El reconocido fabricante estadounidense apuesta por el público argentino con una propuesta de liquidación exclusiva en moda urbana y streetwear

New Era anunció la apertura de su primer local outlet en la Argentina. El nuevo establecimiento está ubicado en Soleil Shopping, en el corredor norte del Gran Buenos Aires, y representa la incorporación de un nuevo formato comercial a la red que la marca estadounidense desarrolla en el país junto con Grupo Caffaro.

La compañía especializada en gorras y productos vinculados al estilo urbano comenzó de esta manera una nueva etapa dentro de su estrategia de expansión local. El formato outlet permitirá comercializar stock de temporadas anteriores, ediciones limitadas y colecciones especiales a precios diferenciales, de acuerdo con la propuesta definida para este tipo de establecimientos.

Grupo Caffaro asumió en 2025 la licencia y distribución oficial de New Era para la Argentina y Uruguay. Desde entonces, la empresa avanzó con un plan que incluyó la apertura de locales propios, el desarrollo del canal mayorista y el relanzamiento del comercio electrónico de la marca.

La apertura de Soleil Shopping se suma a una red que ya cuenta con establecimientos en Unicenter, Abasto, Alto Avellaneda, DOT Baires, Palermo OFF, San Justo y Nuevocentro, en la provincia de Córdoba. De esta manera, la compañía amplía la variedad de formatos con los que busca llegar a consumidores en distintos puntos del país.

Cómo funcionará el primer outlet de New Era en Argentina

El nuevo local de New Era incorpora una modalidad que hasta ahora no formaba parte de la red física de la marca en Argentina. A diferencia de los establecimientos tradicionales, el outlet estará orientado a la comercialización de productos correspondientes a temporadas anteriores, además de determinadas ediciones y colecciones especiales.

La propuesta contempla precios diferenciales y apunta a ampliar el acceso a productos de la marca sin modificar los lineamientos vinculados con su identidad visual y selección de productos. El formato también permitirá trabajar con un esquema específico de administración del inventario.

"Abrir nuestro primer outlet en Soleil es un paso clave para continuar consolidando la presencia de la marca en el país, fortalecer la cultura de la gorra y hacerla visible a todo el mundo. No se trata solo de sumar un local más, sino de incorporar un formato que nos permite llegar a un público más amplio, con una propuesta de valor distinta, sin resignar la esencia de la marca. Es una forma de seguir construyendo comunidad alrededor de New Era y de acercar el producto", señaló Cristina Caffaro, Marketing Manager de New Era Argentina.

La elección de Soleil Shopping se integra al esquema de expansión física que la compañía viene desarrollando desde que Grupo Caffaro tomó la representación de New Era en el mercado argentino. El centro comercial está ubicado en el corredor norte del Gran Buenos Aires y concentra actividad comercial de consumidores de distintos partidos de la zona.

El nuevo formato también busca ampliar los puntos de contacto entre la marca y sus clientes. En ese esquema, los locales tradicionales y el outlet tendrán funciones diferenciadas dentro de la estrategia comercial de New Era.

La estrategia de expansión de New Era en Argentina

La llegada del primer outlet forma parte de un plan de crecimiento integral implementado por Grupo Caffaro desde la adquisición de la licencia de New Era. Según informó la compañía, el proyecto contempló una inversión inicial superior a los u$s2.000.000.

La inversión estuvo vinculada con el desarrollo de la estructura comercial de la marca en el país, que incluyó locales propios, fortalecimiento del canal mayorista y relanzamiento del e-commerce.

New Era abrió su primer outlet en Soleil Shopping (Foto: Prensa New Era)

La estrategia contempla una combinación de canales para ampliar la cobertura comercial. En ese esquema conviven los establecimientos físicos, las ventas mayoristas y el comercio electrónico, mientras que el outlet incorpora una alternativa adicional destinada a determinados productos y segmentos de consumo.

"El outlet nos permite trabajar de forma más eficiente el stock y, al mismo tiempo, generar una puerta de entrada adicional a la marca. Es una pieza más dentro de la estrategia omnicanal que estamos construyendo, en la que cada formato cumple un rol específico: los locales a precio de lista sostienen la experiencia de marca premium, mientras que el outlet amplía el alcance y la frecuencia de compra", explicó Martín Sundbland, gerente Comercial de New Era Argentina y Uruguay.

La compañía proyecta utilizar la experiencia de este primer establecimiento como parte del desarrollo de nuevos puntos de venta. Entre los objetivos planteados aparece la posibilidad de avanzar con futuras aperturas de outlets en otras ciudades y plazas del interior del país.

Dónde están los locales de New Era en Argentina

Antes de la apertura de Soleil Shopping, New Era ya contaba con una presencia física distribuida entre distintos centros comerciales de la Argentina.

La red incluye locales en las siguientes ubicaciones:

Unicenter (zona norte del Gran Buenos Aires)

(zona norte del Gran Buenos Aires) Abasto (Ciudad de Buenos Aires)

(Ciudad de Buenos Aires) Alto Avellaneda (provincia de Buenos Aires)

(provincia de Buenos Aires) DOT Baires (Ciudad de Buenos Aires)

(Ciudad de Buenos Aires) Palermo OFF (Ciudad de Buenos Aires)

(Ciudad de Buenos Aires) San Justo (provincia de Buenos Aires)

(provincia de Buenos Aires) Nuevocentro (Córdoba capital)

La incorporación del outlet modifica la composición de esa red al introducir un formato con una propuesta comercial diferente. Mientras los locales tradicionales concentran la oferta general de la marca, el nuevo establecimiento tendrá como eje el stock de temporadas anteriores y determinadas colecciones.

La expansión física se desarrolla en paralelo con el crecimiento de otros canales de comercialización. De acuerdo con la compañía, el objetivo es construir una estructura omnicanal en la que cada punto de venta cumpla una función específica.

El desarrollo de la red también constituye una de las principales líneas de trabajo de Grupo Caffaro desde que asumió la licencia y distribución oficial de New Era en Argentina y Uruguay.

Outlet de New Era trae precios irresistibles en gorras premium y moda urbana (Foto Prensa New Era)

New Era nació en 1920 y comenzó como fabricante de sombreros

La historia de New Era se remonta a 1920, cuando el inmigrante alemán Ehrhardt Koch fundó la compañía en Buffalo, Nueva York. En sus comienzos, la empresa se dedicó a la fabricación de sombreros.

Con el paso de las décadas, New Era comenzó a vincularse con el deporte profesional estadounidense y se convirtió en proveedor oficial de gorras de distintas ligas. Entre ellas se encuentran la Major League Baseball (MLB), la National Basketball Association (NBA) y la National Football League (NFL).

Uno de los principales puntos de inflexión en la historia de la compañía fue el lanzamiento de la 59FIFTY en 1954. El modelo se convirtió en uno de los diseños asociados a la identidad de New Era y posteriormente alcanzó presencia en diferentes mercados internacionales.

La evolución de la marca no quedó limitada al ámbito deportivo. Durante la década de 1990, las gorras comenzaron a adquirir una mayor presencia dentro de la cultura urbana, especialmente a partir de su incorporación por parte de artistas vinculados con el hip hop.

Ese proceso permitió que la gorra pasara de ser principalmente un accesorio asociado al deporte a ocupar también un lugar dentro de la moda urbana y la identidad de diferentes comunidades culturales.

La relación entre deporte, música y cultura urbana

La trayectoria de New Era está vinculada con tres ámbitos que tuvieron un papel central en la evolución del producto: el deporte, la música y la cultura urbana.

La presencia de la marca en las principales ligas estadounidenses contribuyó a instalar sus productos entre los seguidores de distintas disciplinas. Posteriormente, la adopción de las gorras por parte de artistas y referentes de la cultura urbana amplió su alcance hacia otros públicos.

Dentro de ese proceso, la 59FIFTY se convirtió en uno de los productos más reconocibles de la compañía. Su desarrollo también estuvo acompañado por un sistema de fabricación que, según la empresa, contempla más de 20 pasos para la elaboración de cada gorra.

Ese proceso de producción forma parte de la identidad histórica que New Era mantiene en sus distintas líneas. En Argentina, Grupo Caffaro busca trasladar esa propuesta a través de una red comercial que combina locales tradicionales, outlet, mayoristas y comercio electrónico.

La apertura de Soleil se incorpora así a una estrategia que no se limita a ampliar la cantidad de establecimientos, sino que también busca diferenciar los roles de cada formato dentro de la estructura comercial.

Qué busca la marca con la apertura en Soleil Shopping

El primer outlet de New Era en Argentina tiene como objetivo sumar un canal adicional para la comercialización de productos y ampliar la llegada de la marca a consumidores que buscan una oferta con precios diferenciales.

El establecimiento permitirá canalizar parte del stock correspondiente a temporadas anteriores y determinadas colecciones. Al mismo tiempo, la compañía prevé mantener la selección de productos y la identidad visual asociadas con New Era.

Para Grupo Caffaro, el nuevo local representa además una instancia dentro del proceso de expansión iniciado en 2025. La empresa plantea continuar desarrollando la presencia de la marca en el mercado argentino y utilizar distintos formatos según las características de cada plaza.

La estrategia contempla, en ese sentido, la posibilidad de replicar el formato outlet en otros puntos del país. La apertura de Soleil constituye el primer paso de ese modelo dentro de la red local.

Con la incorporación del establecimiento, New Era amplía su presencia física en Argentina y suma una modalidad comercial que se complementa con sus locales tradicionales, el canal mayorista y el comercio electrónico. El desarrollo de estos canales forma parte del plan impulsado por Grupo Caffaro desde que asumió la licencia y distribución oficial de la marca en el país y Uruguay.