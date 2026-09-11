La hermana de Scaloni convirtió un hobby en un negocio y ya vende tortas de $108.000

Lo que comenzó como un emprendimiento casero creció tras la viralización de Lionel Scaloni y hoy funciona con dos locales y tienda online.

La pastelería de Corina Scaloni, hermana de Lionel Scaloni, nació en el quincho de la casa familiar en Pujato y explotó después de una mención del entrenador de la Selección. Hoy tiene dos locales en Santa Fe, tienda online y una marca registrada.

Scala Bakery ofrece tortas, postres, boxes y productos de pastelería. Entre sus elaboraciones aparece El Gran Scala, una torta que actualmente se vende a $108.000 y se convirtió en uno de los productos más reconocidos del emprendimiento.

De un quincho en Pujato a un negocio con dos locales

La historia de Scala Bakery empezó antes de que el apellido Scaloni se convirtiera en un factor decisivo para el negocio. Corina comenzó a desarrollar su emprendimiento de pastelería desde el quincho de la casa de sus padres, en Pujato, y los pedidos fueron creciendo hasta obligarla a buscar un espacio propio.

El salto más importante llegó en septiembre de 2023, cuando Lionel Scaloni mencionó el emprendimiento durante una transmisión de AFA Estudio.

En tono de broma, el entrenador puso en duda que una promoción suya pudiera generar ventas en un pueblo como Pujato, que por entonces tenía unos 4.000 habitantes. La cuenta de Scala Bakery tenía alrededor de 2.600 seguidores.

El efecto fue inmediato. En apenas cuatro días, el perfil pasó de unos 2.600 seguidores a 168.000, mientras que el volumen de pedidos obligó a reorganizar la operación. Corina comenzó a trabajar con encargos realizados con anticipación y amplió los envíos a Pujato y localidades cercanas.

El primer local propio abrió sus puertas el 21 de diciembre de 2023, en Jorge Raúl Rodríguez 120, Pujato. La apertura marcó el paso de un emprendimiento desarrollado en la casa familiar a un comercio con atención al público.

La expansión llegó a Funes y ya tiene dos puntos de venta

El crecimiento no quedó limitado a Pujato. En mayo de 2024, Scala Bakery abrió una segunda sucursal en Funes, dentro del Mercado Don Bosco, en Hipólito Yrigoyen 2958. La elección de la localidad respondió a la intención de ampliar el alcance comercial hacia clientes de toda la región.La expansión también quedó reflejada en la estructura actual del negocio. La página oficial de Scala Bakery confirma que la empresa mantiene dos locales, uno en Pujato y otro en Funes, además de un sistema de pedidos online.

Corina, además, tiene una formación profesional diferente a la de una emprendedora gastronómica tradicional, ya que es contadora pública recibida en la Universidad Nacional de Rosario.

Qué vende la pastelería de la hermana de Scaloni y cuánto cuesta

Actualmente, Scala Bakery cuenta con una tienda online propia en la que comercializa una amplia variedad de tortas y postres. Entre las opciones disponibles aparecen Lemon Pie a $44.000, Rogel a $48.400, Chocotorta a $50.600, Carrot Cake a $52.800, Mousse de chocolate a $55.000, Matilda a $66.000 y Tres Mousses a $59.400.

También ofrece alternativas para compartir o regalar, como los Petit Fours, que actualmente cuestan $40.500 por una caja de 12 unidades. La propuesta permite elegir entre sabores como brownie, chocotorta, Rogel, mousse de chocolate, Pavlova y distintos cheesecakes.

El producto de mayor precio entre los destacados de la tienda es El Gran Scala, que actualmente se comercializa a $108.000. La marca también mantiene opciones como Scala Cumple a $53.300 y tarta de queso vasca a $52.800.

El Rogel de cinco kilos que se convirtió en el producto estrella

Entre todas las elaboraciones, el Rogel ocupa un lugar especial en la historia de Scala Bakery. La versión de mayor tamaño, conocida como El Gran Scala, fue asociada públicamente con Lionel Scaloni y se convirtió en uno de los productos más reconocibles del emprendimiento.Medios que siguieron la evolución de la pastelería describieron esta preparación como un Rogel de aproximadamente 5 kilos y unas 30 porciones. Actualmente, la tienda oficial lo ofrece a $108.000.El catálogo incluye más de 20 variedades entre tortas y postres, además de boxes y otros productos de pastelería. De esta forma, lo que empezó como un emprendimiento d epastelería en el quincho familiar de Pujato se convirtió en una marca con dos locales, tienda online y un amplio catálogo.