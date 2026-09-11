Natura señaló al repunte local como uno de los motores de sus operaciones durante el segundo trimestre de este año, después de un inicioi complicado

La Argentina recuperó peso dentro del negocio regional de Natura después de comenzar este 2026 como uno de los mercados que más perjudicaba los ingresos y la rentabilidad del grupo de origen brasileño.

Por lo menos asi surge de analizar los resultados de Natura para el segundo trimestre de 2026, en los cuales identifico al repunte de la filial local como motor regional, junto con el crecimiento de México, como uno de los motores de la mejora registrada por sus operaciones en América Latina de habla hispana.

De acuerdo al documento, entre abril y junio pasados, ese conjunto de mercados aumentó sus ingresos un 7,2% en moneda constante y dentro del bloque, la marca Natura creció un 12,3% y Avon avanzó un 4,7%, mientras el margen EBITDA llegó al 7,6%, con una mejora interanual de 2,2 puntos porcentuales.

Las cifras corresponden al conjunto de países hispanohablantes y dentro de ese desempeño regional, la empresa atribuyó expresamente el avance a México y a la continuidad de la recuperación en la Argentina.

El resultado marca un giro frente al primer trimestre cuando el país aparecía entre las principales causas de la caída de los ingresos y el deterioro de los márgenes.

Apenas tres meses después, la filial argentina pasó de presionar las cuentas a integrar el grupo de mercados que impulsaron el crecimiento regional.

La mejora se produjo, además, sobre una estructura más reducida teniendo en cuenta que Natura avanzó con la integración comercial de sus dos marcas, unificó áreas administrativas y logísticas y recortó puestos corporativos para capturar los ahorros demorados por la compra de Avon.

De lastre regional a motor de crecimiento

El balance muestra que durante el primer trimestre, los ingresos de Natura en los mercados hispanos habían caído un 1,1% en moneda constante y sin el efecto argentino, el bloque habría terminado prácticamente estable, con una variación positiva del 0,1%.

Medidos en reales, la moneda brasileña, los ingresos regionales retrocedieron un 10,5% interanual por el comportamiento de las monedas y el tratamiento contable de la inflación argentina.

La compañía explicó entonces que la filial local había sido afectada por la contracción del consumo, el tipo de cambio, una menor actividad de la red de consultoras y la implementación del nuevo modelo comercial de Natura y Avon.

Además, la reducción de los volúmenes disminuyó la absorción de costos fijos y presionó la rentabilidad, cuadro al que se sumaron los gastos derivados de la reorganización y de las desvinculaciones realizadas dentro de la estructura corporativa.

En la presentación del primer trimestre, Natura había sostenido que la desaceleración del consumo, el tipo de cambio y la integración con Avon presionaron los ingresos argentinos.

En ese período, Avon fue la marca más afectada por la retracción del canal de venta directa, con ventas que en el conjunto de mercados hispanos disminuyeron un 11,3% interanual en moneda constante.

Natura, en cambio, había crecido un 7%, impulsada principalmente por el desempeño de los demás países y por la evolución de México, además de que la Argentina tuvo un efecto directo sobre los márgenes.

En ese momento, la compañía vinculó el deterioro regional con la caída de los volúmenes locales, la presión sobre el margen comercial y la conversión contable de los resultados de una economía inflacionaria.

Ese escenario comenzó a revertirse durante el segundo trimestre ya que, según el nuevo balance, la recuperación argentina, el crecimiento mexicano y las primeras eficiencias del nuevo modelo operativo permitieron que el bloque hispano aumentara simultáneamente sus ingresos y su rentabilidad.

El cambio también alcanzó a Avon que pasó de caer un 11,3% durante los primeros tres meses del año a crecer un 4,7% entre abril y junio pasados.

La evolución constituye una de las primeras señales comerciales favorables después de las dificultades generadas por la integración.

Dos marcas bajo una estructura más chica

La recuperación del grupo llegó después de una transformación que modificó el funcionamiento de su estructura en la Argentina.

Durante varios años, Natura y Avon conservaron estructuras administrativas, comerciales y logísticas separadas.

Esa convivencia duplicó áreas, aumentó los costos y demoró parte de las eficiencias proyectadas por el grupo brasileño.

La adquisición de Avón fue anunciada en mayo de 2019 y se completó en enero de 2020 mediante un intercambio de acciones como parte de una transacción que valuó a esta empresa en alrededor de u$s3.700 millones y dio origen a un grupo de belleza con un valor empresarial estimado entonces en u$s11.000 millones.

La integración avanzó con mayor intensidad durante 2024 y 2025 cuando Natura unificó áreas gerenciales, sistemas tecnológicos, procesos comerciales, catálogos y herramientas de venta.

El modelo, denominado "Onda 2", buscó ampliar la oferta disponible para cada consultora y eliminar estructuras paralelas y su implementación también provocó costos extraordinarios, inconvenientes operativos y una reducción inicial de la actividad dentro de la red de Avon.

Por ejemplo, en diciembre de 2024, Natura cerró el centro de distribución de Avon ubicado en la localidad bonaerense de San Fernando; desvinculó personal y concentró la operación logística dentro de una estructura compartida.

La medida aceleró la consolidación del negocio argentino después de años de funcionamiento separado.

La transformación continuó durante el inicio de este 2026 al punto que, en su presentación del primer trimestre, Natura informó que había reducido un 25% las posiciones de su estructura corporativa y que el 75% del nuevo modelo operativo ya estaba implementado.

El objetivo era disminuir los gastos generales, simplificar la toma de decisiones y capturar los ahorros pendientes.

Los costos de las desvinculaciones, sin embargo, afectaron inicialmente la rentabilidad y profundizaron el deterioro registrado durante el primer trimestre.

Ahora, la recuperación del período abril-junio muestra una primera respuesta comercial favorable de esa reorganización en la Argentina que recuperó relevancia dentro de los resultados regionales, pero lo hizo con una estructura más acotada y con buena parte de las funciones de Natura y Avon ya integradas.

Recuperación con menos poder regional

Sin embargo, esta mejora de la filial argentina no significa un regreso al esquema mediante el cual la Ciudad de Buenos Aires concentraba la conducción de buena parte de los países hispanohablantes.

Bajo la estrategia de cambios, Natura reorganizó sus operaciones latinoamericanas en bloques ejecutivos más pequeños en donde la Argentina pasó a integrar Mercados del Sur junto con Chile y Uruguay, mientras Brasil y México quedaron bajo conducciones independientes.

Ese rediseño redujo las responsabilidades regionales de la estructura instalada en Buenos Aires y eliminó áreas superpuestas entre Natura y Avon.

La modificación dejó atrás el poder de la filial local que había acumulado funciones comerciales, administrativas y estratégicas desde que Natura comenzó a producir en el país en 2010.

La integración modificó ese esquema y concentró el ajuste en posiciones corporativas, gerenciales y logísticas.

De todos modos, el negocio argentino continúa combinando producción nacional, productos importados, venta directa, comercio electrónico y locales físicos.

Además, la red de consultoras conserva el papel central, mientras la empresa busca ampliar la participación de las tiendas, los marketplaces y sus herramientas digitales.

La integración de los catálogos también forma parte de esa estrategia teniendo en cuenta que las consultoras comenzaron a ofrecer productos de Natura y Avon mediante herramientas de venta combinadas, con una oferta más amplia y sin operar a través de redes comerciales completamente separadas.

El problema cambia de mercado

La recuperación argentina contrastó con el deterioro de Brasil, el principal negocio de Natura donde la compañía quedó afectada por faltantes de productos, dificultades de abastecimiento, un desajuste tributario temporal en el estado de San Pablo y un consumo más débil.

Los inconvenientes alcanzaron tanto al canal de consultoras como a las tiendas por lo cual Natura puso en marcha un programa para recomponer inventarios, reorganizar la cadena de abastecimiento y reforzar los incentivos comerciales.

Para la segunda mitad del año, la empresa busca normalizar el abastecimiento brasileño, acelerar los lanzamientos, reforzar los incentivos para las consultoras, retomar la apertura de tiendas y ampliar su presencia en plataformas digitales.