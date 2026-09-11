La IA permite transformar instrucciones escritas en lenguaje natural en herramientas para resolver procesos específicos sin desarrollos tradicionales

Durante años, cuando una empresa necesitaba una herramienta que no estaba disponible en su software de gestión, el camino era casi siempre el mismo: definir los requerimientos, pedir presupuesto, conseguir desarrolladores y esperar. Dependiendo de la complejidad, el proceso podía extenderse durante semanas o meses.

La inteligencia artificial está empezando a modificar esa lógica. Una de las tendencias que mejor refleja ese cambio es el llamado vibe coding, un enfoque que permite describir en lenguaje natural qué se quiere construir y dejar que un sistema de IA genere el código necesario.

En este contexto, surge Vibecode, una plataforma que permite a cualquier empresa crear aplicaciones de negocio personalizadas usando inteligencia artificial y lenguaje natural, sin necesidad de programar. Conectada directamente con los datos y procesos de Bitrix24, Vibecode transforma una simple descripción en una herramienta funcional, lista para usar en el entorno de trabajo real.

Vibecode permite a empresas crear sus propias aplicaciones con IA.

La idea no es nueva solamente para los desarrolladores. En el ámbito empresarial, empieza a abrir una posibilidad diferente: crear pequeñas aplicaciones y herramientas adaptadas a procesos concretos sin que cada necesidad tenga que convertirse en un proyecto tradicional de desarrollo.

El 20% que el software estándar de las empresas no resuelve

Un CRM puede cubrir buena parte de las necesidades de una compañía. El problema aparece cuando un equipo necesita algo que no está contemplado dentro de las funciones disponibles.

Puede tratarse de un tablero con indicadores específicos para ventas, una herramienta interna para Recursos Humanos, una automatización para marketing o un flujo de trabajo diseñado para una operación que solamente existe dentro de esa organización.

Las plataformas no-code y low-code ya habían buscado resolver parte de este problema. Sin embargo, funcionan dentro de los componentes y posibilidades que ofrece cada sistema. Cuando una necesidad queda fuera de ese marco, vuelve a aparecer la necesidad de un desarrollo específico.

El vibe coding plantea otra alternativa: en lugar de seleccionar únicamente entre funciones prediseñadas, el usuario puede explicar qué necesita y utilizar IA para generar una solución a medida.

Vibecode: del experimento con IA a una herramienta que pueda usar una empresa

El concepto de vibe coding se popularizó en 2025, cuando Andrej Karpathy utilizó el término para describir una nueva forma de interactuar con el desarrollo de software.

Pero llevar esta lógica a una empresa plantea desafíos adicionales. No alcanza con que un modelo genere código. La aplicación tiene que poder conectarse con los datos que utiliza la organización, ejecutarse en un entorno controlado y contar con mecanismos de administración y seguridad.

En ese punto aparece Vibecode, una plataforma que lleva este enfoque al ecosistema de Bitrix24. La herramienta permite describir mediante instrucciones en lenguaje natural qué aplicación se quiere construir y utilizar IA para generar una solución conectada con los datos y procesos de la plataforma.

La propuesta apunta así a una cuestión que suele quedar fuera de las demostraciones de IA: qué sucede con el código generado una vez que deja de ser un experimento y pasa a formar parte de un proceso de trabajo real.

La plataforma permite crear una app personalizada con instrucciones en lenguaje natural.

Una API pensada para trabajar con inteligencia artificial

Para que una aplicación generada por IA pueda interactuar con un sistema empresarial necesita una forma de acceder a sus recursos.

Vibecode utiliza para eso la denominada Vibe API, una API REST unificada que busca simplificar la interacción entre los modelos de inteligencia artificial y los recursos de Bitrix24.

Según la información de la plataforma, incluye más de 300 métodos y 50 entidades con operaciones CRUD completas, además de filtros y paginación automática. La documentación está estructurada para facilitar su interpretación por parte de modelos de IA.

En términos prácticos, esto permite que un agente de inteligencia artificial pueda utilizar los datos y procesos de la empresa sin tener que conocer en detalle la arquitectura interna de la plataforma.

El desafío de la seguridad cuando la IA genera código

La seguridad es uno de los puntos que más condicionan el uso empresarial de herramientas generativas. Una aplicación puede funcionar correctamente y, aun así, representar un riesgo si tiene acceso indiscriminado a información sensible o si se ejecuta en una infraestructura expuesta.

Para abordar ese problema, Vibecode utiliza los llamados servidores Black Hole, entornos de despliegue que no son accesibles directamente desde internet y que mantienen los puertos cerrados, con acceso mediante un túnel cifrado.

La plataforma también contempla una auditoría automatizada de seguridad antes del despliegue de las aplicaciones y utiliza cifrado AES-256-GCM para proteger secretos y credenciales.

Otro mecanismo apunta directamente al control de los datos. Las claves de API pueden configurarse en modo "solo lectura", de manera que una aplicación pueda consultar información de Bitrix24 sin tener permisos para modificarla.

La IA no necesariamente tiene que ser un único modelo

Otro cambio que introduce este tipo de plataformas es la posibilidad de trabajar con diferentes modelos de inteligencia artificial.

Vibecode permite utilizar claves propias de servicios como OpenAI, Anthropic u OpenRouter desde una interfaz unificada. También es compatible con el formato estándar de OpenAI y admite funciones como streaming, tools y function calling.

A su vez, puede utilizarse BitrixGPT para determinados casos, como clasificación de solicitudes o generación de contenidos.

Para las empresas, la posibilidad de elegir modelos tiene una consecuencia concreta: la aplicación no queda necesariamente atada a una única herramienta de inteligencia artificial.

Qué pasa con el control del área de sistemas

Una de las cuestiones que plantea la expansión de la IA dentro de las compañías es quién controla las herramientas que empiezan a crear los propios empleados.

Un equipo puede generar una integración o utilizar una API para resolver una necesidad puntual sin que el departamento de sistemas tenga visibilidad sobre ese desarrollo. A medida que estas prácticas se multiplican, pueden aparecer problemas de seguridad, costos o duplicación de soluciones.

Vibecode incorpora un panel desde el cual se pueden administrar claves, servidores y gastos, además de establecer políticas sobre quién puede crear determinados recursos y cuáles son los límites para cada usuario.

La lógica es similar a la que las empresas ya aplican sobre otros recursos tecnológicos: facilitar que los equipos puedan experimentar, pero sin perder completamente el control centralizado.

Del desarrollo individual a un catálogo de herramientas

Otro problema que aparece cuando cada área empieza a crear sus propias soluciones es qué ocurre después con ellas.

Una aplicación desarrollada para resolver una necesidad puntual puede quedar abandonada cuando cambia la persona que la creó. O puede suceder que otro departamento desarrolle desde cero una herramienta prácticamente idéntica.

Vibecode incorpora un catálogo corporativo en el que las aplicaciones generadas pueden centralizarse y cuyos accesos pueden administrarse según cada equipo.

De esta manera, una solución creada para un problema particular puede convertirse eventualmente en una herramienta disponible para otras áreas de la organización.

Cómo se crea una aplicación mediante vibe coding

El proceso parte de una necesidad concreta y no necesariamente de conocimientos de programación.

En el caso de Vibecode, el flujo contempla tres pasos principales.

Primero, se genera una clave de API que determina a qué recursos de Bitrix24 podrá acceder el agente de inteligencia artificial.

Después, el usuario trabaja con un agente como Claude Code o Cursor y utiliza un prompt que describe qué necesita construir, junto con la información necesaria para que la IA pueda interactuar con la plataforma.

Finalmente, el agente genera el código y utiliza la API para trabajar con los datos correspondientes. El resultado puede revisarse y modificarse mediante nuevas instrucciones en lenguaje natural.

La diferencia respecto de un desarrollo tradicional está, principalmente, en la velocidad con la que se puede pasar de una idea a un primer prototipo y en la posibilidad de iterar sobre él utilizando instrucciones en lugar de modificar manualmente cada línea de código.

De un clasificador de leads a un bot interno de Recursos Humanos

Las aplicaciones posibles van desde herramientas relativamente sencillas hasta soluciones más específicas para determinados procesos.

En ventas, por ejemplo, una aplicación puede analizar nuevos leads y clasificarlos como calientes, tibios o fríos según criterios definidos por la compañía. También puede generar resúmenes diarios del CRM, asignar puntuaciones a las oportunidades o realizar previsiones de ventas a partir del historial disponible.

En operaciones, el mismo enfoque puede utilizarse para transformar la descripción de un proyecto en tareas y subtareas, extraer información estructurada de documentos o clasificar archivos.

Para Recursos Humanos, algunas aplicaciones pueden automatizar procesos de incorporación de empleados o responder consultas frecuentes sobre vacaciones, documentación y procedimientos internos.

También existen usos vinculados con soporte al cliente, como la clasificación y priorización de solicitudes o el análisis de llamadas.

La clave está en que estas herramientas no necesariamente reemplazan al software principal de la compañía. Funcionan como pequeñas aplicaciones construidas alrededor de necesidades que el sistema estándar no contempla.

Un ejemplo concreto: priorizar automáticamente los leads

Un caso permite entender mejor el funcionamiento de Vibecode.

Una empresa recibe diariamente una cantidad importante de contactos comerciales y necesita determinar cuáles deberían ser atendidos primero. Hacerlo manualmente implica revisar cada registro y analizar variables como el tamaño de la compañía, el sector, las interacciones anteriores o las características de la oportunidad.

Con un clasificador de leads generado mediante IA, el proceso puede automatizarse. Vibecode consulta los nuevos registros mediante la API, analiza cada lead según los criterios establecidos y guarda la clasificación dentro del CRM.

Además, los criterios no tienen por qué ser iguales para todas las empresas. El prompt puede modificarse para que la IA considere las variables que cada organización entiende como señales de una oportunidad de mayor valor.

Es un ejemplo sencillo, pero muestra dónde puede estar uno de los principales usos empresariales del vibe coding: no necesariamente en crear grandes sistemas desde cero, sino en resolver pequeñas ineficiencias que hasta ahora quedaban relegadas a una planilla, una tarea manual o un pedido al área de sistemas.

Qué cambia para una pyme y qué cambia para una empresa grande

El impacto potencial no es el mismo para todas las organizaciones.

Para una startup o una pyme, la posibilidad de construir una herramienta específica mediante IA puede reducir la necesidad de contratar un desarrollo independiente cada vez que aparece un nuevo requerimiento.

En compañías más grandes, el beneficio puede estar en otra parte: permitir que determinadas áreas resuelvan necesidades de baja o media complejidad sin sumar constantemente nuevos pedidos a la cola del departamento de sistemas.

Para los desarrolladores, en cambio, el valor puede estar en utilizar la IA para generar estructuras iniciales y tareas repetitivas, y dedicar más tiempo a cuestiones de arquitectura, integración y lógica de negocio.

En el caso de Vibecode, la plataforma está disponible para usuarios de Bitrix24 con una suscripción Vibe+ y combina la generación de aplicaciones con acceso a datos, herramientas de administración y un entorno de despliegue.

El verdadero cambio está en quién puede construir software

El avance del vibe coding plantea una transformación que va más allá de la posibilidad de generar código con inteligencia artificial.

Durante décadas, crear una aplicación propia implicaba contar con conocimientos técnicos específicos o contratar a alguien que los tuviera. Las plataformas no-code y low-code redujeron esa barrera, pero dentro de los límites de las herramientas disponibles.

La IA agrega una nueva capa: la posibilidad de describir un problema en términos cotidianos y convertir esa descripción en una aplicación funcional.

Para las empresas, sin embargo, el desafío seguirá siendo determinar qué conviene construir, qué información puede utilizar la aplicación, cómo se controla el acceso y quién se hace responsable de mantenerla.

El atractivo del modelo no está necesariamente en reemplazar el desarrollo de software tradicional. Está en hacer viable algo que hasta ahora muchas organizaciones descartaban por demasiado costoso o lento: convertir una necesidad muy específica en una herramienta propia y probarla rápidamente.

En ese escenario, la pregunta deja de ser solamente qué aplicaciones ofrece el software que una empresa ya utiliza. También empieza a ser otra: qué procesos todavía dependen de una planilla, una tarea manual o una solución improvisada y podrían convertirse en una herramienta propia mediante inteligencia artificial.