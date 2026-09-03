Cuánto hay que invertir para poner una franquicia de la empresa láctea El Puente

La empresa tiene más de 50 años de historia y busca expandirse bajo la modalidad de franquicias. Cuánto hay que invertir y qué tener en cuenta

El modelo de franquicia El Puente permite invertir desde u$s175.000, con un recupero estimado a partir de los 30 meses.

En 2020, la emblemática empresa láctea El Puente lanzó su sistema de franquicias. Actualmente, es posible invertir y poner un local de esta firma con una inversión inicial que parte desde los u$s175.000.

Lo concreto es que el sistema de franquicias se convirtió en el último tiempo en una herramienta para que las empresas puedan expandirse y llegar cada vez a más lugares. También como una alternativa de inversión para aquellas personas que buscan emprender con el respaldo de una marca conocida.

Así es que esta pyme láctea que nació en Córdoba hace más de 50 años hoy tiene unos 30 locales operativos, tanto propios como franquicias, y busca seguir creciendo pese a un escenario marcado por la retracción del consumo.

Cuánto sale una franquicia de la empresa láctea El Puente

La empresa láctea El Puente tiene en su página web una sección especial dedicada a las franquicias, en la que detalla los montos de inversión, el plazo de recupero y otros aspectos orientados a potenciales inversores.

Allí se ofrece el negocio como "tiendas de cercanía especializadas en quesos".

La inversión parte desde los u$s175.000

El recupero de la inversión es desde 30 meses

Se estima entre 7 y 8 empleados por local.

Además, hay que abonar regalías y canon por publicidad.

La duración del contrato es de 5 años renovables.

En cuanto al local, las dimensiones mínimas recomendadas son entre 80 y 90m2. Preferentemente, debería estar ubicado en avenidas o calles de alto tránsito peatonal

"Somos la primera red de puntos de venta que pone el foco en la comercialización de quesos de elaboración propia. A lo largo de cinco décadas, logramos construir una marca atractiva, valorada por los miles de clientes que, cada día, eligen confiar en nuestros productos para llevarlos a su mesa familiar", señala la empresa, en una serie de mensajes a sus potenciales inversores.

"El socio franquiciado recibe toda la mercadería de terceros de parte de Usina Láctea El Puente, que negocia las mejores condiciones comerciales para todos sus puntos de venta por igual. El 60% de las ventas corresponde a los productos que elabora Usina Láctea El Puente, lo que permite ofrecer precios más competitivos a los clientes y brindar una mayor rentabilidad a los socios franquiciados", sostiene.

"Contamos con un equipo de experimentados profesionales, altamente capacitados y siempre listos para dar apoyo intensivo al franquiciado en cualquiera de las áreas del negocio

Actualmente, El Puente cuenta con 13 locales propios y 17 franquicias.

La historia de la pyme láctea El Puente

La historia de Usina Láctea El Puente comenzó en 1973 en Córdoba como un pequeño emprendimiento familiar dedicado a la distribución de quesos. Más de cinco décadas después, aquella iniciativa se convirtió en una empresa con planta industrial propia, un amplio portfolio de productos, marcas reconocidas y una red comercial que continúa creciendo.

El proyecto nació de la mano de Héctor "Lucho" Maccari y su esposa, Elda "Kuky" Pérez. En los primeros años, ambos se dedicaron a repartir quesos a bordo de un camión propio. El crecimiento del negocio los llevó a comprar su primera fábrica y, posteriormente, a trasladarse a instalaciones de mayor tamaño hasta desembarcar, en 1984, en la planta que actualmente funciona en Ordoñez, Córdoba.

El origen del nombre de la compañía también está relacionado con aquella mudanza. Para llegar a las primeras instalaciones había que atravesar un puente y, con el tiempo, ese elemento terminó convirtiéndose en la identidad comercial de la empresa.

Actualmente, la conducción está en manos de Myller Maccari, hijo de los fundadores, quien asumió como CEO y lleva adelante una etapa de expansión con una estructura más profesional, aunque conserva el carácter familiar que marcó los comienzos.

El centro de operaciones de El Puente está ubicado en Ordoñez, en un predio de 52 hectáreas que cuenta con más de 10.500 metros cuadrados de superficie cubierta.

La planta procesa cerca de 80 millones de litros de leche por año, abastecida por más de 50 tambos de la región. Allí se concentra la elaboración de toda la línea de productos de la compañía: quesos blandos y duros, quesos untables y rallados, yogures, leche, manteca y dulce de leche, entre otros.

La empresa genera más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos y ocupa un lugar relevante dentro de la actividad económica de Ordoñez, tanto por su peso industrial como por el impacto que tiene sobre el empleo local.

Su ubicación también representa una ventaja logística. La planta se encuentra a 80 kilómetros de Villa María, una de las principales referencias de la cuenca lechera argentina, y a unos 40 kilómetros de Bell Ville, lo que facilita el abastecimiento y la distribución hacia distintos mercados.

El negocio detrás de la venta directa al consumidor

Desde sus comienzos, El Puente construyó su modelo comercial alrededor de la venta directa al consumidor, una estrategia que le permite controlar el vínculo con el cliente y ofrecer precios competitivos.

Actualmente, esa estructura se apoya en más de 30 locales propios y franquiciados, distribuidos en distintas zonas del país. La compañía tiene presencia en más de 25 ciudades de 17 provincias argentinas, con establecimientos en el AMBA, el interior bonaerense y otras regiones.

El catálogo incluye quesos blandos y duros, variedades especiales, untables y rallados, además de yogures, leche entera, descremada y sin lactosa, manteca, dulce de leche y postres.

La compañía también trabaja con trazabilidad completa, desde el tambo donde se obtiene la materia prima hasta el producto que llega a la góndola. Dentro de su propuesta conviven alternativas de menor precio, como la línea D70, y productos de mayor valor agregado, como los quesos sometidos a procesos de larga maduración.

Franquicias para crecer sin perder identidad

La expansión territorial tomó un nuevo impulso en 2020, con el lanzamiento del modelo de franquicias. La herramienta permitió aumentar la cantidad de puntos de venta sin modificar el concepto comercial que la empresa desarrolló desde sus primeros años.

Con este esquema, El Puente logró extender su presencia a distintas provincias y llegar a consumidores de más de 25 ciudades, combinando locales propios con establecimientos operados por franquiciados.

Dentro del crecimiento de la compañía hay una adquisición que tiene un componente particular. En plena crisis de 2001, El Puente compró Dulces Serra, una fábrica de mermeladas ubicada en Bell Ville que tenía más de 70 años de trayectoria.

La operación terminó revelando una coincidencia familiar inesperada. Décadas antes, ese mismo predio había pertenecido a Antonio Maccari, abuelo de Héctor "Lucho" Maccari, uno de los fundadores de El Puente.

El reencuentro con ese lugar tuvo un significado especial para la familia, pero también representó una decisión estratégica para el negocio. Después de la compra, Serra atravesó un proceso de saneamiento, incrementó su capacidad productiva y quedó integrada a la estructura de El Puente.

La incorporación permitió ampliar el catálogo de productos y preservar puestos de trabajo. Actualmente, las mermeladas de Dulces Serra se comercializan en todos los locales de El Puente.