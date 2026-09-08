Con más de 30 clientes locales como Mercado Libre, la firma de control de pagos Simetrik estrena un agente de IA para detectar errores financieros

Simetrik, una empresa tecnológica colombiana que ayuda a bancos, fintech y grandes compañías a controlar cobros y pagos, lanzó en la Argentina Simetrik Agent, un agente de inteligencia artificial que puede revisar operaciones financieras de principio a fin. En el país tiene más de 30 clientes y trabaja con Mercado Libre, Grupo Galicia, Prisma, Naranja X y Getnet SOLA.

Una empresa vende a través de distintos medios de pago, cobra por bancos y procesadores y registra los movimientos en sus sistemas contables. Cuando llega el momento de cruzar toda esa información, los números no siempre coinciden.

Puede faltar un pago, aparecer una operación duplicada, cobrarse una comisión distinta de la acordada o liquidarse una venta por un importe incorrecto. Simetrik reúne los datos, compara los registros y señala las diferencias. Su nuevo Simetrik Agent también puede interpretar un pedido escrito en lenguaje corriente, decidir qué información necesita e investigar qué provocó el error.

"Cuando esos cruces dependen de planillas o controles manuales, detectar una diferencia puede llevar días o directamente no ocurrir. Automatizamos el control de punta a punta para identificar las excepciones y permitir que las empresas cierren sus libros con información consistente", explicó a iProfesional Juan Pablo Boccardi, vicepresidente de Go to Market de Simetrik.

La compañía asegura que ya encontró desvíos millonarios entre sus clientes. En una fintech latinoamericana, cuyo nombre no reveló, la plataforma detectó pagos duplicados por u$s2,6 millones entre la empresa y uno de sus procesadores. También identificó u$s1 millón en tarifas abonadas de más a una red de tarjetas y otros u$s900.000 en sobreestimaciones dentro de cuentas puente.

No siempre los montos aparecen juntos ni resultan tan evidentes. Según detalló Boccardi, antes de implementar la plataforma encontraron pérdidas recuperables cercanas a cuatro puntos básicos sobre el volumen procesado, una proporción que en los casos más graves puede llegar a 15 puntos básicos. "Para una empresa que mueve u$s100 millones por mes, representan entre u$s40.000 y u$s150.000 mensuales", precisa.

Otro foco son los contracargos, los reclamos de clientes que desconocen una compra. Según métricas comerciales de la firma, entre el 5% y el 7% puede perderse porque la compañía no reúne la documentación o no responde dentro del plazo, según los registros de Simetrik.

La Argentina es uno de los cuatro mercados estratégicos de la empresa. Simetrik llegó al país en 2019 con Mercado Libre como primer cliente y actualmente procesa más de 100.000 millones de transacciones anuales en el mercado local, de acuerdo con sus propios datos.

"Argentina terminó funcionando como un mercado de validación. Si nuestra tecnología puede responder a los niveles de volumen, sofisticación y exigencia de estos jugadores, estamos resolviendo problemas que también aparecen en las compañías financieras más grandes de otros países", señaló Santiago Gómez, cofundador y director de Operaciones de Simetrik.

Cómo funciona el agente de inteligencia artificial de Simetrik

Una empresa que incorpora un nuevo medio de pago puede pedirle al agente que organice su control. Simetrik Agent reúne los registros internos, la información del procesador y el extracto bancario para comprobar si el dinero que debía ingresar coincide con el que fue depositado. Si encuentra una diferencia, investiga su origen y prepara los informes necesarios. También puede configurar procesos, ejecutar controles y avanzar sobre una tarea dentro de los permisos otorgados por cada organización.

"El agente puede entender solicitudes en lenguaje natural, interpretar el contexto, definir qué pasos seguir e investigar excepciones. La inteligencia artificial sirve para interpretar, priorizar y decidir cómo avanzar. Las capacidades determinísticas se utilizan para aquello que requiere exactitud y control", explicó Gómez.

Para evitar errores, la inteligencia artificial no hace los cálculos financieros. Su función es entender el pedido, analizar el problema y decidir qué controles deben realizarse. Las cuentas y comparaciones quedan a cargo del sistema tradicional de Simetrik, que utiliza más de 110 funciones diseñadas para obtener resultados exactos y verificables.

"La inteligencia artificial razona sobre el proceso, pero no infiere el resultado financiero. Las acciones quedan registradas para que los equipos puedan revisar qué hizo el agente y cómo llegó a cada resultado", remarcó el cofundador.

Cada cliente define cuánta autonomía le concede. Puede permitirle ejecutar tareas rutinarias, exigir una confirmación antes de determinadas acciones o pedirle que presente un plan completo antes de comenzar.

Según las proyecciones de la empresa, la herramienta puede reducir un 90% el trabajo manual dedicado a conciliaciones. En controles de comisiones y tasas, Simetrik asegura haber documentado retornos de entre tres y cinco veces la inversión. Consultada por iProfesional, la compañía prefirió no informar los precios de Simetrik Agent.

Simetrik fue fundada en Bogotá en 2019 por Santiago Gómez y Alejandro Casas, actual CEO, luego de trabajar sobre una necesidad de Rappi. Hoy tiene más de 180 clientes en 50 países y procesa alrededor de 2.500 millones de registros diarios, según la compañía. Todos sus clientes ya tienen la posibilidad de habilitar el nuevo agente, aunque cada empresa deberá decidir cuánto está dispuesta a delegarle y qué operaciones seguirán necesitando una aprobación humana.