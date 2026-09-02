La Ciudad le cedió un contrato por casi tres millones de preservativos tras la reducción de su estructura y la fuerte caída de ventas

El acuerdo representa un salvavidas para Kopelco tras fuerte achique; un oferente fue desestimado sin explicación pública.

Kopelco, fabricante de Tulipán, ganó el contrato a $121,89 por unidad, 42,8% por debajo del presupuesto oficial.

Gobierno de CABA adjudicó $365,6M a Kopelco S.A. por 3 millones de preservativos para su programa de prevención de VIH.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a Kopelco S.A. un contrato por $365.664.149,28 para la provisión de 2.999.952 preservativos destinados a las actividades de prevención del Programa de VIH del Ministerio de Salud porteño.

Se trata de la fabricante y comercializadora de los productos de la marca Tulipán en la Argentina que se quedó con el contrato originado por el expediente EX-2026-29734467-GCABA-DGACSA.mediante la Disposición 293/DGACSA/26.

Los pliegos fueron aprobados por la Dirección General de Adquisiciones y Contrataciones de Salud que autorizó el llamado a la Licitación Pública 401-1096-LPU26.

Luego, la Disposición 379/DGACSA/26 adjudicó el único renglón a Kopelco en un acto administrativo que fue publicado el 1° de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial porteño.

Como parte del acuerdo, la empresa deberá entregar también 999.984 unidades de gel lubricante, en la proporción establecida en el pliego, en el marco de un acuerdo que estableció el precio en $121,89 por preservativo y un plazo de seis meses de contrato.

El cronograma contempla cuatro entregas equivalentes al 25% del total que deberán efectuarse a los 15, 45, 90 y 120 días desde el perfeccionamiento de la orden de compra.

El impacto económico del contrato para Kopelco

El contrato representa un salvavidas comercial para Kopelco por el volumen que le garantiza colocar y por el momento en el que llega.

La empresa obtiene un comprador institucional para casi tres millones de preservativos, con un monto y un calendario de entregas establecidos, después de haber reducido su estructura y registrado una fuerte retracción en distintas líneas de negocios.

La documentación de la licitación identifica a Kopelco como adjudicataria, pero no especifica la marca comercial con la que serán entregados los productos, por lo cual no corresponde afirmar que el Gobierno porteño compró preservativos Tulipán.

De todos modos, la dimensión de la adjudicación adquiere relevancia frente al proceso de achique atravesado por la compañía.

De hecho, Felipe Kopelowicz, dueño de Kopelco, admitió unos meses atrás en relación con los más de 200 despidos por la caída del consumo que pasó de contar con 355 trabajadores a tener aproximadamente 135

También mencionó el cierre de la línea de globos y una situación especialmente crítica en el sector textil.

Su socia, Victoria Kopelowicz, cuestionó posteriormente la versión que atribuía a la compañía 220 despidos directos, sostuvo que la información difundida había sido distorsionada y diferenció la situación particular de Tulipán de la del conjunto de las actividades de Kopelco.

En relación con el negocio de los preservativos, señaló que las ventas del sector habían retrocedido un 10% durante 2023 y otro 25% en 2024.

No existen cifras públicas posteriores que permitan conocer el volumen comercializado actualmente por Kopelco ni establecer qué proporción de su facturación representará el contrato porteño.

Existe, sin embargo, una referencia histórica que permite dimensionar la cantidad adjudicada ya que durante su etapa de mayor expansión, Tulipán llegó a vender 50.000 gruesas mensuales.

Cada gruesa contiene 144 preservativos, por lo que ese volumen equivalía a aproximadamente 7,2 millones de unidades por mes.

Los 2.999.952 preservativos incluidos en la licitación representan cerca del 42% de aquel máximo mensual, aunque cabe aclarar que la comparación no describe las ventas actuales de Kopelco ni permite medir la incidencia del contrato sobre su presente económico.

Sólo relaciona la cantidad adjudicada con el mayor volumen histórico informado sobre la marca.

Diferencia de precio frente al presupuesto oficial

El presupuesto oficial de la licitación ascendía a $638.989.776 y había sido calculado sobre un precio de referencia de $213 por preservativo. Kopelco ofreció cada unidad a $121,89.

La adjudicación quedó así $273.325.626,72 por debajo de la previsión oficial, una diferencia del 42,8%, monto que equivale al 57,2% del presupuesto reservado por el Ministerio de Salud porteño.

El precio unitario no puede compararse directamente con el valor minorista de una caja de preservativos, teniendo en cuenta que la operación contempla una compra cercana a los tres millones de unidades, un esquema mayorista de entregas y las condiciones técnicas, sanitarias y logísticas establecidas en los pliegos.

Una exclusión sin explicación pública

Pero Kopelco no fue la única empresa que se presentó ya que en la licitación también participó Biotracom S.R.L., cuya propuesta quedó apartada durante la evaluación administrativa y técnica.

En ese sentido, el acta de preadjudicación remite a informes elaborados por las áreas intervinientes como el IF-2026-35372368-GCABA-DGACSA, el IF-2026-35829766-GCABA-DGATP y la nota NO-2026-35830999-GCABA-DGATP.

El problema es que la publicación disponible no reproduce los fundamentos concretos de la exclusión ni informa el precio ofrecido por Biotracom.

Por esa limitación documental, no puede establecerse si Kopelco había presentado la propuesta económica más baja entre las dos competidoras, aunque lo que surge del procedimiento es que fue la única oferta que superó las evaluaciones y quedó en condiciones de recibir la adjudicación.

Antecedentes de licitaciones de preservativos en la Ciudad

La provisión de preservativos al sistema sanitario porteño tuvo diferentes adjudicatarios durante los últimos años.

En una contratación resuelta en 2022, Kopelco obtuvo una provisión por 2.999.952 preservativos, acompañados por gel lubricante, a un precio de $12 por unidad, con lo cual el monto correspondiente a los preservativos se acercó entonces a los $36 millones.

La propuesta de Buhl S.A., la otra participante, fue desestimada, y la comparación nominal con la licitación actual muestra que el precio unitario pasó de $12 a $121,89 entre los dos procedimientos.

Cabe aclarar que esa variación no equivale por sí sola a un incremento real del costo, debido a la inflación acumulada y a los cambios registrados en los costos de producción durante los cuatro años transcurridos.

Luego, en 2024, Biotracom obtuvo otra contratación porteña como consigna el acta correspondiente a ese proceso por el cual se compraron 20.834 "unidades" a $11.000 cada una, por un total de $229.174.000.

La documentación consultada no permite establecer si esas unidades correspondían a cajas, conjuntos o alguna otra forma de presentación.

Por esa razón, ese valor no puede convertirse en un precio por preservativo ni compararse de manera directa con la adjudicación actual.

Un proceso que comenzó con errores

El procedimiento registró una inconsistencia desde su publicación inicial ya que el llamado apareció primero identificado como Licitación Pública 401-1069-LPU26.

Posteriormente, la administración pública emitió una aclaración para informar que el número correcto era 401-1096-LPU26.

También se incorporó una circular con las especificaciones técnicas correctas y el trámite continuó bajo el número rectificado hasta la evaluación de las propuestas y la adjudicación formalizada mediante la Disposición 379/DGACSA/26.

La adjudicación fue fundamentada en los artículos 100 y 102 de la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad, conforme al texto consolidado por la Ley 6.764 y su reglamentación.