Lejos del fútbol, el nuevo negocio de Ángel Correa, el campeón del mundo que juega en River

Cada vez son más los futbolistas profesionales que aprovechan su gran pasar económico para diversificar sus ingresos y apostar por inversiones que trasciendan su carrera sobre el césped. Este es el caso de Ángel Correa, quien en las últimas semanas dio un paso determinante en su faceta como emprendedor con la inauguración de AC10 Padel, un moderno complejo deportivo ubicado en la Comunidad de Madrid. El delantero de la Selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022 concretó el proyecto tras convertirse en uno de los refuerzos de mayor jerarquía del último mercado de pases del fútbol argentino, al firmar con River procedente de Tigres de México.

El emprendimiento fue desarrollado en conjunto con su pareja, Sabrina Di Marzo, con quien comparte su vida y la crianza de sus tres hijas. El predio abrió formalmente sus puertas al público el pasado 31 de julio en la zona residencial de El Olivar de Mirabal, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. El espacio, construido sobre un terreno de 1.700 metros cuadrados en la calle Monte Amor 10, combina infraestructura deportiva de alto rendimiento con servicios sociales y gastronómicos diseñados para recibir a deportistas profesionales y aficionados.

AC10 Padel, el complejo de Ángel Correa en España con instalaciones de última generación

El emprendimiento requirió meses de planificación y obras para levantar un complejo integral que busca convertirse en un punto de referencia para los amantes del deporte en la región:

Siete pistas cubiertas: El club cuenta con siete canchas de pádel techadas de última generación, diseñadas bajo estándares de alta calidad que permiten tanto el uso recreativo como el entrenamiento de jugadores de nivel profesional.

Infraestructura complementaria: El complejo incluye un edificio anexo equipado con amplios vestuarios, zonas de almacén y una cafetería con restaurante pensado como espacio de encuentro social para los usuarios.

Servicios e instalaciones: El recinto dispone de un área de aparcamiento propia y reservada dentro del predio para garantizar la comodidad de los visitantes.

Reserva de canchas y membresías: Las pistas se pueden alquilar de manera diaria a través de la plataforma digital Playtomic, mientras que la dirección del club lanzará una modalidad exclusiva de socios con cupos limitados.

El mensaje de bienvenida de la familia Correa tras inaugurar AC10 Padel

A través de las plataformas digitales del complejo (@ac10padel), el futbolista y su entorno cercano expresaron la alegría de ver concretado un anhelo que planificaron durante su prolongada estadía en la capital española, donde Correa vistió la camiseta del Atlético de Madrid durante casi una década.

Ángel Correa y Sabrina Di Marzo en la inauguración de AC10 Padel, en Madrid

"Hola a todos. Nos hace muchísima ilusión contarles que hoy se concreta un proyecto que soñamos durante mucho tiempo, y que hicimos realidad en familia. Después de tanto esfuerzo, dedicación y momentos compartidos, nace nuestro club de pádel. Un lugar pensado para disfrutar, competir y, sobre todo, para vivirlo con los que más queremos. Este sueño es de todos nosotros, de mi familia y de quienes estuvieron desde el primer día acompañando cada paso. Gracias de corazón. Esto recién empieza", expresaron en la presentación oficial del espacio.