La Ciudad reactiva las obras de ampliación del Premetro por más de $12.000 millones tras evaluar el reemplazo de la línea por colectivos

La gestión de Jorge Macri y SBASE enfrenta cuestionamientos por demoras y el costo de una obra con un futuro incierto.

SBASE adjudicó la obra por más de $12.155 millones y 850 metros de vías para unir ramales en Villa Lugano.

El gobierno de Jorge Macri retoma la ampliación del Premetro tras proponer eliminarlo y reemplazarlo por colectivos eléctricos.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Jorge Macri retomó la ampliación del Premetro que había licitado y adjudicado antes de proponer la eliminación de la línea y su reemplazo por colectivos eléctricos.

La administración porteña había contratado la obra por $12.155 millones más u$s326.441, había dado inicio a las primeras intervenciones pero después puso en duda el destino del proyecto al evaluar otra utilización para la misma traza.

De hecho, con aquella alternativa en pausa y sin explicaciones públicas, el gobierno porteño autorizó nuevos trabajos para completar el circuito ferroviario de ese medio de transporte.

La secuencia expone la contradicción que atravesó el proyecto desde que el gobierno de Jorge Macri contrató una ampliación para mejorar el Premetro, discutió luego la continuidad del sistema sobre el que estaba invirtiendo y finalmente regresó a la obra original.

Cabe aclarar que la documentación disponible no establece que el análisis del reemplazo haya sido la única causa de las demoras ni acredita que el contrato haya sido anulado formalmente.

Pero lo que sí es comprobable es que la discusión sobre el futuro de la línea coincidió con un período de baja actividad que llegó a ser cuestionado en la Legislatura porteña.

Una inversión sin rumbo definido

En julio del 2024, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) lanzó la Licitación Pública Nacional 239/2024 para completar el circuito del Premetro en el barrio de Villa Lugano.

El proyecto contemplaba aproximadamente 850 metros de vías y catenarias para unir los ramales General Savio y Centro Cívico, además de incluir obras civiles sobre la avenida Soldado de la Frontera, intervenciones en calzadas y aceras y nueva señalización horizontal y vertical.

La contratación comprendía, además, la construcción de nuevos paradores, la reconstrucción de General Savio y la puesta en valor de Larrazábal, Nicolás Descalzi y Gabino Ezeiza.

Cuando el circuito estuviese terminado, General Savio y Centro Cívico dejarían de funcionar como dos ramales separados y las formaciones del Premetro podrían recorrer una única traza sin tener que finalizar el viaje en dos cabeceras diferentes para regresar por el mismo trayecto.

Al convocar la licitación, SBASE sostuvo que la nueva configuración permitiría reducir los tiempos de espera y mejorar la frecuencia, en lo que sería la primera ampliación del Premetro desde su inauguración, el 27 de agosto de 1987.

La obra formaba parte del diseño original de la línea y había sido considerada en distintas oportunidades durante las décadas de 1990 y 2000, pero la Ciudad tardó casi cuatro décadas en ponerla en marcha.

El contrato que quedó abierto

Tras el período de estudio de las propuestas, el Directorio de SBASE adjudicó los trabajos a la unión transitoria integrada por LX Argentina y Xapor, que había ofertado $12.155.120.188,51 más u$s326.440,90, con IVA incluido, para llevar a cabo el proyecto.

La UTE compitió con Algieri, que cotizó $12.808,7 millones más u$s409.880,18, mientras que una tercera propuesta, presentada por Luis Carlos Zonis, fue descartada porque no cumplió los requisitos establecidos en el pliego.

Al evaluar las ofertas, SBASE tomó como referencia un presupuesto oficial actualizado de $13.014,8 millones más u$s343.622.

Después de convertir el componente denominado en dólares, el organismo determinó que la propuesta ganadora equivalía a $12.466,5 millones y se ubicaba un 6,57% por debajo del presupuesto empleado para realizar la comparación.

La adjudicación ya estaba aprobada y los primeros trabajos habían comenzado cuando Jorge Macri planteó públicamente otro destino para la traza.

"En la traza del Premetro es mucho más fácil poner hoy un colectivo eléctrico, un Trambús. Es un trencito muy chico, lleva muy poca gente. La traza ya la tenemos construida, ahí mismo podemos meter otra forma de vehículo", sostuvo en diciembre de 2025 durante una entrevista con el programa Economía de Quincho.

El planteo no consistía en sumar un transporte complementario sino que la alternativa era reemplazar el Premetro por colectivos eléctricos que utilizarían el mismo corredor.

La propuesta chocaba con la decisión administrativa y presupuestaria que la Ciudad ya había tomado: ampliar la línea, completar su circuito y mejorar su funcionamiento.

Pero, a pesar de las declaraciones del Jefe de Gobierno, el proyecto de sustitución no avanzó y quedó en pausa, mientras que el contrato para ampliar el Premetro, en cambio, continuó vigente.

El plazo bajo interrogantes

En ese contexto, la licitación había establecido un plazo total de 15 meses, condición que todavía aparece publicada en la página oficial de la contratación en donde, según una respuesta de SBASE, la finalización de la obra está prevista para abril de 2027.

Sin embargo, esa fecha todavía no aparece respaldada por un acto administrativo en la documentación de la licitación.

El expediente público tampoco incluye el acta de inicio, por lo que no permite establecer desde qué fecha comenzó a computarse formalmente el plazo de 15 meses.

En ese contexto, el avance de los trabajos llegó en abril de este 2026 a la Legislatura porteña, en donde se presentó un pedido de informes sobre las demoras de la obra que, entre otros, fue firmado por Berenice Iañez, Matías Barroetaveña, Francisco Caporiccio, Claudio Américo Ferreño, Alejandro Omar Grillo, Andrés La Blunda Juan Pablo Modarelli, Claudia Negri, Claudia Neira, Graciana Peñafort, Bárbara Rossen y Leandro Santoro.

El reclamo solicitó que el Poder Ejecutivo detallara el porcentaje ejecutado de cada componente, explicara los eventuales retrasos respecto de la Licitación 239/2024 y precisara cuándo estaría terminada y operativa la ampliación.

Los autores del proyecto afirmaron en sus fundamentos que la ingeniería de las vías estaba aprobada, al menos, desde octubre de 2025 y que la colocación de los rieles debía comenzar en diciembre de ese año.

También sostuvieron que los trabajos habían avanzado con relativa rapidez durante los primeros meses, pero que después sufrieron una discontinuidad.

El proyecto reclamó además información sobre las afectaciones al servicio, el estado de la flota y la posibilidad de adaptar los nuevos paradores a formaciones de mayores dimensiones.

También solicitó conocer los estudios utilizados para definir el sentido de circulación del circuito y la demanda proyectada durante los primeros dos años de funcionamiento.

La respuesta oficial de SBASE fue firmada el 3 de julio pasado y remitida a la Legislatura el 6 del mismo mes.

El documento detalla que SBASE fijó enero de 2027 como fecha de finalización, que del Parador Norte sólo restaban tareas menores; del Parador Centro se habían ejecutado la demolición, la excavación del suelo y el retiro de árboles, y del Parador Sur estaban terminadas la platea de fundación, las columnas y la estructura de la cubierta.

También hizo mención a otras obras en marchas o finalizadas, así como del tendido de las vías y de que la excavación para preparar la base y subbase debía comenzar en agosto pasado, después de terminar la revisión de la ingeniería y que la colocación de las vías estaba programada para septiembre próximo

En cuanto a la explicación oficial de las demoras, SBASE reconoció que la obra sufrió retrasos y los atribuyó a dos razones: interferencias detectadas después de realizar los cateos y cambios en la modalidad de ejecución para reducir las molestias a los vecinos.

Es decir, el organismo no relacionó las demoras con el proyecto de Jorge Macri para reemplazar el Premetro por colectivos eléctricos, además de haber informado que la flota del Premetro dispone de 12 formaciones operativas; dos unidades temporalmente fuera de servicio por trabajos de revisión y mantenimiento y una edad promedio de 39 años para el material rodante.

El organismo señaló que desde 2020 se realizaron intervenciones sobre las unidades: aire acondicionado en las cabinas, modificaciones en ventanas y puertas, cambios en la disposición de los asientos, instalación de molinetes y cámaras de videovigilancia.

También reconoció que no existen licitaciones previstas para comprar formaciones nuevas que reemplacen a la flota Materfer.

La demanda y la capacidad

SBASE proyectó que el cierre del circuito podría generar un aumento de pasajeros del 20% durante los primeros años que podría ser absorbido por la flota actual porque la ocupación máxima en el tramo y horario de mayor demanda llega al 55%.

El organismo agregó que alrededor del 20% de la demanda actual se concentra en la zona de Villa Lugano alcanzada por la obra.

En cuanto al monto adjudicado para llevar a cabo todas estas obras no representa necesariamente el costo final de la ampliación debido a que el contrato contiene un componente en pesos sujeto al régimen de redeterminación de precios y otro denominado en dólares.

SBASE no publicó cuánto certificó y pagó desde el comienzo de los trabajos, qué actualizaciones fueron reconocidas ni cuál es el valor contractual vigente, información que resulta necesaria para establecer cuánto deberá desembolsar finalmente la Ciudad y si la modificación del calendario generó cambios sobre los costos previstos inicialmente.

La ausencia de esos datos impide determinar si el período de menor actividad provocó un sobrecosto y calcular la incidencia de las redeterminaciones sobre un contrato adjudicado a fines de 2024.

No existen documentos públicos suficientes para atribuir un costo específico al intento de reemplazar el Premetro, aunque sí está documentado que el gobierno porteño discutió la continuidad de la línea mientras permanecía vigente una inversión destinada a ampliarla.

El regreso al proyecto original

La continuidad de la obra quedó reflejada en la Disposición 1822 de la Dirección General de Control de la Movilidad, que autorizó a Xapor a afectar distintos tramos de la avenida Soldado de la Frontera y calles cercanas entre el 8 de junio y el 7 de agosto pasados.

El permiso comprendió ocupaciones parciales de carriles y cierres temporales relacionados expresamente con la obra denominada "Loop Premetro en Barrio General Savio-Puesta en valor de paradores".

La disposición establece que la autorización se limita a la afectación de la calzada y que la empresa debe contar con los restantes permisos necesarios para ejecutar las intervenciones.

El documento acredita la continuidad administrativa del proyecto, aunque no informa el porcentaje efectivamente realizado.

Las tareas previstas comprenden excavaciones, preparación del terreno, construcción de pilotes y cabezales para sostener las columnas de las catenarias, adecuación de sectores de la avenida y posterior colocación de las vías.