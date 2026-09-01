Elementa le compra a Molinos parte de su histórica planta de Rosario por u$s100 millones

La alimenticia de la familia Pérez Companc cede el acopio y las instalaciones de molienda y refinación y mantiene el envasado, las marcas y la venta

Eliantus invertirá u$s100 millones para reactivar la planta, cuadriplicar su capacidad industrial y asegurar contratos de abastecimiento a largo plazo.

La operación incluye el traspaso de personal y activos no estratégicos, aunque Molinos conservará el envasado y sus marcas de aceites.

Molinos Río de la Plata acordó la venta de sus instalaciones de molienda y acopio en la planta Santa Clara, Rosario, a la empresa Eliantus.

Molinos Río de la Plata acordó vender el acopio de cereales y las instalaciones de molienda y refinación de oleaginosas de su planta Santa Clara, ubicada en la ciudad de Rosario.

La operación comprende los terrenos sobre los cuales se encuentran esos activos y el traspaso del personal dedicado a operarlos a la empresa Eliantus, tal como fue informado en un hecho relevante publicado por la propia alimenticia este martes 1 de septiembre en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El comunicado aclara que la operación no abarca la totalidad del establecimiento ni supone la salida de Molinos del negocio de aceites ya que conservará dentro del predio la fábrica de envasado de aceites y otros productos, además de las marcas Cocinero, Lira, Minerva e Ideal.

Cuando se complete el deal, Eliantus se encargará del almacenamiento de las materias primas, la molienda y el refinamiento y Molinos comenzará a recibir el aceite procesado para envasarlo y comercializarlo en el mercado argentino y en el exterior.

En este sentido, las empresas firmaron contratos de largo plazo de molienda, abastecimiento, refinamiento y prestación de servicios para mantener la continuidad de la producción después de la transferencia.

A partir de este acuerdo, Elementa da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Argentina como parte de esta operación que incluye el acopio de cereales y las plantas de molienda y refinación.

Una planta con dos operadores

La empresa tomará la operación de las instalaciones durante el noviembre próximo y prevé llevar adelante un plan de inversiones por u$s100 millones destinado a la puesta en valor de las instalaciones y la reactivación de la planta de molienda.

El proyecto permitirá aumentar la capacidad de molienda a 465.000 mil toneladas anuales, y llevar a la refinería de aceites a una capacidad de 170.000 toneladas al año.

Durante la obra, la inversión generará más de 120 empleos directos e indirectos, con la participación de 6 a 7 empresas contratistas de la región y una vez en marcha, mantendrá entre 60 y 65 puestos de trabajo directo y calificado, sin reducción de personal, además del empleo indirecto asociado a proveedores locales.

Al respecto, Gastón Saint Paul, Chief Commercial Officer de Grupo Elementa, explicó que "Santa Clara tiene un enorme potencial productivo y queremos iniciar una nueva etapa para la planta, basada en inversión, desarrollo y crecimiento".

Agregó que el objetivo de su empresa es el de "recuperar capacidad industrial, potenciar la operación y generar nuevas oportunidades a partir de la experiencia de los equipos que hoy forman parte de ella".

Cabe destacar que como parte del acuerdo, Elementa y Molinos establecieron una relación estratégica de largo plazo que contempla servicios de molienda de girasol, abastecimiento de aceite crudo de girasol y refinación de aceites de girasol y soja, entre otros servicios.

Además, Molinos continúa siendo propietario y operando la planta que, a su vez le permitirá a Elementa cuadriplicar su capacidad industrial y fortalecer su presencia en uno de los principales polos agroindustriales de la Argentina.

Según la comunicación de Molinos, con la entrega de los activos que está prevista para noviembre próximo también se realizará el traspaso de los trabajadores afectados a las instalaciones vendidas de la planta de Santa Clara que está situada en la avenida Uriburu 3364 y es el único establecimiento industrial que Molinos identifica actualmente en Rosario.

Después de la transferencia, Eliantus operará el acopio, la molienda y el refinamiento, mientras que la alimenticia continuará a cargo del envasado de una planta que, según un relevamiento histórico de la Bolsa de Comercio de Rosario, posee una capacidad de molienda de 1.500 toneladas diarias, tanques para 28.100 toneladas de aceite y almacenamiento para 470.000 toneladas de materia seca.

Recursos para financiar el crecimiento

En la comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores, Molinos definió las instalaciones vendidas como activos "no estratégicos" para su negocio de marcas de consumo masivo y también sostuvo que el acuerdo con una empresa especializada le permitirá mejorar la productividad.

Los recursos obtenidos serán destinados al plan de crecimiento y expansión de la compañía. Molinos no identificó los proyectos que financiará con ese dinero ni precisó cuánto representará la operación dentro de su programa de inversiones.

De hecho, la decisión se conoce después de una reorganización administrativa, productiva y logística de la alimenticia destinada a reducir costos que, entre otras cosas, le permitió cerrar el primer semestre de este año con ingresos por $544.029 millones y una ganancia neta de $37.571 millones, frente a una pérdida de $26.022 millones en el mismo período de 2025.

De hecho, en el balance la compañía informó además una reducción interanual del 23,4% en sus gastos centrales, equivalente a $37.023 millones, junto con una disminución del capital de trabajo y de la deuda utilizada para financiar sus operaciones.

Una alimenticia con más de 30 marcas

Molinos Río de la Plata nació en 1902 y actualmente es controlada por la familia Pérez Companc al punto que Luis Pérez Companc preside su directorio y las acciones de la sociedad cotizan en el mercado local bajo la identificación MOLI.

Su cartera reúne más de 30 marcas distribuidas entre pastas, harinas, arroz, aceites, yerba mate, tapas para empanadas y tartas, productos congelados, snacks, premezclas y vinos. Matarazzo, Lucchetti, Gallo, La Salteña, Granja del Sol, Cocinero, Cruz de Malta y Nieto Senetiner se encuentran entre sus principales etiquetas.

Posee 11 plantas industriales, tres bodegas, cuatro acopios, seis centros de almacenamiento y siete oficinas comerciales y su dotación de personal alcanza a 2.520 trabajadores.

Molinos informó en ese documento que sus productos estaban presentes en el 98,9% de los hogares argentinos y eran consumidos por más de 46 millones de personas, de acuerdo a cifras atribuidas a un estudio de Kantar Worldpanel.

La estructura societaria actual surgió en 2016, cuando se separaron las divisiones de marcas y graneles y el procesamiento de soja, la comercialización de cereales y la exportación de derivados fueron transferidos a Molinos Agro.

Desde ese momento, Molinos Río de la Plata continuó con el negocio de alimentos y bebidas de consumo masivo.

La referencia a esa escisión permite diferenciar la operación actual ya que la venta de los activos de Santa Clara no separa una división ni crea una nueva compañía para los aceites sino que contratará a Eliantus para realizar tareas específicas dentro de su elaboración.

Un comprador especializado en aceites vegetales

Eliantus fue constituida el 21 de octubre de 2024 por Elementa Foods Holding Company LLC y Elementa Foods Argentina.

Su objeto social comprendió desde el comienzo las actividades que desarrollará en Santa Clara ya que fue habilitada para comprar, vender, importar y exportar productos agropecuarios, además de almacenar, acopiar, prensar y refinar cereales y oleaginosas para obtener aceites, harinas, alimentos balanceados y otros derivados.

En abril pasado, una asamblea incorporó a su objeto la posibilidad de invertir en emprendimientos, constituir sociedades y adquirir participaciones accionarias.

En el caso de Elementa Foods Argentina, nació en 2020 por Integrando Valores, Aibal Servicios Agropecuarios y Enrique R. Zeni y Compañía.

Sus actividades abarcan la producción agrícola, la comercialización de granos y el desarrollo de proteínas vegetales, aceites especiales e ingredientes para la industria alimenticia.