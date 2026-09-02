Argentina sumaría cuatro poderosos helicópteros Black Hawk este año y va por un lote de 20 unidades

El Ejército aceleró las gestiones y prevé el arribo de un primer lote entre noviembre y diciembre. Al mismo tiempo, evalúa capacitar pilotos en Colombia

La incorporación de tecnología militar sigue estando entre las prioridades del gobierno que encabeza Javier Milei. A días del arribo de una flotilla de cazas F-16 provenientes de Dinamarca para engrosar la capacidad de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), ahora el Ejército Argentino aceleró el paso para concretar la incorporación de un primer lote de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk antes de que finalice el año. Las aeronaves, de segunda mano, provendrán de los stocks de reserva de las fuerzas armadas estadounidenses. La fuerza ya inició las tareas preparatorias para la recepción técnica, lo que abarca la adquisición de equipamiento específico para los efectivos y la evaluación de alternativas para la instrucción de los pilotos.

El plan del Ejército Argentino contempla el inicio del reemplazo gradual de la flota de Bell UH-1H en el Batallón de Helicópteros de Asalto 601. Al mismo tiempo, la llegada de los materiales busca cubrir el espacio operativo que dejaron los Aerospatiale AS332B Super Puma, aeronaves que ya fueron dadas de baja del servicio activo.

Desde la Aviación de Ejército confirmaron que la incorporación de los primeros cuatro Black Hawk forma parte de un esquema más amplio. La meta de la conducción militar es alcanzar un total de 20 unidades en una primera fase de equipamiento.

Con esa cifra de material, la fuerza estará en condiciones de retirar del servicio definitivo los 25 helicópteros UH-1H que aún permanecen dentro del inventario oficial. El lote completo de 20 ejemplares ya recibió la disponibilidad técnica por parte del gobierno de los Estados Unidos y, afirman plataformas especializadas como Pucará, se encuentra en condición de transferencia.

Al parecer, las previsiones temporales marcan que los primeros cuatro helicópteros arribarían al país entre los meses de noviembre y diciembre. El resto de las unidades contempladas en el lote puesto a disposición se entregaría de forma escalonada a partir de 2027.

Durante este proceso, las nuevas plataformas convivirían de manera temporal con los 18 Bell Huey 2 que conserva la institución. Dichas aeronaves todavía disponen de vida útil remanente, aunque el objetivo final es incorporar tandas adicionales de Black Hawk para sustituirlos más adelante.

Capacitación de tripulaciones: Colombia aparece como opción

De forma paralela a los trámites de transferencia, la fuerza trabaja en la instrucción de su personal. Si bien la planificación primaria contempla la formación de las tripulaciones en territorio estadounidense, una comisión oficial del Ejército Argentino viajó a Colombia durante la última semana de agosto.

La delegación visitó el Centro de Instrucción de Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana, ubicado en el Comando Aéreo de Combate N.º 4 (CACOM 4) en Melgar, en el departamento del Tolima.

El objetivo del viaje, informó Zona Militar, fue conocer las instalaciones y evaluar las posibilidades de que el personal del Batallón de Helicópteros de Asalto 601 realice cursos de entrenamiento en ese país antes de fin de año.

El CACOM 4 es un nodo central en la región, donde se forman todas las tripulaciones colombianas de la especialidad. Colombia opera variantes del Black Hawk como los UH-60L y los AH-60L Arpía, y ofrece como valor añadido una amplia experiencia acumulada en misiones de combate real.

Durante la recorrida por las instalaciones colombianas, la delegación argentina conoció los procesos de formación, simulación y mantenimiento que se aplican en la unidad militar.

Los oficiales hicieron foco en los esquemas de instrucción para pilotos y en el adiestramiento del personal mecánico encargado del sostenimiento logístico. Las autoridades colombianas enmarcaron el encuentro en el fortalecimiento de los vínculos de cooperación y el intercambio de conocimientos entre las instituciones de ambos países.

Vale subrayar que la adopción de un sistema de armas de esta envergadura exige la consolidación de un esquema integral que garantice el adiestramiento, la infraestructura y el soporte logístico para sostener la flota activa a largo plazo. En ese marco, Colombia representa una referencia técnica por haber desarrollado un ecosistema operativo propio de ala rotatoria.

El Ejército también busca reemplazo para los helicópteros Agusta

En paralelo a las negociaciones por los Black Hawk, la Aviación de Ejército enfrenta complicaciones en la cadena logística de su flota de helicópteros Agusta Bell AB-206. Las dificultades principales se concentran en la consecución de repuestos críticos para asegurar el mantenimiento. Esta problemática se origina en el origen del lote adquirido, que perteneció a los Carabinieri de Italia y cuenta de forma exclusiva con certificación militar de ese país europeo.

Al ser un modelo dado de baja en Italia, las cadenas de producción de insumos se encuentran cerradas y no existen stocks remanentes en el mercado. Esa situación afecta de manera directa el suministro de palas para el rotor principal.

La escasez de componentes impactó en los índices de disponibilidad operacional de las aeronaves. Esta limitación aceleró la necesidad de definir un reemplazo en el corto plazo para evitar la parálisis de las unidades tácticas.

Ante este panorama, las autoridades militares estudian la compra de nuevos lotes del helicóptero Bell 407GXi. Esta plataforma ya se encuentra en servicio dentro de las secciones de Ejército 6 y 8, donde arrojó resultados operativos favorables. El plan en análisis prevé adquirir estas unidades para sustituir de forma progresiva a los AB-206 y, en una etapa posterior, retirar los Bell 206B-3 asignados a la Escuela de Aviación de Ejército.