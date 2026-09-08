A meses de la concesión por 30 años, el Minella sufre un cuadro de parálisis. Marcelo Fígoli busca quedarse con el control tras la salida del Grupo Revee

El destino de una de las canchas de fútbol más emblemáticas de la Argentina sigue inmerso en la más absoluta incertidumbre. Sucede que, a diez meses de la toma de posesión por parte de Minella Stadium, la empresa que se alzó con la licitación, la promesa de transformación para el estadio José María Minella de Mar del Plata permanece empantanada. Hoy por hoy, lo único concreto para esa locación deportiva es que persiste la parálisis de las obras, las tensiones corporativas por la salida del Grupo Revee —la firma brasileña que se había sumado al consorcio e incluso mostró renders con la proyección del predio— y una investigación judicial en marcha.

La privatización por un plazo de tres décadas, aprobada por el Concejo Deliberante local en julio de 2025 para el estadio mundialista, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque de Deportes, no ha logrado traducir en hechos el plan de inversiones prometido por la sociedad tras el repliegue de sus socios de Brasil.

La privatización del Minella no despega

El deterioro del escenario inaugurado para el Mundial 78 acumula años de postergaciones por parte de sucesivas gestiones municipales. La crisis institucional y edilicia tuvo su punto de inflexión en 2021, cuando se dispuso la clausura de la tribuna techada ante deficiencias estructurales visibles. Frente a la imposibilidad de afrontar el financiamiento con recursos propios del municipio de General Pueyrredón, la administración del intendente Guillermo Montenegro impulsó la concesión al sector privado.

El proceso licitatorio, cerrado tras la aprobación de un pliego cuestionado por la oposición debido al cobro de un canon anual fijado en $120 millones, concluyó con la presentación de un único oferente: Minella Stadium SA.

Dicha sociedad anónima fue constituida exclusivamente para la compulsa con la participación de la firma argentina ProEnter —vinculada a Torneos— y el aporte mayoritario de capitales brasileños a través del Grupo Revee. Respaldado por su mayoría en el cuerpo deliberativo, el oficialismo local adjudicó el contrato que exige un esquema de "entre 30 y 35 eventos anuales".

Sin embargo, a diez meses de haber asumido la gestión de los predios, las prometidas obras por $47 mil millones, estructuradas bajo un plazo de ejecución de 36 meses, se encuentran paralizadas.

El proyecto técnico ni siquiera cuenta con la aprobación formal del municipio, marco en el cual la concesionaria argumenta demoras por las revisiones burocráticas con las áreas locales, mientras desde el gobierno comunal se mantiene la reserva frente a los pedidos de informes elevados por bloques opositores.

Salida de brasileños y el protagonismo de Fígoli

Detrás de la inactividad en la infraestructura se desencadenó una fractura en la composición accionaria de la empresa. Publicaciones periodísticas recientes dieron cuenta del retiro del Grupo Revee a causa de una crisis interna. Esa salida precipitó el desembarco del empresario mediático y productor Marcelo Fígoli, titular de Fénix Entertainment Group y del conglomerado Alpha Media, que reúne a medios como Radio Rivadavia, Rock & Pop y la agencia Noticias Argentinas.

El reordenamiento corporativo se formalizó mediante un pedido formal presentado por Minella Stadium ante el municipio para autorizar la transferencia del 87,5% del paquete accionario a Perfeta Producciones SA. Esta firma fue constituida el 8 de mayo de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires por Fígoli —dueño del 90% del capital inicial— y su esposa Gisela Analía Asmundo, tenedora del 10% restante, divididos sobre 100.000 acciones.

De acuerdo a fuentes en Mar del Plata, Perfeta Producciones SA es presidida por Rubén Darío Montes, ejecutivo ligado al grupo que también encabeza Parque de la Costa SA y Live Shows SA.

La viabilidad del cambio de control societario quedó condicionada a la evaluación del Ejecutivo municipal. Para ello, el gobierno local dispuso la creación de una comisión integrada por representantes del Emder, la Dirección General Legal y Técnica, la Contaduría General y la Dirección General de Contrataciones.

El cuerpo técnico debe verificar si la sociedad adquirente cumple las condiciones económicas, técnicas, jurídicas y patrimoniales que exige el artículo 17 del pliego de bases y condiciones, el cual demanda una autorización expresa, previa y escrita para formalizar cualquier cesión de acciones.

Dentro de los antecedentes presentados por Perfeta Producciones SA figura la adquisición en enero de 2021 del 99,8% de las acciones de Parque de la Costa SA a Sociedad Comercial del Plata. Asimismo, en enero de 2026, el gobierno de Mendoza le adjudicó por 20 años la concesión y explotación comercial del estadio Aconcagua Arena, tras encabezar el orden de mérito con 98,33 puntos sobre 100 y ofrecer un canon de $10 millones mensuales bajo la marca Fénix Entertainment Group.

Por el contrario, en un procedimiento previo ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para explotar un inmueble en Villa Martelli, la firma quedó excluida durante la primera fase por no desactivar a tiempo intimaciones administrativas y técnicas vinculadas a la habilidad para contratar con el Estado y la acreditación de antecedentes contables y previsionales.

Investigación judicial y un estadio en grave deterioro

En paralelo a las negociaciones societarias, la privatización del Minella acumuló derivaciones en los tribunales. El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani formalizó una denuncia penal solicitando investigar los presuntos delitos de administración fraudulenta y lavado de activos en la tramitación del proceso licitatorio.

En forma previa, la concesión quedó rozada por investigaciones por presunto lavado de dinero tramitadas en la causa denominada "Sur Finanzas", producto de la coincidencia de nombres entre los ejecutivos de la financiera y la estructura de Minella Stadium.

Las tensiones societarias e investigaciones judiciales impactaron de manera directa en la operatividad del predio, registrando episodios como un corte del suministro eléctrico por más de tres días consecutivos.

El cuadro de abandono abarca luminarias fuera de servicio y oxidadas, deterioro en columnas estructurales, baños sin iluminación ni mantenimiento, y la persistencia de la clausura sobre la tribuna techada.

El cuadro de precariedad afecta la disputa de los encuentros de fútbol de los clubes locales Aldosivi y Alvarado, obligados a programar sus compromisos en horarios diurnos por la falta de iluminación artificial. Mientras la comisión municipal evalúa la documentación para dictaminar si autoriza el ingreso de Perfeta Producciones SA en reemplazo del grupo brasileño, el inicio de las obras en el mundialista de Mar del Plata continúa sin fecha confirmada.