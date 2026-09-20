Es argentino y armó una agencia de marketing inmobiliario con 500 clientes en tres países

Kevin Jaimovich vendió su reloj de Bar Mitzvá para comprar una cámara y hoy lidera Cubelo, una agencia de marketing de ultralujo en Real Estate

Su diferencial son 8 años en Real Estate de ultralujo y Growth Marketing, clave para competir en España y México.

El sector inmobiliario atravesaba hace años una gran falta de innovación y se mostraba reticente a adoptar herramientas digitales. Con las fichas técnicas como única forma de exhibición y la necesidad urgente de evolucionar, surge Cubelo. Luego de ochos años de existencia, se consolidó como una agencia 360 en Real Estate, gestionando la comunicación de 25 empresas, servicios a 50 firmas y más de 500 clientes en Argentina, México y España. Aplicando Growth Marketing y la humanización de contenidos en video, resuelve la brecha entre la exhibición técnica y la conexión emocional desde el mercado local hasta el ultralujo en Los Cabos.

Cómo surgió Cubelo y cómo fueron sus primeros años en el mercado inmobiliario

El origen de Cubelo se remonta a 2013, cuando Kevin Jaimovich tenía 23 años y trabajaba en Electricidad Canning. Al ver en Facebook un modelado 3D de una casa, identificó el potencial de los recorridos virtuales. Sin capital propio, vendió en secreto un reloj de su Bar Mitzvá que le regalaron sus tíos para adquirir su primera cámara Matterport. "No se los conté durante años. Le dije que quería comprar una cámara Matterport y me dijo que lo intentara. Lo que no sabía era que yo había vendido el reloj para empezar". Su tío lo tomó con humor al enterarse diez años después.

"Tomar esa decisión fue difícil porque no tenía plata. En 2013, con 23 años, estaba en Electricidad Canning, un sucucho de un metro por un metro. Vi una publicidad en Facebook con un modelado 3D y me pareció increíble. Pensé: 'Esto es lo que se viene'. Tenía que tomar el riesgo", recuerda.

Kevin Jaimovich es el creador de Cubelo

Ante la reticencia inicial de su entorno familiar a invertir en la propuesta, Jaimovich estudió para martillero y corredor inmobiliario para entender el negocio desde adentro. Tras adquirir experiencia en Belga Inmobiliaria, aplicó el consejo de su tío de responder siempre al cliente sin importar la hora, haciendo de esa atención inmediata un pilar del servicio de la agencia.

Inició como "Escaneos 3D" y luego fundó Cubelo —nombre derivado de "Ver el Cubo"— creando la marca con Paul Sende, diseñador del MOMA. "Cubelo comenzó como Escaneos 3D. Fue un camino sacrificado: muchas inmobiliarias cerraban las puertas por reticencia digital. La etapa a pulmón fue insistir para lograr que alguien confiara cuando no teníamos casos de éxito", destaca el fundador.

Qué servicios ofrece Cubelo y en qué se diferencia de una agencia de marketing tradicional

Cubelo opera como agencia 360 orientada al Real Estate, integrando estrategia, branding, publicidad digital, producción audiovisual, prensa e influencers. Su diferencia radica en ocho años de especialización exclusiva en el sector.

"La diferencia está en la especialización", asegura Jaimovich. "Una agencia tradicional tiene sus métodos, pero nosotros llevamos ocho años especializándonos exclusivamente en Real Estate. Hacemos un análisis situacional de cada cliente y armamos un plan personalizado. Nuestra función termina siendo la de un asesor interno que se adapta a su estructura".

En sus comienzos, la web de la firma solo mostraba logotipos de clientes y no la lista de servicios, lo que atrajo a nuevas empresas interesadas en figurar en esa portada. Con la suma de fotografía y video, el modelo evolucionó a una asesoría integral que analiza la madurez digital de cada inmobiliaria.

"Para mí, lo primero es entender que hoy no se trata solamente de mostrar una propiedad, sino de contar cómo se vive", explica. "En contenido, algo que funciona muy bien es que aparezca una persona desde el comienzo. Estadísticamente, cuando aparece un humano, la atención y la retención son diferentes. Las personas se conectan con personas antes que con la propiedad. Por eso, creo que hay que mostrar a los mismos vendedores que van a atender al cliente. Las redes deben generar conexión y construir marca".

Cómo funciona el marketing inmobiliario de ultralujo en mercados como México y España

Cubelo opera en Argentina, México y España, destacándose en ultralujo, donde los inmuebles se valúan por ubicación, privacidad, escasez, prestigio y servicios hoteleros. En Los Cabos desarrolla estrategias para 2Seas Global Properties en branded residences.

"El ultralujo es un nivel superior al mercado tradicional. Las propiedades dejan de medirse por el precio del metro cuadrado y se valúan por ubicación, privacidad, escasez y experiencia. En Los Cabos, muchos desarrollos tienen servicios hoteleros. El desafío es transmitir esa experiencia: contar el estilo de vida y la privacidad", detalla el empresario.

"En México competimos con grandes jugadores como The Oppenheim Group, que tiene una inversión enorme y serie en Netflix", sigue. "No podemos competir desde el presupuesto, pero sí desde la estrategia, entendiendo qué canales funcionan y cómo convertir contenido en resultados. Adoptamos Growth Marketing midiendo cada acción".

En España enfrentó un mercado basado en relaciones: "Intenté abrir el mercado español dos veces. Encontramos un mercado cerrado basado en los vínculos, los contactos. Durante años, la sobredemanda no exigía grandes esfuerzos. Ahora el contexto cambió y hay necesidad de diferenciarse en lujo. La estrategia es seguir insistiendo para empezar en Madrid", asegura Jaimovich.

Cuáles son las proyecciones de crecimiento de Cubelo y las tendencias del Real Estate a futuro

De cara al futuro, Cubelo busca posicionarse como la agencia de referencia en Real Estate de lujo en Argentina, consolidar su operación en México y afianzar su expansión en España.

"Queremos posicionar a Cubelo en Argentina como agencia de referencia en lujo. En cinco años imagino a Cubelo con una operación internacional consolidada, mejores procesos y presencia fuerte en habla hispana. Creo que la tecnología avanzó, pero las personas quieren conectar con personas", destaca. "En Latinoamérica el acompañamiento humano es fundamental por la volatilidad. La inteligencia artificial nos hace eficientes, pero no reemplaza la confianza. Ahí está la combinación: usar tecnología para ser eficientes, pero mantener el trato personalizado".

En síntesis, la trayectoria de Cubelo refleja cómo la visión comercial y la constancia transforman un proyecto inicial en un referente del Real Estate. Basado en la transparencia, el análisis de datos y un equipo de branding y Growth Marketing, Kevin Jaimovich demuestra que el éxito no depende solo de la tecnología, sino de generar confianza y construir vínculos humanos genuinos.