báez, a las 16.

La puesta permitirá ver los productos en situaciones reales de uso. Volf buscará mostrar cómo la vajilla, los cubiertos y la cristalería pueden modificar la presentación de una mesa. Para el mercado profesional, Vainberg también destaca la durabilidad y la posibilidad de reponer las piezas de una misma línea.

Ese último punto es uno de los argumentos comerciales del empresario frente a la llegada de nuevos importadores. Según Vainberg, los restaurantes pueden probar otras alternativas o buscar distintos precios, pero suelen conservar a los proveedores capaces de garantizar continuidad.

"La apertura de las importaciones repercute en el comercio, pero el cliente gastronómico necesita reposición y no busca entrar permanentemente en nuevos proveedores. Puede mirar otros productos o encontrar algo que nosotros no tengamos, pero no necesariamente reemplazarnos", sostuvo.

El empresario también marcó diferencias de calidad entre la oferta de la compañía y parte de los artículos que comenzaron a ingresar al mercado. De todos modos, asegura que la mayor competencia no preocupa a la familia. "Volf siempre estuvo abierta a que haya competidores. A nosotros nos sirve que estén", afirmó.

Volf trabaja con unos 1.500 clientes profesionales

El canal gastronómico y hotelero continúa representando alrededor del 70% del negocio de la empresa. El porcentaje restante corresponde al mercado minorista y al comercio electrónico. En total, Volf trabaja con cerca de 1.500 restaurantes, hoteles y empresas de catering.

Según el empresario, la primera mitad de 2026 tuvo un buen desempeño, aunque la actividad cayó con fuerza durante los meses del Mundial de Fútbol. En cantidad de unidades, la compañía se mantiene en niveles similares a los de 2025 y espera una recuperación durante la última parte del año.

"Lamentablemente, en 2026 no vemos un crecimiento amplio. Muchos restaurantes cerraron y otros abrieron, pero el mercado se mantuvo. Tuvimos una primera mitad bastante buena, después las ventas bajaron muchísimo durante el Mundial y ahora pensamos que el cierre del año puede mostrar un crecimiento fuerte", señaló Vainberg.

La apertura comercial tampoco modificó demasiado la proporción entre los productos nacionales y los importados. Menos del 10% del catálogo se fabrica actualmente en la Argentina. La producción local se concentra principalmente en artículos realizados para licitaciones y pedidos de organismos públicos.

Sí cambió el esquema exportador. En 2025, la empresa calculaba que cerca del 40% de su producción realizada en Asia se destinaba a países de la región. Ese dato ya no se mantiene. Volf dejó de producir en la Argentina para exportar y pasó a trabajar, en algunos casos, con operaciones directas desde el exterior hacia sus clientes.

La marca conserva actividad comercial en Perú, Paraguay y Uruguay, pero por ahora no sumó nuevos destinos internacionales. El próximo movimiento podría llegar en 2027, cuando planea desembarcar en Chile y Colombia, según adelantó el empresario.

En el mercado argentino, Volf abrió un local en Salta, mantiene su presencia en Mendoza y analiza una apertura en Mar del Plata antes de que termine 2026. Para el año próximo, los planes apuntan a Rosario y Santa Fe.

La compañía emplea actualmente a unas 50 personas. Fernando Vainberg continúa al frente junto con sus hijos Leandro y Karen.

Hotelga se realizará del 2 al 4 de septiembre, de 13 a 20, en La Rural. Organizada por FEHGRA, la Asociación de Hoteles de Turismo y Messe Frankfurt Argentina, la feria incluirá el Hotelga Summit, la final del Torneo Federal de Chefs, el Concurso de Hotelería Sustentable y el Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada. El ingreso será exclusivo para profesionales y empresarios, con acreditación previa.