Breitling vuelve a mirar a Argentina. Abrirá una boutique en 2027 y apuesta por un consumidor de lujo más joven, informado y menos ostentoso

Abrirá una boutique en Paseo Alcorta y se alió con Los Pumas.

Durante varios años, Argentina no estuvo entre las prioridades de Breitling. Ahora, la marca suiza de relojes de lujo decidió volver a invertir, abrirá una boutique en Buenos Aires a comienzos de 2027 y acaba de sellar una alianza comercial con Los Pumas. El movimiento de Breitling coincide con el regreso de marcas internacionales a la Argentina, que en los últimos meses volvió a sumar aperturas y anuncios de inversión.

El lugar ya está elegido. Breitling se instalará en Paseo Alcorta y llevará a Buenos Aires el formato industrial loft que utiliza en sus más de 300 boutiques alrededor del mundo. Habrá relojes, claro, pero también un bar completamente, pensado para realizar eventos y encuentros con clientes.

"Queremos que la boutique sea mucho más que un punto de venta; queremos que sea un lugar donde las personas puedan experimentar y vivir la marca", contó a iProfesional Renato Meier, Managing Director de Breitling para Latinoamérica y el Caribe.

No reveló cuánto dinero demandará el regreso. Ante la consulta por la inversión prevista para los próximos tres años, incluyendo local, personal, marketing y desarrollo comercial, Meier habló de un "compromiso significativo y de largo plazo", pero evitó ponerle una cifra. La decisión será avanzar por etapas. Si el negocio responde, invertirán más.

En realidad, para Breitling no se trata de un desembarco sino de un regreso. La marca ya tuvo una boutique en Buenos Aires. La abrió en 2011, en la paqueta Avenida Alvear, y fue entonces su primera tienda exclusiva en América Latina, pero cerró sus puertas siete años después.

Ese repliegue coincidió con una transformación de la compañía. En 2017, CVC Capital Partners adquirió el control de Breitling a la familia Schneider y Georges Kern asumió como CEO. La nueva conducción pasó los años siguientes reposicionando la marca y desplegando un nuevo concepto de tiendas en sus mercados prioritarios.

Breitling selló una alianza comercial con Los Pumas que estará vigente hasta 2027 y mira al Mundial (Gentileza UAR)

"Argentina simplemente no era una prioridad en esa etapa", reconoció Meier. "Hoy, con nuestro concepto de retail ya consolidado a nivel global y el desarrollo positivo que vemos en Argentina, creemos que es el momento adecuado para volver a invertir y abrir nuestra propia boutique monomarca".

Kern estuvo este año en Buenos Aires y mantuvo un encuentro con Javier Milei. La lectura que se llevó la empresa fue favorable.

"El contexto macroeconómico ha mejorado significativamente, la inflación ha disminuido y claramente existe un entorno más favorable para la inversión", afirmó Meier. También calificó como "muy alentadores" la relación y el diálogo con el presidente argentino y consideró que eso envía una señal positiva para la inversión internacional.

Breitling no promete, sin embargo, una sucesión masiva de aperturas. Primero quiere comprobar qué ocurre en Buenos Aires. "Una vez que veamos el retorno y que el potencial comience a materializarse, escalaremos en consecuencia", explicó.

Por qué Breitling vuelve a mirar al mercado de lujo argentino

Hay otra razón detrás de la apuesta. Breitling cree que el lujo latinoamericano todavía tiene algo que empieza a escasear en otros mercados, espacio para crecer.

"No quedan muchas regiones donde el lujo todavía tenga tanto espacio para desarrollarse. En muchos mercados maduros ya está altamente saturado y sobreexpuesto", sostuvo Meier. Pese a los ciclos políticos y económicos de la región, espera que Latinoamérica aporte un crecimiento importante durante los próximos años.

La nueva boutique de Breitling tendrá un bar para recibir a clientes y organizar eventos especiales (Gentileza Breitling)

Dentro de ese mapa, México es para Breitling el mercado de lujo más consolidado de Latinoamérica y Brasil el de mayor potencial por escala. Argentina aparece inmediatamente después. Meier destaca el tamaño de la economía local, pero también la existencia de compradores que conocen el producto y prestan atención al diseño, la calidad y la historia de las marcas.

Los precios ayudan a dimensionar de qué consumidor se habla. Según detalló el ejecutivo, hoy el universo Breitling comienza alrededor de u$s4.000 y puede superar los u$s70.000, de acuerdo con la colección, los materiales y las características de cada pieza.

"Estamos viendo un consumidor de lujo más joven y aspiracional, que está extremadamente informado y busca mucho más que simplemente un producto reconocible", describió Meier. La experiencia de compra, la relación posterior con la marca y el servicio posventa ganaron peso junto con factores más tradicionales como el diseño y la calidad.

También cambió la manera de mostrar el lujo. "El reconocimiento de marca sigue siendo importante, pero cada vez más las personas buscan productos que reflejen su estilo y personalidad individual, en lugar de simplemente mostrar un logo", señaló.

¿Y un reloj de varios miles de dólares es una inversión? Meier prefiere correr la conversación del rendimiento financiero.

"Cuando comprás un Breitling, sin duda estás invirtiendo en artesanía, movimientos de fabricación propia, materiales preciosos, terminaciones y códigos de diseño sólidos. Pero no creo que el retorno financiero deba ser la principal motivación para comprar un reloj de lujo", sostuvo. Para el ejecutivo, la compra sigue ligada a la emoción, el logro personal y el estilo; el precio de reventa, finalmente, lo fija el mercado secundario.

Los relojes Breitling parten de unos u$s4.000 y los modelos más exclusivos ya superan los u$s70.000 (Gentileza Breitling)

Breitling ya participa de ese segundo negocio mediante Certified Pre-Owned, su programa de relojes usados autenticados y certificados por la compañía. Meier ve potencial para desarrollarlo en Latinoamérica y no descarta llevarlo a Argentina. No será inmediato. Primero quieren abrir la boutique y comprobar cómo responde el mercado.

Los Pumas, la primera jugada de Breitling antes de abrir el local

Breitling aún no abrió su boutique argentina, pero su regreso ya empezó. La compañía eligió a Los Pumas para ganar presencia antes de levantar la persiana de Paseo Alcorta.

Existe un acuerdo comercial con la Unión Argentina de Rugby (UAR), aunque Breitling no informó cuánto dinero involucra. Habrá presencia de la relojera en pantallas LED dentro de los estadios, difusión en medios y en los canales propios de Los Pumas, eventos conjuntos y experiencias para clientes. La empresa también prepara nuevas acciones vinculadas con el Mundial, cuyos detalles todavía mantiene bajo reserva.

"Para nosotros, lo más importante es el valor que podemos crear juntos y la transferencia de imagen entre Los Pumas y Breitling", explicó Meier.

Desde la UAR, la lectura pasa también por la exposición que puede aportar una marca internacional. "Esta alianza representa además una oportunidad para seguir proyectando la identidad de Los Pumas y del rugby argentino a nivel local e internacional", señaló Miguel Dupont, gerente comercial de la UAR.

Juan Martín Hernández será una de las caras de la alianza. El ex Puma disputó 74 partidos con la Selección, participó en tres Mundiales, fue una de las figuras del equipo que terminó tercero en Francia 2007 y entró al World Rugby Hall of Fame en 2023. Actualmente continúa ligado a la UAR como asesor especializado en juego con el pie. Meier lo define como "un amigo de la marca" y no como embajador formal.

Juan Martín Hernández participará en contenidos y experiencias de la nueva alianza con Breitling (Gentileza Breitling)

"A medida que aumentamos nuestra inversión en Argentina y nos preparamos para abrir nuestra propia boutique, queríamos conectar a Breitling con algo que tenga una verdadera relevancia emocional para los argentinos", explicó Meier respecto a la elección del rugby.

La apuesta argentina, por lo tanto, arrancará antes de que abra el local. Primero Los Pumas, después Paseo Alcorta. Y recién entonces Breitling decidirá cuánto más está dispuesta a crecer en un mercado al que vuelve a mirar.

*Todos los valores aquí expresados corresponden a septiembre 2026