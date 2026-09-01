De futbolista top a empresario, la nueva vida del exjugador que diversificó inversiones

A menos de dos años de su último partido como profesional, Franco Di Santo se encuentra inmerso completamente en otra faceta en su Mendoza natal

Son muchos los futbolistas profesionales que, una vez que deciden colgar los botines, intentan volcarse de lleno al universo de los negocios para administrar el capital construido durante su carrera deportiva. Sin embargo, existen pocos casos de transiciones tan rápidas y comprometidas como la de Franco Di Santo.

El exdelantero brilló en la élite europea -jugó en Inglaterra, Alemania y España-, la Selección argentina (estuvo en la lista de 30 de Sabella para el Mundial 2014, pero no pasó el último corte) y tuvo también un breve paso por el fútbol argentino en San Lorenzo e Independiente Rivadavia, donde prácticamente no jugó. Luego de semejante carrera, cambió las charlas tácticas por la lectura técnica y los entrenamientos por reuniones directivas, colocándose al frente de emprendimientos de gran escala.

En la actualidad, el mendocino equilibra sus días entre el desarrollo inmobiliario a través de la firma Infinito Desarrollos y el rubro gastronómico como socio fundador de Grupo Modesto, un conglomerado que gestiona franquicias de café, pizzerías y locales nocturnos. En una extensa entrevista concedida a MDZ Online, el exjugador repasó cómo planificó su retiro, la filosofía de trabajo en equipo que trasladó de la cancha a las empresas y las metas que persigue en esta segunda carrera profesional.

La faceta inmobiliaria de Franco Di Santo: impronta personal y trabajo en equipo

El desembarco de Di Santo en la construcción no fue producto de una decisión improvisada tras su alejamiento de la actividad física, sino de un proceso familiar que venía gestándose desde hacía dos décadas. Hoy, el exfutbolista se involucra de forma directa en proyectos de envergadura en la provincia de Mendoza, como el emprendimiento Alto Ozamis en el municipio de Maipú, aportando su visión personal y el aprendizaje acumulado en los distintos países donde le tocó vivir.

"Estoy intentando aprender y meterme de lleno. Cuando jugaba al fútbol lo veía desde afuera, pero hoy que me involucro en todo porque no quiero que se me escape nada, me doy cuenta de que es un rubro difícil y que tiene su maña", explicó a MDZ Online. En ese sentido, destacó la importancia de adaptar la arquitectura al bienestar comunitario: "Me baso en la gente que realmente sabe y que está muy capacitada. Aporto desde lo que viví, desde pensar en lo que me hubiera gustado tener a mí de chico cuando pasé muchas carencias, como tener un espacio verde donde celebrar un cumpleaños".

Franco Di Santo, en la Expo Real Estate como representante de Infinito Desarrollos

Asimismo, remarcó que su mentalidad colectiva adquirida en el vestuario es su principal activo empresarial: "Una de las cosas que me caracterizó como jugador fue poner siempre lo grupal por encima de lo individual. Si uno se pone en el papel de 'yo hago todo', es cuando se equivoca. Somos un equipo que está tirando para el mismo lado".

Franco Di Santo, del primer café a Grupo Modesto: la expansión gastronómica

La incursión en la gastronomía comenzó en plena pandemia de 2020, cuando Di Santo aún militaba en el Atlético Mineiro de Brasil. Junto a sus socios Matías y Ramiro, abrió un primer local en la capital mendocina que rápidamente derivó en la creación de marcas con capacidad de escalabilidad mediante franquicias, dando nacimiento a firmas como:

Bastante (Café de especialidad)

Bonito (Cafetería y restaurante)

La Social (Pizzeria)

El grupo nació con la premisa de no quedarse en un único punto de venta tradicional, sino en desarrollar conceptos gastronómicos franquiciables. Arrancó en Mendoza y, tras desembarcar en la provincia de San Juan, el holding proyecta llevar sus marcas a diversas capitales del país.

Para gestionar el crecimiento, Di Santo se volcó a la lectura técnica sobre rentabilidad y administración: "Siempre fui conservador en las inversiones. El leer, tener ganas de aprender todo el tiempo y ser consciente de que la carrera del futbolista se termina, te lleva a prepararte para el día después".