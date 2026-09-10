Whirlpool vende su planta de Pilar y pasa a importar todo

Whirlpool puso a la venta su planta en Pilar por hasta u$s21M y pasa a importar todo. El fuerte contraste con la estrategia de marcas locales

Whirlpool acaba de dar un nuevo paso en la reestructuración de su negocio en la Argentina al poner formalmente a la venta su complejo industrial en el Polo Pilar. La decisión inmobiliaria completa el giro estratégico de la empresa estadounidense, que tras frenar la producción local en noviembre de 2025 pasó a un esquema operativo basado 100% en la importación.

La comercialización del inmueble quedó en manos de la firma especializada Jones Lang LaSalle (JLL). Aunque la empresa no difundió una cifra oficial, las tasaciones de propiedades comparables estiman el valor del predio entre u$s17 millones y u$s21 millones.

Cuáles son las características de la planta de Whirpool

Ubicado sobre la Ruta Nacional 8, en la localidad de Fátima, el complejo reúne características de gran importancia para proyectos de escala productiva o logística:

Superficie cubierta: 30.453 m²Superficie de terreno: 120.693 m² de parcelaPotencial de expansión: Capacidad normativa para edificar hasta 50.000 m² adicionalesEquipamiento e infraestructura: Nave de 12 metros de altura libre, 12 docks de carga, dos rampas de acceso y cerca de 2.000 posiciones de racks

Según los detalles del mercado inmobiliario, el desprendimiento del predio es el paso administrativo directo tras la paralización de las actividades fabriles.

Cómo Whirlpool pasó de ser un referente en la construcción de una planta moderna a importar todo

El desenlace de la planta refleja un contundente cambio respecto al proyecto iniciado en 2022. En aquel año, Whirlpool desembolsó u$s52 millones para levantar una de las fábricas de lavarropas más modernas del grupo a nivel global.

El plan original preveía una capacidad instalada de 300.000 unidades al año —con una cadencia de un equipo cada 40 segundos— y destinaba el 70% de la elaboración a la exportación, principalmente hacia el mercado brasileño. Durante 2023, la planta llegó a sumar un segundo turno de trabajo y reactivó envíos al exterior.

No obstante, el deterioro del escenario macroeconómico a lo largo de 2024, marcado por la contracción de la demanda interna y dificultades de competitividad internacional, derivaron en un recorte progresivo de turnos.

Para noviembre del año pasado, la firma bajó las persianas de su planta, medida que implicó el despido de 220 trabajadores.

La firma bajó definitivamente las persianas de la planta en noviembre de 2025, medida que afectó a unos 220 trabajadores.

En el momento del cierre, desde la empresa aseguradon que la continuidad en el país no estaba en revisión. Asimismo, su portafolio de productos, como también su presencia comercial y de servicio técnico en el país, se mantienen intactas. La diferencia sería que esos productos ya no serían fabricados en el país.

Por qué algunas empresas siguen invirtiendo en plantas de producción

Mientras empresas como Whirlpool optan por una estrategia de importar los productos que comercializa, otras compañías como Longvie buscan sobrevivir a las importaciones masivas.

A pesar de haber cerrado su balance 2025 con pérdidas superiores a los $5.400 millones y de profundizar ese rojo durante el primer semestre de 2026, Longvie decidió no bajar las persianas. Su estrategia de supervivencia se apoya en las siguientes bases:

Alianzas estratégicas: en abril de 2026, la empresa firmó un acuerdo de licencia para fabricar electrodomésticos bajo la histórica marca "Universal"

Licuación de costos fijos: esta licencia estrictamente comercial le permite mantener encendidas las líneas de su planta en Paraná, Entre Ríos, sumando volumen de producción para absorber la pesada carga de los costos fijos

Inversión focalizada: a la par de un plan agresivo de reducción de gastos, la compañía inyectó u$s1 millón para modernizar su línea de termotanques y defender su participación de mercado frente al avance del mercado extranjero

Esquema mixto: la empresa complementa la fabricación nacional con la "importación estratégica" de productos terminados, manteniendo un catálogo amplio sin asumir el riesgo de fabricar localmente las líneas de menor rentabilidad

El retiro industrial de Whirlpool y la resistencia de firmas tradicionales como Longvie marcan la reconfiguración para el sector de la línea blanca en la Argentina. Los costos crecientes en dólares y un marco regulatorio que facilita la importación directa de productos terminados son los principales causantes de este profundo cambio.