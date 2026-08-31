Ingresos por contratos, acuerdos comerciales y rechazos estratégicos marcaron la historia financiera de Messi fuera del fútbol profesional

Lionel Messi cerró su historia con la Selección argentina después de dos décadas. El retiro internacional lo encuentra muy lejos de aquel chico que dejó Rosario a los 13 años para incorporarse a las divisiones juveniles de Barcelona.

A los 39, además de su extraordinaria carrera deportiva, Messi construyó una fortuna estimada en u$s1.100 millones, según Forbes. Se convirtió en uno de los deportistas más ricos del mundo.

El número impresiona, aunque cuenta sólo una parte de la historia: Forbes calcula que Messi generó más de u$s1.800 millones a lo largo de su carrera entre contratos, acuerdos comerciales y otros negocios, antes de impuestos y comisiones.

Esa cifra no equivale a su patrimonio. La publicación estima actualmente su riqueza neta en u$s1.100 millones.

Cuánto dinero ganó Messi en 2025

Según datos de Forbes, Messi tuvo ingresos por aproximadamente u$s135 millones durante 2025.

De ese total, unos u$s60 millones correspondieron a su salario y compensaciones vinculadas con Inter Miami, mientras que los restantes u$s75 millones provinieron de contratos publicitarios y patrocinios.

La estructura de ingresos del futbolista se complementó durante los últimos años con inversiones y emprendimientos que no dependen directamente de su actividad dentro de una cancha.

Uno de los principales ejemplos es su relación con Inter Miami, donde además de desempeñarse como futbolista cuenta con una opción vinculada a la propiedad del club.

De Barcelona a Miami: la construcción de un imperio económico

La transformación económica acompañó su recorrido deportivo. Messi pasó 17 años en el primer equipo de Barcelona, donde consolidó su estatus global.

Jugó luego dos temporadas en Paris Saint-Germain. En 2023 tomó una decisión que modificó también el mapa comercial de su carrera: se mudó a Estados Unidos para jugar en Inter Miami.

Antes de llegar a la MLS, tuvo la posibilidad de seguir el camino de Cristiano Ronaldo hacia Arabia Saudita. Forbes recordó que entonces circuló una oferta que habría alcanzado hasta u$s400 millones por año.

Messi eligió Miami. La decisión no fue solo deportiva: el paquete acordado para llevarlo a la MLS incluyó una opción para adquirir una participación accionaria en la franquicia después de su retiro, algo que Arabia Saudita no ofrecía.

Jorge Mas, propietario del Inter Miami, dijo a Bloomberg que el club le paga entre u$s70 millones y u$s80 millones anuales. La operación estadounidense quedó lejos de limitarse a un salario convencional.

Un negocio que ya no depende solo de la pelota

Este año, Forbes calculó que Messi obtuvo u$s140 millones en un año. Unos u$s70 millones provinieron de su actividad deportiva. Otros u$s70 millones llegaron de patrocinios y negocios.

La cifra lo ubicó tercero entre los deportistas mejor pagos del mundo. Solo quedaron por delante Cristiano Ronaldo y el boxeador mexicano Canelo Álvarez.

Uno de los pilares de esa estructura comercial es Adidas. Messi mantiene con la marca un contrato vitalicio, uno de los grandes acuerdos de patrocinio que construyó durante su carrera.

El vínculo con Adidas trasciende los ingresos inmediatos. Le garantiza royalties por productos con su marca y una presencia comercial global que seguirá activa mucho después de colgar los botines.

Forbes lo incorporó en junio al reducido grupo de deportistas con un patrimonio superior a los u$s1.000 millones. Según el ranking en tiempo real citado por la publicación, Messi era además el quinto argentino más rico, con una fortuna calculada en u$s1.100 millones.

Qué pasará con su fortuna cuando deje de jugar

El retiro de la Selección encuentra así a Messi en un punto muy distinto de aquel inicio en Barcelona. Su carrera no solo produjo títulos, goles y récords.

También generó más de u$s1.800 millones y construyó una estructura económica que seguirá funcionando cuando deje de jugar al fútbol: su contrato vitalicio con Adidas, su participación futura en Inter Miami y sus negocios personales garantizan que los ingresos continuarán fluyendo.

La decisión de ir a Miami en lugar de Arabia Saudita puede verse hoy como una apuesta a largo plazo. No buscó el cheque más grande del momento. Eligió una estructura que le da participación en un negocio deportivo en crecimiento.

El modelo Messi combina ingresos deportivos, contratos comerciales vitalicios y participación accionaria en franquicias. Una fórmula que pocos deportistas lograron replicar.

Los hoteles de Lionel Messi en España y otros países

El negocio hotelero es otra de las principales áreas de inversión del futbolista.

Messi participa en MiM Hotels, una compañía vinculada al sector turístico que desarrolló establecimientos de lujo en diferentes destinos. La denominación MiM corresponde a "Majestic i Messi".

La cadena cuenta con hoteles en destinos como Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sitges, Sotogrande y Andorra, de acuerdo con el desarrollo de la compañía.

El proyecto comenzó a expandirse mientras Messi todavía desarrollaba su carrera deportiva y permitió trasladar parte de su actividad empresarial al sector turístico.

Las estimaciones citadas en el material ubican el valor de los negocios hoteleros en más de u$s100 millones.

Cómo funciona el negocio inmobiliario de Messi

Uno de los componentes más importantes de la estructura empresarial de Messi está relacionado con los inmuebles que posee en España.

A través de Edificio Rostower Socimi, el futbolista agrupó propiedades que incluyen hoteles, locales comerciales, oficinas y unidades residenciales.

La sociedad utiliza la figura de SOCIMI, Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario, un régimen español destinado a sociedades que desarrollan actividades vinculadas principalmente con inmuebles destinados al alquiler. La particularidad de este modelo es que los activos inmobiliarios pueden quedar dentro de una sociedad cuyas acciones cotizan en un mercado.

El portafolio incluye siete hoteles y distintos activos inmobiliarios en España. Según la valuación citada en el material, Bloomberg estimó el valor de ese conjunto de propiedades en unos u$s232 millones.

De esta manera, el patrimonio inmobiliario queda integrado a una estructura financiera que permite obtener liquidez mediante la negociación de participaciones, sin necesidad de vender individualmente cada propiedad.

Messi también invierte en gastronomía

La gastronomía es otro de los sectores en los que Messi amplió sus actividades.

En julio de 2025, el futbolista ingresó como socio de El Club de la Milanesa, una cadena argentina que inició un proceso de expansión internacional.

La empresa proyecta abrir su primer local en Europa en Castelldefels, Cataluña, cerca del restaurante que Messi tiene en esa localidad.

La expansión forma parte de un plan de inversión de aproximadamente u$s6 millones, que contempla también una nueva planta industrial en Tigre, tres nuevas sucursales en Argentina y otros cuatro locales en España.

El desembarco europeo comenzará en Cataluña, donde la compañía proyecta desarrollar una red de cinco restaurantes.

La estrategia combina la expansión de la cadena argentina con la presencia de Messi en el capital de la compañía.

The Messi Store y la marca de indumentaria

Messi también desarrolló negocios vinculados con su imagen personal.

Uno de ellos es The Messi Store, una marca de indumentaria que comercializa prendas y productos asociados al nombre del futbolista.

El proyecto forma parte de una estrategia para trasladar la marca Messi a sectores diferentes del fútbol y aprovechar su imagen comercial a través de productos propios.

La indumentaria se suma a sus acuerdos de patrocinio con diferentes compañías internacionales, que constituyen una parte relevante de sus ingresos fuera del salario deportivo.

Messi también tiene negocios en bebidas y vinos

El rosarino también ingresó al mercado de bebidas.

En los últimos años lanzó Más+, una marca de bebidas hidratantes desarrollada junto con socios comerciales.

A esto se suma su participación en el negocio vitivinícola mediante L10 Wines, una marca de vinos asociada a su identidad y a su trayectoria deportiva.

De esta manera, la utilización de su nombre comercial se extendió desde la indumentaria hacia categorías de consumo masivo.

La empresa de tecnología y deporte de Messi

Messi también incursionó en inversiones relacionadas con tecnología y entretenimiento deportivo.

Durante su etapa en Paris Saint-Germain lanzó Play Time Sports-Tech Hold, una firma con sede en San Francisco orientada a inversiones en empresas vinculadas con tecnología, medios y entretenimiento deportivo.

La compañía participa en proyectos y startups relacionados con nuevas formas de consumo de contenidos deportivos y con el desarrollo de productos tecnológicos vinculados al deporte.

El objetivo de este tipo de inversiones es participar de empresas que operan en sectores vinculados con el fútbol y el entretenimiento, pero que no dependen exclusivamente de la carrera deportiva del propio Messi.

Qué es 525 Rosario, la productora de Messi

Dentro de sus actividades también aparece 525 Rosario, una compañía dedicada a la producción de contenidos.

La empresa toma su nombre de Rosario, la ciudad natal de Messi, y forma parte de los emprendimientos desarrollados alrededor de su imagen y de la producción audiovisual.

El proyecto amplía la presencia del futbolista en un sector diferente al deportivo y se suma a las inversiones en medios y entretenimiento.

Lionel Messi y sus inversiones en clubes de fútbol

La actividad empresarial de Messi también se extendió a la propiedad de clubes.

En 2025, el argentino fundó junto con Luis Suárez el Deportivo LSM, en Uruguay. El proyecto comenzó su actividad en el fútbol de ese país y consiguió el ascenso durante su primera temporada.

En 2026, además, Messi formalizó la compra del UE Cornellà, institución catalana fundada en 1951 que compite en la Tercera RFEF del fútbol español.

El club cuenta con el Nou Municipal de Cornellà, con capacidad para aproximadamente 1.500 espectadores, además de instalaciones destinadas a la formación y entrenamiento de futbolistas.

La adquisición incorporó nuevamente a Messi como propietario de una institución deportiva, aunque en este caso dentro del sistema de fútbol español.