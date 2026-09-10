Loma Negra continuará operando la red ferroviaria de cargas del Roca hasta 2027 mientras el Ministerio de Economía define la nueva licitación

La prórroga es precaria; Economía aún diseña el nuevo contrato para la red carguera.

El Gobierno extendió por otro año la concesión de Ferrosur Roca, la empresa controlada indirectamente por la cementera Loma Negra que opera una parte estratégica de la red ferroviaria de cargas.

La compañía podrá continuar al frente del servicio hasta el 10 de septiembre de 2027, aunque el Ministerio de Economía tendrá la posibilidad de finalizar antes esa relación cuando adjudique el nuevo contrato que todavía se encuentra en preparación.

La decisión fue adoptada por el ministro Luis Caputo mediante la Resolución 1498/2026, publicada este 10 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación, aunque la medida entrará en vigor a las cero horas del 11 de septiembre, inmediatamente después del vencimiento de la autorización anterior.

La extensión de la concesión de Ferrosur Roca tendrá carácter precario ya que Economía podrá revocarla en cualquier momento, sin generar un derecho adquirido, una expectativa contractual ni una indemnización a favor de la compañía por la terminación anticipada.

Durante ese período, Ferrosur deberá mantener el servicio y cumplir las obligaciones establecidas en el contrato original, en el acta de renegociación ratificada en 2008 y en las normas complementarias.

Una transición sin fecha de llegada

La resolución oficial evita una interrupción en la circulación de cargas, pero también confirma que el Gobierno todavía está estructurando el futuro de la red carguera del ferrocarril Roca.

La medida ordenó continuar con las tareas destinadas a analizar, coordinar y diseñar un nuevo esquema contractual entre el Estado y los operadores privados.

Sin embargo, no establece una fecha para el llamado a licitación, la presentación de ofertas o la adjudicación ni define cuánto durará el futuro contrato, qué inversiones deberá realizar el adjudicatario ni si la explotación continuará integrada en una sola empresa o será dividida entre diferentes unidades de negocio.

El contrato original fue aprobado en diciembre de 1992 y entregó a Ferrosur la explotación integral del sector carguero de la Línea General Roca, con excepción del corredor Altamirano-Miramar y sus tramos urbanos.

La concesión comenzó a ejecutarse en 1993, con una duración de 30 años y en el 2021, el entonces Ministerio de Transporte rechazó el pedido presentado por la compañía para obtener una prórroga contractual.

La misma resolución dispuso que Ferrosur siguiera operando precariamente durante 18 meses después del vencimiento para garantizar la continuidad del servicio.

Ese contrato finalizó en marzo de 2023, pero la empresa permaneció al frente de la red y la primera extensión de la continuidad del acuerdo llevó el plazo hasta septiembre de 2024. Posteriormente fue extendido nuevamente hasta septiembre de 2025, luego, hasta el 10 de septiembre de este año y ahora se repite el mismo esquema para que Ferrosur siga hasta septiembre de 2027.

Si se utiliza todo el período autorizado, la empresa habrá completado cuatro años y medio operando bajo autorizaciones precarias.

La presión de un vencimiento inminente

La decisión de Economía se produjo después de una presentación realizada por la propia compañía para que se adoptaran las medidas necesarias para aclarar su situación ante la proximidad del vencimiento de la autorización vigente.

El pedido de Ferrosur para que el Gobierno definiera el futuro inmediato de la concesión puso en evidencia que el proceso iniciado en 2025 todavía no había desembocado en una convocatoria para elegir al próximo operador.

En este sentido, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario informó que se realizaron relevamientos y recopilaciones de información destinados a estructurar el nuevo contrato.

Economía consideró que esos trabajos permiten avanzar con el proceso, aunque todavía requieren una definición coordinada con el resto de la reorganización ferroviaria.

El Gobierno optó, por lo tanto, por conservar al actual operador mientras termina de diseñar las condiciones de la futura competencia.

Las cargas que sostienen el negocio

Ferrosur opera una red de trocha ancha que atraviesa principalmente las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, conectando canteras, plantas industriales, centros productivos y terminales portuarias.

Por sus trenes circulan cemento, clínker, piedra, yeso, cal, cereales, fertilizantes, combustibles, carbón de coque y productos siderúrgicos, entre otras cargas.

La red vincula áreas industriales y productivas con terminales de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca, además de conectarse con otros corredores ferroviarios.

A diferencia de otras líneas cargueras concentradas en granos y derivados agroindustriales, Ferrosur posee un peso significativo de minerales y materiales para la construcción, perfil que se relaciona directamente con su estructura societaria y con las necesidades logísticas de Loma Negra.

Un tren dentro de un grupo industrial

En la actualidad, Ferrosur Roca es controlada por Cofesur, que posee el 80% de su capital, mientras el Estado nacional conserva una participación del 16% y el 4% restante corresponde al personal mediante el programa de propiedad participada.

A su vez, Cofesur es una sociedad controlada por Loma Negra, evidenciado que la cementera que ahora es parte del pool de inversiones del empresario Marcelo Mindlin, ejerce indirectamente el control sobre el operador ferroviario, según consta en la documentación societaria presentada por la compañía ante los organismos reguladores del mercado de capitales.

Este control indirecto convierte a la definición de la concesión en una decisión relevante para la estructura logística de uno de los principales fabricantes de cemento de la Argentina.

La integración permite transportar materias primas y productos elaborados entre canteras, plantas industriales y centros de consumo.

De todos modos, cabe aclarar que la cementera no es propietaria de la infraestructura porque las vías y los inmuebles pertenecen al Estado nacional, mientras Ferrosur posee el derecho de explotación bajo las condiciones de la concesión.

El ensayo para la próxima concesión

El futuro de Ferrosur será coordinado con el proceso de incorporación de capital privado en las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, actualmente administradas por Belgrano Cargas y Logística.

Mediante la Resolución 1350/2026, Economía autorizó en agosto pasado el llamado a una licitación pública nacional e internacional para concesionar las vías y los inmuebles aledaños de esas tres redes y que también contempla una opción de compra sobre el material rodante.

La licitación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza será utilizada como modelo para definir el futuro contrato de Ferrosur, teniendo en cuenta que el Gobierno busca coordinar las condiciones aplicadas a las redes actualmente administradas por el Estado con las de los corredores que permanecen en manos de concesionarios privados.

La decisión se adopta, además, bajo la emergencia ferroviaria declarada en junio de 2024 y prorrogada en febrero pasado.

Ese régimen comprende la administración, el mantenimiento de la infraestructura y la operación de los servicios nacionales de pasajeros y cargas.

La emergencia no modifica las responsabilidades de los concesionarios.

Ferrosur deberá continuar respondiendo por la prestación del servicio y el cumplimiento de sus obligaciones mientras conserve la autorización.

La prórroga garantiza la continuidad operativa durante el próximo año, pero deja abierta la definición central del negocio: quién explotará la red carguera del Roca, durante cuánto tiempo y bajo qué compromisos de inversión cuando el Gobierno termine de preparar la licitación