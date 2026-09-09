Llevó a $615.000 millones el capital de Barrick Exploraciones Argentina justo cuando la empresa lleva a cabo nuevas perforaciones en el distrito Lama

Barrick Mining Corporation elevó en $283.000 millones el capital de Barrick Exploraciones Argentina, la sociedad que posee la parte nacional del proyecto binacional Pascua Lama y controla propiedades mineras en la cordillera de San Juan.

La decisión fue aprobada durante una asamblea celebrada el 27 de agosto pasado 2026 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina de este miércoles 9 de septiembre.

El documento revela que el capital de la sociedad argentina pasó de $332.000 millones a $615.000 millones, marcando un fuerte incremento del 85,2%.

La decisión adquiere relevancia por el papel de la filial dentro de la estructura local del grupo y porque coincide con una nueva campaña de exploración de oro desarrollada por Barrick en el distrito Lama, la parte local del mega yacimiento minero binacional Pascua-Lama, un proyecto de oro, plata y cobre que está ubicado en San Juan.

Se trata de la primera mina binacional del mundo y contiene reservas importantes de oro y plata (aproximadamente el 25% de la riqueza total del proyecto).

En el lado argentino (Lama) se había planeado e instalado gran parte de la infraestructura industrial y de procesamiento, dado que la geografía del lado chileno (Pascua) presentaba mayores complejidades operativas para montar dichas plantas.

Pero la iniciativa original fue cerrada en el 2020, tras varios litigios ambientales y un fallo del Primer Tribunal Ambiental de Chile que ordenó la clausura total y definitiva en el país vecino

Pese a esa decisión, que la empresa acató, Barrick Gold inició campañas de exploración para un nuevo proyecto llamado "El Alto" en la misma zona de Atacama.

La estrategia corporativa apunta a una opción binacional: extraer el mineral del lado chileno y procesarlo utilizando la infraestructura que ya quedó montada en Lama

Capital bajo el mismo control

Precisamente, Barrick Exploraciones Argentina es titular de la parte nacional del proyecto minero binacional, aunque un informe técnico presentado por Barrick ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también establece que Barrick controla propiedades mineras contiguas a las concesiones de Veladero.

La propiedad de esas áreas no debe confundirse con la titularidad de Veladero, la mina de oro que obtuvo la aprobación de un RIGI este año, pertenece en partes iguales a Barrick y a la compañía china Shandong Gold y es operada mediante Minera Andina del Sol.

En los resultados correspondientes al segundo trimestre de este 2026, el grupo informó que completó una nueva etapa de exploración en Porfiada, uno de sus objetivos dentro del distrito Lama.

En esa zona, completó 2.300 metros de perforaciones y programó una segunda campaña para después del invierno, destinada a determinar la extensión de la mineralización encontrada.

Uno de los pozos atravesó 63,5 metros con una concentración promedio de 0,5 gramos de oro por tonelada, incluida una sección de 15,6 metros con 0,9 gramos.

Otro registró 98,5 metros con 0,59 gramos de oro por tonelada e incluyó un tramo de 20,5 metros con 1,32 gramos.

En la actualidad, Porfiada permanece en una etapa exploratoria y la empresa todavía no comunicó una estimación de recursos minerales, un estudio económico, un presupuesto de desarrollo ni un eventual cronograma de explotación.

Además, el informe atribuye las perforaciones al grupo Barrick y las ubica dentro del distrito Lama, pero no identifica a Barrick Exploraciones Argentina como la sociedad encargada de financiarlas.

Cabe aclarar entonces que la actividad exploratoria y el aumento de capital son dos hechos contemporáneos dentro de la misma zona minera, sin una relación financiera establecida en los documentos disponibles.

Infraestructura todavía operativa

La filial local también conserva infraestructura vinculada con los desarrollos mineros de la zona, tal como surge de analizar una serie de documentos de la Secretaría de Energía que establecen que la estación transformadora Lama pertenece a Barrick Exploraciones Argentina y forma parte de una conexión eléctrica internacional con Chile.

La instalación fue originalmente proyectada para abastecer al establecimiento minero binacional y, como parte de ese proceso, Barrick solicitó importar energía eléctrica para el establecimiento minero Pascua Lama desde el país vecino.

Más tarde, la infraestructura quedó integrada al sistema de provisión de Veladero, que se conecta con la estación Lama mediante una línea de media tensión.

La utilización de esa infraestructura permite explicar por qué la sociedad que posee Lama continúa cumpliendo una función dentro del complejo minero, aun cuando Pascua Lama no haya entrado en producción.

Barrick desarrolla en paralelo una ampliación de la plataforma de lixiviación de Veladero y, según su balance del segundo trimestre, las fases 8A y 8B fueron terminadas y el proyecto completo demandarán aproximadamente u$s250 millones, de los cuales ya se ejecutaron u$s131 millones.

Un proyecto detenido

En sus comienzos, Pascua Lama fue diseñado para explotar un yacimiento de oro y plata ubicado sobre la frontera entre San Juan y la región chilena de Atacama.

Barrick suspendió la construcción en 2013 después de problemas regulatorios, ambientales, técnicos y financieros y en el 2022, la Corte Suprema chilena confirmó la clausura definitiva del proyecto dispuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente de ese país.

Barrick conservó los derechos y activos correspondientes al sector argentino y mantiene a Pascua Lama entre sus proyectos de desarrollo y dentro de sus activos todavía no depreciados, según su informe anual de 2025.

Esa clasificación acredita que el grupo conserva contablemente el proyecto, pero no representa una decisión de reiniciar su construcción.

Una capitalización con antecedentes

El actual aporte de fondos informado este miércoles 9 de septiembre se suma a otros ya realizados a Barrick Exploraciones Argentina durante los últimos años.

Por caso, en agosto de 2022, la compañía lo elevó desde aproximadamente $15.901 millones hasta $25.000 millones y el aumento incluyó principalmente la capitalización de una cuenta de ajuste.

De aquel movimiento, $7.698,7 millones provinieron de esa cuenta, mientras que el aporte en efectivo informado fue de apenas $1,4 millones y quedó inicialmente integrado en un 25%.