Walter y Jonathan Boggiano crearon Fútbol Intelligence, una plataforma con IA que optimiza el análisis táctico y el scouting de futbolistas.,

Invirtieron $40K, proyectan $500K. La IA es una ayuda, el factor humano y la imprevisibilidad son clave.

Walter y Jonathan Boggiano invirtieron cerca de u$s40.000 de capital propio para desarrollar Fútbol TV y Fútbol Intelligence, dos plataformas que funcionan dentro de un mismo ecosistema, pero tienen públicos y modelos de negocio diferentes. La primera reúne información y transmisiones para los hinchas; la segunda utiliza inteligencia artificial para analizar rivales, seguir partidos y buscar jugadores. Según detalló el fundador, la startup proyecta facturar u$s500.000 durante los próximos doce meses.

Un cuerpo técnico puede pasar días mirando videos de su próximo rival. Detiene la imagen, vuelve atrás, anota movimientos, cuenta remates y trata de encontrar una debilidad que quizás aparezca apenas durante unos segundos. Los Boggiano se proponen reducir parte de ese trabajo sin eliminar la intervención de entrenadores y analistas. Su sistema puede cruzar dos años de estadísticas, procesar más de 10.000 datos y entregar una primera lectura del partido en menos de cinco minutos.

Fútbol Intelligence, sin embargo, apareció después. El proyecto original fue Fútbol TV, un medio digital gratuito que concentra información que los usuarios suelen buscar en distintas páginas.

Walter Boggiano es contador público desde hace más de 30 años y comenzó a aplicar sistemas y automatizaciones en su profesión. Su hijo Jonathan es desarrollador y aficionado al fútbol. Ambos se formaron también como analistas y cuentan con certificaciones de CONMEBOL, aunque la plataforma no posee un aval institucional de la entidad.

"Yo trabajaba mucho con sistemas y automatizaciones. Al aplicarlos en mi profesión fui descubriendo que también podían utilizarse en otras actividades. Jonathan estaba más vinculado al fútbol y empezamos a pensar cómo llevar esa tecnología al deporte", contó Walter Boggiano a iProfesional.

El desarrollo de Fútbol TV comenzó hace cuatro meses y el sitio lleva aproximadamente dos meses online. Allí conviven la agenda de partidos, resultados minuto a minuto, posiciones, goleadores, estadísticas, noticias, mercado de pases, canales oficiales de los clubes y contenidos de más de 50 señales de YouTube. También informa dónde puede verse cada encuentro.

El armado, confiesa Boggiano, exigió bastante más que reunir enlaces. Como ninguna fuente ofrecía todos los datos necesarios, padre e hijo debieron conectar distintas fuentes y sincronizar la información para que se actualizara dentro de una misma plataforma. Entre el 70% y el 80% de esos procesos se resolvió con inteligencia artificial y automatizaciones, según estimo.

Durante los partidos, una cancha animada permite seguir en qué sector se desarrolla el juego. Al mismo tiempo se actualizan 18 indicadores, entre ellos remates al arco, goles, penales y tarjetas. La cobertura incluye la Liga Profesional argentina, los principales torneos latinoamericanos y competencias europeas como la Premier League, la Champions League y la Europa League.

También crearon una sala de prensa. Allí, los periodistas pueden consultar en una sola pantalla los resultados, las estadísticas, las tarjetas y las formaciones, que aparecen unos 30 minutos antes del inicio de cada partido.

El acceso a Fútbol TV es gratuito y su modelo de ingresos es publicitario. Según los registros de la empresa, el sitio recibe miles de visitas diarias y llegó a superar los 20.000 ingresos en una jornada.

Mientras construían ese medio, los Boggiano advirtieron que la información recopilada podía servir para algo más que seguir un resultado. Los mismos datos, procesados de otra manera, podían ayudar a quienes deben preparar un partido, evaluar un refuerzo o representar a un jugador.

Fútbol Intelligence analiza más de 10.000 datos y entrega una primera lectura en solo cinco minutos.

Cómo funciona Fútbol Intelligence y qué servicios ofrece a los clubes

Fútbol Intelligence es otro negocio. Está dirigido a clubes, entrenadores, cuerpos técnicos, directores deportivos, scouts, representantes y periodistas que necesitan transformar una gran cantidad de datos en una decisión concreta.

La primera herramienta es Informe Táctico IA. Antes de un encuentro, el sistema analiza el comportamiento reciente de los dos equipos, revisa estadísticas de los últimos dos años e identifica fortalezas, debilidades y patrones de juego.

Puede advertir, por ejemplo, que un rival suele atacar con mayor intensidad durante los primeros diez minutos, que concentra sus avances sobre una banda o que concede más situaciones después de perder la pelota en determinado sector. Un técnico, remarca Boggiano, podría utilizar esa información para decidir si conviene comenzar con mayor cautela, presionar una salida o reforzar una zona.

"Los cuerpos técnicos miran muchos videos y sacan métricas, pero necesitan tiempo y personas dedicadas a esa tarea. Además, aunque el video es magnífico, solamente alcanzan a ver los dos partidos anteriores. Nosotros sumamos estadísticas de dos años y podemos encontrar información que no aparece en una observación más corta", explicó Boggiano.

La inteligencia artificial realiza el primer filtro, pero no entrega sola la conclusión. El sistema ordena los datos y, antes de cerrar el proceso, consulta si el especialista quiere incorporar información propia. Después interviene el equipo de Fútbol Intelligence, que interpreta el resultado y firma el informe profesional.

"Si entregáramos todo en crudo, el cliente recibiría una enorme cantidad de datos y quizás no terminaría de comprenderlos. Nosotros conocemos qué está buscando, aportamos el contexto y preparamos el informe final", señaló.

La segunda herramienta es Match Live, que entra en acción una vez comenzado el encuentro. Al terminar el primer tiempo, suma al análisis previo todo lo ocurrido en los primeros 45 minutos. Una expulsión, un penal, un gol temprano o un cambio de esquema pueden volver insuficiente la lectura realizada antes de salir a la cancha.

Con esa nueva información, el sistema prepara otro informe y señala posibles ajustes para el segundo tiempo. El análisis con inteligencia artificial durante los partidos no remplaza la decisión por el entrenador, pero puede advertirle que una fortaleza prevista no apareció, que el rival cambió su forma de atacar o que una zona quedó más expuesta de lo esperado.

El tercer servicio es Radar de Jugadores. Un club puede pedir un delantero joven con determinado promedio de goles, un lateral que recorra toda la cancha o un mediocampista con características similares a las de un futbolista que está por vender. El sistema mapea perfiles y hace el scauting de acuerdo a las preferenicas buscadas. También intenta establecer si el jugador puede adaptarse al estilo del equipo que pretende contratarlo.

"No es lo mismo jugar en Manchester United que en Boca. River también tiene una forma de jugar y busca determinados perfiles. La plataforma permite relacionar el ADN del jugador con el ADN futbolístico del club", explicó Boggiano.

Según el fundador, el sistema comenzó con una estructura de 18.000 jugadores. Al incorporar nuevas fuentes, aseguró, el universo sobre el que puede realizar búsquedas se amplió hasta cerca de 500.000 futbolistas. La información entregada por la empresa también consigna datos de 673 clubes, 57 ligas y 157 nacionalidades.

A esos tres módulos se suma Video Intelligence. La startup puede filmar partidos con cámaras preparadas para seguir el movimiento de cada jugador. Los datos obtenidos durante la grabación se incorporan después a la plataforma y se cruzan con las estadísticas históricas. Así, un club puede sumar información propia de encuentros que no cuentan con el mismo nivel de cobertura que las principales ligas.

Fútbol Intelligence no se comercializa mediante una suscripción fija. Cada cliente explica qué necesita y la empresa prepara una propuesta a medida. Según detalló Boggiano, un informe sencillo parte de u$s500. También pueden contratarse análisis antes de cada fecha, seguimientos durante varios partidos o búsquedas específicas para un mercado de pases.

La plataforma todavía se encuentra en etapa de comercialización y aun no cerró sus primeros clientes. Sus fundadores mantienen conversaciones con técnicos, directores deportivos, periodistas y representantes de Argentina, Colombia, Ecuador y Bolivia. Uno de los interesados, contó el emprendedor, maneja una cartera de 90 jugadores.

Los Boggiano financiaron el 100% del desarrollo. Calculan que la inversión realizada, incluyendo tecnología, estructura y horas de trabajo, se acerca a u$s40.000. Profesionales del fútbol y periodistas deportivos colaboraron en la definición de los informes, aunque padre e hijo concentraron, según estiman, alrededor del 80% de las tareas.

De acuerdo con las pruebas internas informadas por el fundador, el modelo predictivo alcanza aproximadamente un 79% de acierto. Boggiano sabe que ese porcentaje tiene un límite difícil de perforar. "Un partido puede prepararse durante una semana y cambiar en una jugada. Puede aparecer una expulsión, un penal o un gol que modifica todo. En el fútbol argentino y latinoamericano puede pasar cualquier cosa", reconoció.

El Mundial 2026 dejó un ejemplo. España y Argentina llegaron 0 a 0 al final de los 90 minutos de la final y el partido se resolvió durante el tiempo suplementario. Ferran Torres convirtió a los 106 minutos y le dio el título al seleccionado europeo.

El modelo puede calcular probabilidades, detectar patrones y anticipar situaciones, pero no asegurar que una pelota terminará en gol. Por eso, Fútbol Intelligence busca hacer un negocio dentro de ese margen, entre todo lo que los datos permiten preparar y aquello que el fútbol todavía se reserva para la cancha.