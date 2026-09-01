China es dueña de 53 de los 84 buques de calamar argentinos y acentúa la pesca depredadora en el sur

Empresas con subsidios de Pekín operan barcos nacionales y acceden a beneficios fiscales. Mientras tanto, cientos de buques pescan de forma ilícita

La depredación que padece el Atlántico sur y las aguas del Mar Argentino no se toma pausas y no dejan de surgir pruebas de cuánto le interesa a las corporaciones internacionales controlar el recurso pesquero nacional. En línea con eso, un informe reciente muestra cómo los capitales chinos, enfocados en manejar ese negocio, predominan entre los dueños de buques locales. Son dueños de 53 de los 84 buques poteros habilitados para capturar calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina. Esto equivale al 63,1 por ciento de la flota nacional. El dato en cuestión aparece expuesto en el trabajo "China y el control de la pesca dentro de la ZEE Argentina" de Milko Schvartzman, investigador clave al momento de abordar el contexto de pesca ilegal que atraviesa el escenario marítimo sobre todo en la zona patagónica.

El estudio de Schvartzman, que integra el Círculo de Políticas Ambientales, surge de observaciones satelitales de Global Fishing Watch y la traducción de documentos del gobierno y provincias chinas.

Empresas asiáticas que pescan en Mar Argentino

El interés de las empresas asiáticas por controlar la extracción del calamar tiene base en que China es el principal consumidor mundial de esa especie. En su informe, el experto menciona a las corporaciones Shanghai Fisheries Group Co. Ltd., Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., Qingdao Haoyang Ocean Fishery Co. Ltd., Dalian Huafeng Aquatic Products Co. Ltd. y China National Fisheries Corporation (CNFC).

Estas firmas, enfatiza el investigador, poseen el control de empresas pesqueras argentinas. Buena parte de esas compañías orientales cuentan con subsidios encubiertos del estado chino.

A este ritmo, en menos de 10 años la flota nacional podría estar totalmente bajo control chino, detalló Schvartzman en su espacio en la red social X. Esta presencia en el mapa de las empresas que tienen permiso para pescar en Mar Argentino le garantiza a China un negocio del orden de los 45 millones de dólares anuales.

En su investigación, el analista menciona reportes de la Oficina de Desarrollo Oceánico de Weihai, en la provincia de Shandong. En 2019 se mencionaban allí los abundantes recursos pesqueros en la ZEE Argentina bajo la modalidad de pesca cooperativa. Y la exploración con éxito de una nueva modalidad de cooperación en la pesca del calamar en aguas lejanas.

También se dio cuenta de una nota publicada en el sitio oficial del gobierno de Rongcheng. En la publicación se afirma que Bodelong Group Co. Ltd. adquirió la empresa argentina Patagonia Fishing S.A., de la que Bodelong poseía el 95 por ciento de las acciones. La nota destaca el ingreso por primera vez de los pesqueros de esa provincia a las aguas de las 200 millas náuticas de Argentina en la modalidad de, precisamente, pesca cooperativa.

En paralelo, un informe financiero de 2023 correspondiente a la empresa Zhejiang Ocean Family Co. Ltd. reconoce que la compañía posee embarcaciones en Argentina. El documento destaca las ventajas arancelarias de operar prácticamente como una firma nacional.

Schvartzman compartió en X que incluso buques y empresas sorprendidas pescando ilegalmente en la ZEE recibieron luego licencias para pescar dentro de ella, subvencionadas por Pekín. Enfatizó que el capital chino controla casi dos tercios de la propia flota de pesca de calamar de Argentina.

Aumento de la flota extranjera y pesca en la milla 201

Lo expuesto en esta investigación coincide también con lo divulgado recientemente por iProfesional en otro artículo. En otra publicación se expuso que se intensificó la detección de buques chinos, coreanos, taiwaneses, portugueses y españoles efectuando capturas ilegales en zonas marítimas bajo soberanía argentina.

El saqueo comprende el Mar Argentino, aspecto en el que coinciden la Prefectura Naval Argentina (PNA) y organizaciones nacionales e internacionales. Una investigación realizada en España, basada en datos de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, afirma que la depredación de especies como el calamar se multiplicó por 10 en los años más recientes.

El trabajo reconoce que al menos 25 barcos españoles operan en el Atlántico Sur, incluida la zona de Malvinas, con permisos de capturas entregados por los kelpers. El informe coloca en una cifra cercana a los 500 los buques que pescan en esa área pertenecientes a gobiernos o capitales privados de China, Corea del Sur y Taiwán.

El esfuerzo pesquero de la flota china experimentó un aumento del 85 por ciento entre 2019 y 2024. Actualmente, extrae entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales de Illex argentinus, el nombre científico del calamar que prolifera en las aguas patagónicas. En una temporada récord en aguas nacionales argentinas, como la de este 2026, las capturas de este animal difícilmente llegan al millón de toneladas.

Se estima que la pesca ilícita en la ZEE representa un negocio de 1.000 millones de dólares anuales.

Control chino de la flota nacional

Según el informe referido, los capitales chinos controlan 53 de los 84 buques poteros habilitados para capturar calamar dentro de la ZEE de Argentina. Esto equivale al 63,1 por ciento de la flota nacional dedicada a esa pesca.

El estudio analizó permisos, registros corporativos y estructuras de propiedad de los 84 poteros habilitados para capturar Illex argentinus. El análisis estima que el capital estrictamente argentino representa apenas el 17,9 por ciento de la propiedad de esa flota.

Estos 53 buques navegan bajo pabellón argentino y cuentan con permisos para operar dentro de la ZEE conforme al régimen pesquero nacional.

Ventajas comerciales y tratamiento fiscal en China

La estructura empresarial tiene una dimensión económica. De acuerdo con la documentación china analizada por Schvartzman, determinados productos obtenidos por compañías pesqueras de ese país en aguas extranjeras pueden ingresar posteriormente a China bajo un tratamiento equivalente al de productos nacionales. De este modo obtienen beneficios fiscales y arancelarios.

Esto genera una ventaja frente a compañías de capital argentino u otros países que capturan el mismo recurso bajo pabellón nacional, pero deben pagar los gravámenes correspondientes cuando exportan hacia el mercado chino.

La cuestión adquiere peso por el destino de la producción. Durante 2025, Argentina exportó aproximadamente 193.000 toneladas de calamar por 550 millones de dólares. China fue el principal comprador, con más de 124.000 toneladas por unos 337 millones de dólares.

El informe estima que ese tratamiento fiscal genera una ventaja significativa para las empresas controladas desde China. Una misma corporación puede participar en la captura dentro del Mar Argentino, trasladar el producto hacia China y recibir allí un tratamiento fiscal diferente al de sus competidores radicados en nuestro país.