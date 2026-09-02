La entidad alcanzó 158 sucursales y prepara aperturas en La Pampa, Río Negro y la provincia de Buenos Aires, además de operar Supercoop en Capital Federal

Ocupa ex-locales de Vea en Lobos y San Pedro; expande Supercoop en CABA y registra casi 2,8 millones de asociados.

Su expansión contrasta con el cierre de 13 supermercados Vea (Cencosud) y la revisión de operaciones de Carrefour.

La Cooperativa Obrera inauguró 3 sucursales en 2026, llegando a 158 locales. Proyecta superar los 160 supermercados para 2027.

La Cooperativa Obrera avanza con nuevas aperturas, mientras otros jugadores del supermercadismo cerraron establecimientos, redujeron estructuras o revisaron sus negocios en la Argentina.

La entidad oriunda de la localidad bonaerense de Bahía Blanca inauguró tres sucursales durante este 2026, alcanzó una red de 158 locales y prepara proyectos con los que podría superar los 160 supermercados.

El próximo mapa incluye una tercera sucursal en Santa Rosa, un nuevo establecimiento en General Roca y el desembarco en San Pedro, además de la expansión planeada de Supercoop en la Ciudad de Buenos Aires mediante la alianza que Cooperativa Obrera mantiene con El Hogar Obrero.

El movimiento se produce después de un período de ajustes dentro del sector en el cual Cencosud cerró 13 supermercados Vea, un Disco, un Easy y tres locales de Blaisten durante el último trimestre de 2025.

También las cadenas mayoristas Yaguar y Caromar también anunciaron cierres, mientras el grupo Carrefour sometió su operación argentina a una revisión estratégica y evaluó su venta antes de suspender el proceso en febrero pasado.

En ese escenario, Cooperativa Obrera combina aperturas en ciudades donde ya opera, desembarcos en nuevos mercados y la utilización de inmuebles desocupados por otras cadenas.

Los casos más visibles son los de las localidades de Lobos y San Pedro, en donde eligió edificios anteriormente utilizados por Vea para abrir sus nuevas sucursales.

La Cooperativa Obrera busca ocupar el espacio que deja Vea

El proyecto más reciente es San Pedro en donde prevé instalarse en enero de 2027 en el edificio de aproximadamente 1.200 metros cuadrados que ocupó Vea hasta octubre de 2025.

El establecimiento se encuentra en la intersección de las calles Balcarce, Ituzaingó y Miguel Porta y los trabajos incluyen el reacondicionamiento del salón, modificaciones en su distribución interior y la incorporación de la imagen comercial de la cooperativa.

El acuerdo fue celebrado con Desarrolladora San Pedro, propietaria del inmueble como parte de un convenio que tendrá una duración de 40 años.

Repetir una fórmula de expansión

San Pedro replica parte del esquema utilizado en Lobos, donde Cooperativa Obrera inauguró una sucursal en julio pasado que funciona en Albertini 9, dentro de otro edificio ocupado anteriormente por Vea.

El inmueble pertenece a El Hogar Obrero, entidad con la que Cooperativa Obrera mantiene acuerdos comerciales y operativos.

La llegada a Lobos formó parte de una secuencia que durante 2026 sumó más de 2.600 metros cuadrados de superficie comercial y generó 89 puestos de trabajo directos.

La primera inauguración se produjo el 14 de mayo en Plottier, donde la entidad habilitó su segunda sucursal de 1.600 metros cuadrados de área de ventas y que comenzó a funcionar con 46 empleados directos y otras siete personas contratadas mediante empresas prestadoras de servicios.

En julio, Cooperativa Obrera abrió su cuarto supermercado en San Martín de los Andes, sobre la avenida San Martín, con un salón comercial de 522 metros cuadrados y un plantel de 20 trabajadores.

Con esas incorporaciones, la cooperativa alcanzó 158 supermercados distribuidos en más de 70 localidades de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Chubut y Córdoba.

Crecer donde ya tiene estructura

En cuanto al cronograma de crecimiento fue publicado en julio pasado por la revista especializada Trade & Retail y contempla otras dos aperturas para la segunda mitad de este 2026, una en Santa Rosa, donde Cooperativa Obrera ya posee dos supermercados en la capital de La Pampa y proyecta sumar un tercero con aproximadamente 460 metros cuadrados de superficie comercial.

El otro establecimiento está previsto en General Roca y funcionará sobre la calle San Martín Oeste, tendrá un salón de alrededor de 750 metros cuadrados y su inauguración fue proyectada inicialmente para diciembre.

Si ambos proyectos se concretan, la red llegará a 160 supermercados, aunque la incorporación de San Pedro durante enero de 2027 elevaría esa cantidad a 161, siempre que no se agreguen o cancelen otros proyectos.

La expansión de la marca también se desarrolla mediante una red diferenciada si se recuerda que en septiembre de 2024, Cooperativa Obrera y El Hogar Obrero firmaron un convenio de integración para prestar el servicio cooperativo de consumo bajo la marca Supercoop en la Ciudad de Buenos Aires.

El primer supermercado de la nueva etapa abrió en diciembre de ese año en Independencia 456, en el barrio de San Telmo.

Un año más tarde se inauguró un segundo establecimiento sobre la avenida La Plata, en Caballito, con aproximadamente 300 metros cuadrados y 27 puestos de trabajo.

Ambos establecimientos funcionan con la marca Supercoop y no integran las 158 sucursales contabilizadas por Cooperativa Obrera.

El acuerdo recuperó una actividad que El Hogar Obrero había interrumpido en 1991, cuando su crisis financiera provocó el cierre de los supermercados Supercoop.

Pero aunque mantienen identidades y estructuras jurídicas separadas, las dos entidades poseen un vínculo histórico ya que El Hogar Obrero apoyó financieramente a Cooperativa Obrera para la apertura de su primer supermercado con autoservicio en 1965.

Casi seis décadas después, la organización bahiense participa en la operación de la marca creada por aquella cooperativa.

Del precio del pan a la escala nacional

La historia de Cooperativa Obrera comenzó antes de su ingreso en el supermercadismo, ya que se fundó el 31 de octubre de 1920 por 173 vecinos de Bahía Blanca, en su mayoría trabajadores ferroviarios como Sociedad Cooperativa Obrera Limitada Molinera, Panadera y Anexos.

Su objetivo era producir pan y distribuirlo entre los asociados con precio, peso y calidad controlados, en medio de los reclamos por el costo que ese alimento había alcanzado en la ciudad.

La primera elaboración se produjo el 1° de mayo de 1922 y, de acuerdo con la reconstrucción histórica de la entidad, el pan fue repartido mediante tres vehículos de distribución a un precio 25% inferior al promedio del mercado bahiense.

El siguiente paso se produjo en 1932, cuando habilitó su primer almacén cooperativo, sumando a la elaboración y distribución de pan otros productos de consumo.

Pero la transformación hacia el formato actual llegó el 31 de octubre de 1965, cuando inauguró sobre la calle Belgrano de Bahía Blanca el primer supermercado con autoservicio del sur argentino.

El establecimiento abrió con cinco cajas y se convirtió en el mayor comercio minorista de la región.

Durante la década de 1970, la cooperativa ejecutó un programa de modernización que amplió su cobertura dentro de Bahía Blanca y luego comenzó a extenderla hacia otras ciudades.

Las aperturas posteriores la llevaron al resto de la provincia de Buenos Aires y, más tarde, a La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Chubut y Córdoba.

En 2020, cuando cumplió su primer centenario, contaba con 134 sucursales en cuatro provincias y alrededor de 1,9 millones de asociados.

Asociados en lugar de accionistas

La Cooperativa Obrera pertenece a sus asociados, no posee accionistas externos y sus resultados pueden destinarse a reservas, inversiones, retornos al consumo o intereses sobre el capital integrado, de acuerdo con las decisiones de sus órganos cooperativos.

La entidad cerró el ejercicio comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025 con 2.793.629 asociados y 7.242 puestos de trabajo directos e indirectos.

Su estructura comercial se complementa con un centro de producción de panificados, un centro de distribución de productos refrigerados y fraccionamiento de quesos y fiambres y un frigorífico.

Para el ejercicio finalizado el 28 de febrero pasado, la asamblea aprobó destinar $9.789 millones al retorno al consumo y al pago de intereses sobre el capital aportado por los asociados.

Ese retorno equivalió al 0,5% de las compras actualizadas realizadas entre marzo de 2025 y febrero pasado.

A diferencia de los dividendos distribuidos entre accionistas según su participación societaria, ese monto fue calculado en función de las compras efectuadas por cada asociado durante el ejercicio.