Los hermanos indios Sandesara, con petróleo en la nación africana, constituyeron una sociedad vehículo para operar en la Argentina

Poseen experiencia y buscan oportunidades en el país, como Vaca Muerta.

Un grupo petrolero de empresarios indios con operaciones productivas en Nigeria comenzó a preparar su desembarco en la Argentina y, para hacerlo, constituyó Andes Energy Limited SA, una compañía habilitada para explorar y explotar hidrocarburos, perforar pozos, importar equipos y prestar servicios a la industria energética y minera.

La constitución fue publicada en el Boletín Oficial este jueves 10 de septiembre, un día después de la firma de la escritura pública.

Su control quedó en manos de Natural Oilfield Services Ltd. y Odum Energy Limited, dos sociedades registradas en Bahamas que habían completado su inscripción ante la Inspección General de Justicia el 4 de septiembre.

Natural Oilfield Services suscribió 29,4 millones de acciones y concentró el 98% del capital, mientras que Odum Energy tomó las 600.000 acciones restantes, equivalentes al 2%, llevando al capital inicial a $30 millones, que es el mínimo exigido para constituir una sociedad anónima y una cifra que todavía no representa una inversión destinada a un proyecto productivo.

La secuencia muestra una decisión concreta ya que las dos empresas accionistas extranjeras fueron registradas en la Argentina y, cinco días después, utilizaron esa estructura para formar el vehículo local.

El grupo ya dispone así de una sociedad para comprar activos, celebrar contratos, asociarse con productores o ingresar como proveedor.

Quiénes están detrás del grupo petrolero que desembarca en el país

Si bien los accionistas de Andes Energy están registrados en Bahamas, sus negocios conocidos se encuentran en Nigeria y sus controlantes son empresarios de origen indio.

Por caso, Natural Oilfield Services, identificada por la sigla NOSL, forma parte de la estructura de Sterling Oil Exploration & Energy Production Company que, a su vez, pertenece a los hermanos indios Nitin y Chetan Sandesara, quienes desarrollaron en Nigeria un negocio integrado de exploración, producción, perforación, transporte y servicios petroleros.

Una de sus principales operaciones se encuentra en el bloque OML 13 junto a la petrolera estatal nigeriana.

La producción del bloque OML 13 comenzó en mayo de 2024 con alrededor de 6.000 barriles diarios pero el proyecto fue presentado con una meta inicial de 40.000 barriles por día.

La asociación con la petrolera estatal nigeriana muestra que el accionista mayoritario de Andes Energy pertenece a un grupo con experiencia productiva efectiva.

Es decir, no se trata solamente de una sociedad de inversión registrada en Bahamas, aunque su primera operación en la Argentina todavía no fue comunicada.

Sterling sostiene que sus actividades representan cerca del 2,5% de los ingresos federales de Nigeria.

El grupo también desarrolló infraestructura de procesamiento y transporte vinculada con sus yacimientos africanos.

Cómo se estructuró la sociedad que operará en Vaca Muerta

La información pública sobre Odum Energy Limited, propietaria del 2% de Andes Energy, es más limitada.

La compañía fue constituida en Bahamas e inscripta ante la IGJ para participar como accionista de la nueva sociedad argentina.

En Nigeria opera otra sociedad denominada Odum Energy FZE, enfocada en el desarrollo de un complejo petroquímico en Akwa Ibom, la misma región donde Natural Oilfield Services participa en el bloque OML 13.

El proyecto de Odum Energy FZE en Nigeria contempla cinco plantas destinadas a procesar derivados del gas natural: una unidad de craqueo de etano de 550.000 toneladas anuales, una planta de polietileno de igual capacidad, otra de buteno de 30.000 toneladas, una instalación de deshidrogenación de propano de 550.000 toneladas y una planta de polipropileno por el mismo volumen.

La coincidencia de nombre, actividad y ubicación representa un antecedente relevante, pero no permite afirmar que Odum Energy Limited de Bahamas y Odum Energy FZE de Nigeria sean la misma persona jurídica.

Qué actividades energéticas y mineras desarrollará la empresa

En Argentina, el objeto social de Andes Energy fue redactado para permitirle intervenir en prácticamente todos los segmentos del negocio energético.

La compañía podrá explorar, investigar, desarrollar, construir, operar, mantener y abandonar pozos petroleros y gasíferos convencionales y no convencionales.

También quedó habilitada para participar en minería y desarrollar proyectos de generación, transmisión y distribución de energía.

En servicios podrá encargarse de la perforación, intervención, restauración, recuperación y mantenimiento de pozos. El estatuto incorpora además la administración de yacimientos y plantas, la adquisición y procesamiento de información sísmica y los relevamientos geológicos y geofísicos.

Andes Energy también podrá brindar ingeniería, logística, transporte especializado, inspección, certificación, prueba y calibración de equipos.

A su vez, quedó autorizada para diseñar, fabricar, comprar, importar, exportar, alquilar y comercializar maquinarias, plataformas, vehículos, herramientas y tecnología.

La amplitud del estatuto reproduce buena parte de las actividades que Natural Oilfield Services desarrolla en Nigeria.

De ese modo, el grupo podrá instalarse como operador de áreas propias, asociarse con una productora o ingresar como contratista especializado.

La mención expresa a los pozos no convencionales vuelve compatible su objeto con Vaca Muerta, a pesar de que no existe todavía una inversión confirmada en la formación neuquina ni contratos que permitan atribuirle operaciones en esa zona.

Las causas judiciales que enfrentaron los dueños de la petrolera

Los hermanos Nitin y Chetan Sandesara construyeron originalmente su grupo en India alrededor de Sterling Biotech y posteriormente expandieron sus negocios hacia la industria petrolera de Nigeria.

Los empresarios fueron investigados en India por un conflicto relacionado con créditos concedidos a Sterling Biotech y otras sociedades.

Las autoridades los acusaron de causar perjuicios por aproximadamente u$s1.600 millones a un conjunto de bancos. Los Sandesara rechazaron las acusaciones.

En noviembre de 2025, la Corte Suprema aceptó cerrar los procedimientos mediante un acuerdo judicial de los Sandesara en India y ambos empresarios asumieron el compromiso de depositar 51.000 millones de rupias, calculados entonces en alrededor de u$s570 millones.

En marzo pasado, después de cumplirse el depósito, hubo una orden de la Corte Suprema de India de distribuir los fondos. Puntualmente, el máximo tribunal indio ordenó distribuir los 51.000 millones de rupias entre los bancos acreedores y también reclamó el cierre de actuaciones que continuaban pendientes pese a su decisión anterior.

Tras aquel conflicto, los Sandesara mantuvieron el centro de su actividad petrolera en Nigeria, desde donde ahora aparece la estructura utilizada para ingresar en la Argentina.

Profesionales en la conducción

Para conducir Andes Energy en el país, los hermanos indios designaron presidente a Tomás Marcos Fiorito y director suplente a Pablo Murray, ambos por tres ejercicios.

Los dos fijaron domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 684, sexto piso, la misma dirección establecida como sede social.

Actualmente, Fiorito y Murray son abogados corporativos vinculados con el estudio Fiorito, Murray & Díaz Cordero, especializado en operaciones empresariales, energía, infraestructura y financiamiento.

La constitución de Andes Energy representa el primer antecedente societario público identificado del grupo en la Argentina.