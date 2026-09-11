El Estado Mayor Conjunto busca adquirir una plataforma informática centralizada de seguridad informática para anticipar posibles ataques digitales

Esto fortalece la ciberdefensa nacional. Las ofertas se abren el 16 de septiembre.

La plataforma unificará alertas de seguridad para análisis y respuesta rápida ante incidentes.

El Estado Mayor Conjunto licita un SIEM centralizado para detectar y gestionar ciberataques.

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas salió a licitar la compra de una plataforma centralizada de seguridad informática y gestión de eventos.

Se trata de una tecnología utilizada para reunir y analizar alertas desde un mismo entorno y facilitar la detección de posibles ciberataques.

La contratación fue identificada como Licitación Pública 18/2026 y se tramita mediante el sistema COMPR.AR bajo el proceso 72-0018-LPU26 y el expediente EX-2026-78250901-APN-DGAYF#EMCO.

La convocatoria fue realizada por la Dirección Administrativa Financiera del Estado Mayor Conjunto, tendrá alcance nacional y se ejecutará bajo la modalidad llave en mano.

Según la información, la empresa que resulte ganadora del proceso deberá entregar la solución comprendida en el pliego en condiciones operativas con la que se busca detectar posibles ciberataques y centralizar la administración de los eventos de seguridad registrados en los sistemas que serán alcanzados por la contratación.

El proceso atravesó una modificación antes de la recepción de propuestas incluida en una circular fechada el 2 de septiembre y publicada dos días después en el Boletín Oficial en la cual se cambió el pliego de bases y condiciones particulares y prorrogó la apertura de ofertas.

La nueva fecha fue fijada para el 16 de septiembre próximo, a las 10, cambio que quedó incorporada al procedimiento mediante el documento PLIEG-2026-85020195-APN-EMCO#MD.

Cómo centralizará las alertas de ciberseguridad el nuevo tablero

La plataforma solicitada pertenece a la categoría conocida como SIEM, sigla en inglés de gestión de eventos e información de seguridad.

Estas herramientas constituyen uno de los recursos utilizados para observar eventos de seguridad y facilitar la intervención de los especialistas frente a una actividad sospechosa.

Por sus características, permiten concentrar alertas producidas por diferentes componentes de una infraestructura tecnológica y analizarlas desde un mismo tablero.

Su utilidad reside en la posibilidad de relacionar señales que, observadas de manera independiente, podrían parecer episodios aislados.

De ese modo, los equipos especializados pueden identificar patrones, ordenar las alertas según su relevancia y seguir la evolución de un eventual incidente.

Cabe aclarar que el término "centralizada" incluido en el objeto de la licitación es uno de los elementos relevantes del proyecto ya que indica que el Estado Mayor Conjunto busca reunir la gestión de eventos de seguridad dentro de una plataforma común, en lugar de limitar la adquisición a herramientas independientes.

Cómo se adapta la ciberdefensa a la estructura de las Fuerzas Armadas

La licitación se desarrolla dentro de un entramado institucional que las Fuerzas Armadas construyeron para operar y protegerse en el ciberespacio.

En esa estructura funciona el Comando Conjunto de Ciberdefensa, organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto cuya misión comprende las operaciones militares en el ciberespacio y el monitoreo de las redes vinculadas con la defensa nacional.

La existencia de esa unidad refleja el lugar que adquirieron los sistemas digitales dentro de las actividades militares teniendo en cuenta que las redes informáticas intervienen en las comunicaciones, la administración y el intercambio de información entre diferentes áreas y dependencias.

Por ese motivo, la protección tecnológica forma parte de las capacidades necesarias para mantener el funcionamiento de la estructura de defensa.

En este sentido, el Comando Conjunto de Ciberdefensa monitorea las redes vinculadas con la defensa nacional y representa el principal antecedente operativo para comprender el contexto de la nueva adquisición.

Capacidades bajo coordinación estatal

El Ministerio de Defensa también creó el Centro Nacional de Ciberdefensa, destinado a concentrar capacidades técnicas y promover la coordinación entre organismos públicos, instituciones académicas y otros actores relacionados con esta actividad.

El centro fue incorporado a una política orientada a desarrollar conocimientos, capacitación e investigación sobre la seguridad del ciberespacio.

Su creación complementó las funciones operativas asignadas al Comando Conjunto de Ciberdefensa.

Ahora, se busca sumar una plataforma informática que permita facilitar la identificación y el seguimiento de posibles incidentes.

Cuáles son los plazos y detalles del nuevo cronograma de compra integral

La modalidad llave en mano establece que la adquisición será tratada como una solución integral y que el proveedor seleccionado deberá cumplir con las condiciones definidas en el pliego y entregar la plataforma preparada para su utilización.

La circular modificatoria cambió el pliego particular y extendió el plazo disponible para la presentación de propuestas.

La apertura del 16 de septiembre permitirá conocer qué empresas compiten para convertirse en proveedoras del sistema.

Después de esa instancia, el Estado Mayor Conjunto deberá evaluar las ofertas de acuerdo con las condiciones técnicas, económicas y administrativas establecidas en el proceso.