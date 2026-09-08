Changuito reúne cerca de 3.000 tiendas y apunta a crecer con una propuesta pensada para comercios de barrio que venden por WhatsApp

Un precio, un talle, los gustos de un helado, la dirección de entrega. Cada venta que un pequeño comercio intenta verder por WhatsApp puede requerir una larga cadena de mensajes. Bruno Cardinale vio ese problema entre los negocios de Pergamino y creó Changuito, una plataforma que usa inteligencia artificial para armar una tienda online y administrar las ventas. Invirtió entre u$s5.000 y u$s6.000 y la empresa asegura que más de 3.000 comercios ya se sumaron al sistema.

Cardinale no pensó en las grandes marcas. Tenía en la cabeza a la pizzería atendida por una familia, la heladería de barrio que todavía lleva las cuentas en Excel o el showroom de indumentaria que publica prendas en Instagram,responde una por una las consultas de sus seguidores.

"Todos les dicen que tienen que digitalizarse, vender online o tener una página. El comerciante sabe que tiene que hacerlo, pero muchas veces no entiende cómo", cuenta el emprendedor, de 34 años a iProfesional.

Changuito le permite montar su propia tienda online, con el nombre, los colores y las imágenes del negocio. Allí puede cargar los productos, los precios y todas las variantes que necesite. Un local de ropa suma talles y colores. Una hamburguesería, los ingredientes adicionales. Una heladería, los tamaños y sabores disponibles.

(Gentileza Changuito.comar)

El dueño no tiene que contratar a un diseñador ni saber qué indicaciones darle a una inteligencia artificial. ChanguIA, el agente desarrollado por la startup, toma la iniciativa y conduce la conversación.

"Es como hablar por WhatsApp. La inteligencia artificial le pregunta qué hace su comercio, qué vende, si tiene logo, qué colores le gustan y qué precios maneja. La persona solo necesita responder. Con esa información, la tienda empieza a tomar forma", explica Cardinale.

Si el comercio todavía no tiene logo o portada, el agente puede ayudarlo a generarlos. También propone categorías, descripciones e imágenes para los primeros productos. Los precios, en cambio, deben ser cargados o confirmados por el vendedor.

"En cinco minutos puede tener la tienda funcionando y empezar a subir productos. Después, la inteligencia artificial lo sigue acompañando. Puede avisarle que falta una foto, sugerirle una promoción o mostrarle qué artículo le deja más ganancia", agrega.

La experiencia del comprador es sencilla. Entra a la tienda desde el perfil de Instagram del negocio, un mensaje de WhatsApp o cualquier otro canal. Recorre el catálogo, elige, arma el carrito y confirma. El pedido llega al WhatsApp del comercio con los productos, las cantidades, las variantes elegidas, la dirección y el medio de pago. No hace falta descargar una aplicación.

"Si alguien entró al Instagram de una pizzería, probablemente ya sabe que quiere pedir una pizza. Necesita ver las opciones, conocer los precios y elegir. No debería esperar una respuesta para cada cosa", plantea el fundador.

La venta también puede cobrarse desde la tienda. El comerciante conecta su cuenta de Mercado Pago, Ualá Bis o GoCuotas y el dinero ingresa directamente allí. Changuito no interviene en el cobro ni descuenta una comisión por operación, aclara Cardinale.

Eso le permite al negocio construir un canal propio sin desaparecer de las aplicaciones de delivery. Puede seguir vendiendo en ellas cuando le resulten útiles y, al mismo tiempo, llevar a sus clientes habituales a la tienda de Changuito.

"No digo que tengan que abandonar PedidosYa, porque puede aportarles ventas. Pero si el propio comercio llevó a una persona hasta su Instagram, también puede ofrecerle un canal directo y no pagar una comisión por esa operación", dice Cardinale.

La logística queda a elección de cada negocio. Puede repartir con un mensajero propio o conectar la tienda con servicios como PedidosYa Envíos y Uber Direct. Para quienes despachan productos a otras ciudades, la plataforma incorporó operadores como Andreani y Urbano.

No menos importante para el comercio es el sistema de gestión que Changuito también les ofrece. Mientras el cliente ve una tienda, el dueño maneja el negocio desde un panel. Allí registra las ventas online y las del mostrador, abre y cierra la caja, controla productos y stock y consulta qué artículos se vendieron más. Cardinale explica que son cuatro agentes de IA especializados en marketing, ventas, finanzas y análisis económico revisan la información del negocio y hacen sugerencias de mejora.

Changuito cobra una suscripción mensual fija y no retiene un porcentaje de las ventas. El plan más económico cuesta $29.000 por mes e incluye la tienda online y las principales herramientas para cargar productos, recibir pedidos y gestionar las operaciones, según detalló Cardinale. La plataforma ofrece otros planes con más funciones, cuyos valores llegan hasta $80.000 mensuales. La empresa los organiza en cuatro categorías —Standard, VIP, Ultra VIP y Business— y permite probar el servicio durante diez días sin cargo y sin ingresar una tarjeta. Los módulos diseñados para actividades específicas se pagan aparte. El gastronómico, pensado para gestionar restaurantes con inteligencia artificial, cuesta alrededor de $25.000 mensuales adicionales e incorpora mapa de mesas, comandas y una pantalla para organizar los pedidos en la cocina.

Los serviciosexternos, aclara el emprendedor, mantienen sus propios cargos. Si el negocio cobra con Mercado Pago, Ualá Bis o GoCuotas, debe afrontar las comisiones de esas empresas. Lo mismo ocurre si contrata a PedidosYa Envíos, Uber Direct o EnvíoPack para repartir una compra. La diferencia es que Changuito no agrega una comisión sobre el monto vendido.

La startup hoy reúne cerca de 3.000 tiendas creadas por comercios de diferentes puntos de Argentina

Cómo nació Changuito y su evolución desde la cadetería

Cardinale entró al mundo de la tecnología a sus 13 años, alrededor de 2006, diseñando páginas web. Creó un sitio, consiguió publicidad de Google y empezó a ganar dinero. Como era menor de edad, su madre lo llevaba desde Pergamino hasta Rosario a cobrar los pagos que recibía desde el exterior.

Después cursó tres años de Ingeniería en Sistemas y se incorporó a Avícola Don Nicolás, la distribuidora de pollos y productos congelados de su familia. El contacto cotidiano con almacenes, restaurantes y otros clientes le mostró cuánto les costaba adoptar nuevas herramientas.

Antes de Changuito creó Pedidos Uno, una plataforma de cadetería que operó en Pergamino, San Nicolás y Junín. Llegó a trabajar con casi 50 repartidores en San Nicolás y reunió alrededor de 500 comercios. Funcionaba, pero sus clientes empezaron a pedir otra cosa.

"Me decían que ya tenían resuelta la logística, pero les faltaba el catálogo. Querían un lugar donde mostrar lo que vendían. Ahí empecé a construir lo que después se convirtió en Changuito", recuerda.

El desarrollo comenzó a mediados de 2025. Los comercios de Pedidos Uno migraron a la nueva plataforma y Cardinale salió a sumar otros caminando las calles, dando charlas y reuniéndose con cámaras empresarias. "Las hamburgueserías y las heladerías son hoy los rubros más numerosos. CABA y Pergamino concentran buena parte de las tiendas, aunque hay usuarios en distintas provincias", contó.

El dinero inicial fue al desarrollo, los servicios tecnológicos, el registro de la marca y la difusión. Hoy trabaja con otras dos personas y mantiene la atención humana personalizada para los comerciantes que necesitan ayuda. Según detalló el fundador, Changuito factura aleredor de u$s6.000 por mes. Él todavía no retira dinero del emprendimiento; reinvierte los ingresos y vive de su actividad en la empresa familiar.

La startup quedó entre los diez finalistas del Commerce Startup Competition Argentina 2026, al que se presentaron cerca de 300 proyectos. No ganó. A Cardinale, sin embargo, la experiencia le dejó algo no menos importante; contactos. "Fue increíble. Uno de los jurados, dedicado a invertir en startups, me entregó su tarjeta y me propuso volver a conversar", dijo entusiasmado.

"Llegar a la final ya fue un logro enorme. Los diez proyectos eran muy buenos y estar ahí nos confirmó que habíamos construido algo interesante", asegura.

El emprendedor sabe que un equipo de tres personas quedará corto si Changuito mantiene el ritmo. Quiere incorporar desarrolladores, reforzar el soporte y llevar la plataforma a otros países. Su meta para fines de 2026 es alcanzar las 4.500 tiendas activas con suscripción paga.