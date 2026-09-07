Lejos de la tele y de TN: el nuevo negocio de Sandra Borghi

La reconocida periodista, con más de dos décadas de trayectoria en noticieros nacionales, lanzó un proyecto propio en el sector privado

El recorrido de los profesionales de los medios de comunicación suele abrir puertas hacia nuevos desafíos dentro del ámbito de la consultoría y el asesoramiento institucional. Tras construir una amplia trayectoria como cronista de calle y conductora en noticieros de televisión abierta y cables de noticias, Sandra Borghi decidió diversificar su actividad laboral. La comunicadora volcó sus 25 años de oficio periodístico hacia el sector corporativo mediante la creación de un emprendimiento enfocado en la consultoría estratégica.

La iniciativa busca responder a una demanda creciente por parte de compañías y ejecutivos que requieren herramientas para optimizar su discurso y mejorar su presencia pública. A través de este proyecto personal, la periodista busca aplicar la metodología del aire en vivo y la síntesis narrativa para ayudar a directivos de distintos sectores a construir mensajes claros, eficaces y alineados con las exigencias del mercado actual, manteniendo en paralelo sus tareas en radio y plataformas de transmisión.

Entrenamiento de voceros y capacitaciones estratégicas para empresas

La propuesta comercial del proyecto está estructurada como una consultora especializada en brindar programas intensivos para cuadros ejecutivos de corporaciones. El trabajo se enfoca en preparar a los referentes de cada organización para abordar situaciones de crisis, presentaciones ante directorios, lanzamientos de marca y rondas de prensa.

Dentro de la oferta de servicios orientados al ámbito de los negocios, la firma contempla los siguientes ejes de trabajo:

Entrenamientos prácticos de vocería sobre manejo de la voz, expresión corporal y capacidad de síntesis

Desarrollo de discursos institucionales adaptados a entornos digitales y audiencias específicas

Talleres de preparación para exposiciones públicas y vocerías frente a medios de comunicación

Diseño de estrategias para la gestión de la comunicación en situaciones críticas

El uso del storytelling y la oratoria en el ámbito corporativo

Uno de los pilares del emprendimiento se centra en la aplicación de técnicas narrativas para humanizar el mensaje de las marcas e instituciones. La metodología busca trasladar la gimnasia periodística de simplificar conceptos complejos hacia el lenguaje empresarial, permitiendo que la información técnica de una firma se transforme en una exposición atractiva.

A través de capacitaciones en oratoria y estructura narrativa, las jornadas de formación enseñan a los equipos directivos a ordenar sus ideas y mantener la atención del público. La meta final de estos talleres es que las empresas puedan construir relatos propios fundados en su historia y valores, logrando una conexión más directa y persuasiva con sus empleados, clientes y la sociedad en general.

El motivo por que el Sandra Borghi se fue de TN

La decisión de Sandra Borghi de alejarse de las pantallas de TN y eltrece tras 25 años, aunque mantiene su espacio radial en Radio Mitre y en DirecTV, respondió, entre otros factores, al impacto emocional que comenzó a provocarle la cobertura diaria de la actualidad. La periodista reveló que con el paso del tiempo dejó de ser inmune al dolor de las noticias que transmitía al aire.

Además, en diálogo con el programa de streaming Ángel responde, sentenció: "Había perdido la mística y cuando yo me doy cuenta que la pierdo, ya no me puedo hacer más la boluda".