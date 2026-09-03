Tras extender su red con 15 sucursales la firma rosarina sufre la caída de las ventas. Banco Nación concentra la mitad del pasivo con entidades financieras

La merma en las ventas, combinada con la falta de financiamiento fresco y el incremento de los costos operativos, sigue acentuando el rojo en las principales cadenas de electrodomésticos, retail e incluso supermercadismo de la Argentina. En línea con esto, y una decisión de gran impacto en el interior del país, Acción Mercantil SA, la sociedad que opera comercialmente bajo la marca D’Ricco, acaba de entrar en concurso preventivo de acreedores tras acumular una deuda multimillonaria con bancos y sumar cientos de cheques rechazados por falta de fondos. La novedad en torno a la firma rosarina se conoce pocos días después de que la Justicia declarara la quiebra y liquidación de los activos de la cadena Garbarino.

La apertura del proceso judicial fue dispuesta el 6 de agosto de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Rosario, mediante la Resolución Nº 281, a cargo de la jueza Mónica Klebcar.

La medida en cuestión, indicaron fuentes rosarinos, busca abrir un espacio de reorganización para que la compañía intente alcanzar un acuerdo con sus acreedores y reestructurar un pasivo bancario que alcanza los 9.700 millones de pesos.

La decisión de recurrir a los tribunales se precipitó tras un acelerado deterioro del flujo de fondos. Según registros del Banco Central (BCRA) expuestos por el portal Ecos365, Acción Mercantil acumuló 351 cheques rechazados por falta de fondos entre el 3 de junio y el 11 de agosto de 2026. El monto total de esos instrumentos alcanzó aproximadamente los $5.990 millones.

Dentro de esa nómina de giros sin cobertura figuró una operación individual por $100 millones, cuyo rechazo se registró el 6 de agosto, el mismo día en que el juzgado rosarino resolvió la apertura del concurso.

La velocidad del colapso financiero contrastó con la situación reportada en los informes oficiales del sistema financiero correspondientes a junio, mes en el que la firma aún figuraba calificada en Situación 1, o sea, "Normal".

D’Ricco, muy endeudada con los bancos

El análisis de la deuda bancaria acumulada a junio de 2026 expone incumplimientos distribuidos entre nueve entidades financieras. El principal acreedor de la sociedad es el Banco Nación, con un monto de 4.400 millones de pesos. La cifra representa casi la mitad de la exposición bancaria total declarada por la compañía.

En el listado de instituciones acreedoras le siguen el Nuevo Banco de Santa Fe, con un saldo acreedor de $1.300 millones, Banco Galicia, con $1.200 millones, BBVA, con $803 millones, y Banco Credicoop, con 635 millones de pesos. La nómina de pasivos del sistema financiero también incluye a las entidades Banco Macro, Banco Municipal de Rosario, Banco Santander y el Nuevo Banco de Entre Ríos.

El pasivo definitivo de la firma quedará supeditado al proceso de verificación de créditos. A esa instancia deberán presentarse los bancos, los proveedores de electrodomésticos, tecnología y muebles, y demás acreedores.

El cronograma fijado por la Justicia establece que los acreedores tendrán plazo hasta el 16 de octubre de 2026 para solicitar la verificación de sus créditos. Posteriormente, la sindicatura deberá presentar el informe individual el 1º de diciembre de 2026, mientras que el informe general quedó programado para el 19 de febrero de 2027.

La audiencia informativa se fijó para el 25 de junio de 2027, mientras que el período de exclusividad vencerá el 2 de julio de 2027.

De la expansión territorial al estrangulamiento financiero

La llegada al concurso preventivo marca un giro para una empresa constituida en septiembre de 2003 para la venta minorista de electrodomésticos, artículos para el hogar y equipos de audio y video. Desde su sede central en Rosario, la compañía desarrolló una red comercial sostenida en locales físicos, la venta de bienes durables y el uso de financiamiento, un modelo altamente sensible al poder adquisitivo y la disponibilidad de crédito.

La marca construyó una estructura compuesta por 15 sucursales distribuidas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. La red se extendió desde Rosario hacia plazas santafesinas como Funes, Pérez, Villa Gobernador Gálvez, Zavalla, Casilda y Esperanza, además de encarar desembarcos en la ciudad cordobesa de San Francisco y en Paraná, Entre Ríos.

Incluso a comienzos de 2026, la cadena continuaba publicando búsquedas laborales para sus puntos de venta. Esa proyección de crecimiento contrastó de forma severa con la tensión financiera que se manifestó de manera pública semanas después con la catarata de rechazos de cheques y la acumulación de deudas con el sistema financiero.

Un proceso sin quiebra que impacta en el sector de los electrodomésticos

La resolución judicial dispuesta por la Justicia de Rosario implica una etapa de reorganización de pasivos y no constituye una declaración de quiebra. La figura concursal habilita a Acción Mercantil a continuar operando comercialmente mientras busca la reestructuración de sus compromisos con entidades financieras y proveedores.

No obstante, la magnitud de la deuda bancaria de $9.700 millones y los $5.990 millones en cheques sin fondos genera un fuerte impacto en el ecosistema del comercio minorista.

La evolución del expediente es seguida con detenimiento por el sector mercantil debido a las implicancias que cualquier ajuste o propuesta de pago pueda generar sobre los puestos de trabajo y las cadenas de abastecimiento.

El negocio de los electrodomésticos y el equipamiento para el hogar se ubica entre los rubros comerciales que sufren recortes más inmediatos ante la postergación de consumos familiares y el encarecimiento de las condiciones de crédito. El caso de D’Ricco expone la velocidad con que una firma pasó de sostener un esquema de expansión física a ingresar en una reestructuración de pasivos.