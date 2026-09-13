Cuánto hay que invertir para abrir una franquicia de hamburgueserías Leno

La casa de hamburguesas de uno de los influencers más populares del rubro abrió su sistema de franquicias e invita a invertir en todo el país

Al momento de encarar un emprendimiento gastronómico, cada vez más ahorristas e inversores prefieren volcar su capital en una marca consolidada que minimice los riesgos de arranque. En el competitivo universo de la comida rápida argentina, LENO logró construir un nombre con peso propio. La propuesta nació del impulso de Leandro Volpe, referente digital que comenzó con la célebre cuenta @burgerfacts y que con el paso del tiempo dio el salto definitivo de creador de contenido a empresario del sector.

Nacida en 2020 en plena pandemia, la cadena evolucionó rápidamente de un concepto enfocado en la cultura urbana hasta convertirse en un modelo de negocios estructurado. Hoy la firma cuenta con siete locales en funcionamiento (tres propios y cuatro franquiciados) y una comunidad digital que supera los 66.000 seguidores. Con el objetivo de expandirse a nivel nacional, la marca lanzó de manera oficial su sistema de comercialización de franquicias, ofreciendo un esquema llave en mano pensado para optimizar la rentabilidad y acelerar los tiempos de recupero.

Franquicia de hamburguesería LENO: formatos de negocio y montos de inversión

La propuesta comercial se adapta a distintos perfiles de inversión, destacándose por su formato compacto enfocado en el consumo al paso y el canal digital:

Formato LENO Express: Inversión desde u$s50.000 . Diseñado para locales de 40 m² centrados en take away y delivery, sin salón ni mozos. Requiere un estimado de USD 35.000 en obra y equipamiento completo, más un fee de ingreso único de USD 15.000 (sin renovaciones futuras). Prometía reducir un 50% los costos respecto a una franquicia gastronómica tradicional.

Diseñado para locales de 40 m² centrados en take away y delivery, sin salón ni mozos. Requiere un estimado de USD 35.000 en obra y equipamiento completo, más un fee de ingreso único de USD 15.000 (sin renovaciones futuras). Prometía reducir un 50% los costos respecto a una franquicia gastronómica tradicional. Formato LENO Full: Inversión desde u$s95.000 . Pensado para ubicaciones de mayor volumen que buscan la experiencia completa de salón, mayor capacidad operativa y la carta en su máxima expresión.

Pensado para ubicaciones de mayor volumen que buscan la experiencia completa de salón, mayor capacidad operativa y la carta en su máxima expresión. Regalías y fondo publicitario: Canon mensual del 5% en concepto de regalía más un 1% destinado al fondo de promoción sobre la venta bruta, sin mínimos garantizados.

Canon mensual del 5% en concepto de regalía más un 1% destinado al fondo de promoción sobre la venta bruta, sin mínimos garantizados. Módulos de expansión opcionales: El franquiciado puede sumar unidades de negocio complementarias como el Módulo Helados Soft o el Módulo Cafetería para captar consumo por la mañana y la tarde.

Leno ofrece franquicias de su local exprés por 50.000 dólares

Tiempos de recupero y números del modelo de franquicia LENO

Frente a las estadísticas de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) que indican que el 46% de los emprendimientos independientes no supera los cinco años de vida, la firma apuesta por la previsibilidad de su sistema: