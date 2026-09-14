El gobierno porteño cederá $220 millones para un triatlón privado que cobra inscripciones en dolares e invito a una sola empresa a cotizar

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una contratación directa para organizar el Ironman 70.3 Buenos Aires, un triatlón privado y arancelado que se realizará el 4 próximo de octubre.

La convocatoria cuenta con un presupuesto oficial de hasta $220 millones y comprende el montaje de las instalaciones, la seguridad, la asistencia médica, la limpieza, la señalización, la logística y el posterior desarme.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 324/SECD/26, firmada el 31 de agosto pasado por Fabián Turnes, secretario de Deportes porteño.

El funcionario aprobó los pliegos e invitó a cotizar únicamente a Grupo Trisports SA, una compañía constituida en febrero de este año con un capital inicial de $30 millones.

La resolución encuadró el procedimiento en el régimen de contratación directa por exclusividad establecido en el artículo 29, inciso 5, de la Ley 2.095 y como fundamento, el documento señala que la sociedad convocada posee hasta 2027 la licencia local de la marca Ironman.

El mismo acto administrativo dispuso prescindir de la Comisión de Evaluación de Ofertas y del dictamen de preadjudicación, mientras que el período establecido para presentar la cotización concluyó el 10 de septiembre pasado a las 13 horas.

Pero, además de los fondos públicos, la carrera también obtiene recursos de sus participantes ya que la inscripción individual publicada para residentes argentinos cuesta u$s441,67, incluidos los cargos de procesamiento, tal como se explica en la página oficial del evento en donde también se señala que la próxima edición se disputará el 4 de octubre y reunirá a más de 1.300 atletas de 31 países.

La marca como fundamento de la exclusividad

El proceso quedó registrado en Buenos Aires Compras con el número 2051-1020-CDI26 y fue estructurado en un solo renglón que concentra todas las prestaciones.

La oferta debía presentarse en pesos e incluir dentro del precio el IVA y la totalidad de los gastos necesarios para ejecutar el servicio.

El objeto incorporado en el pliego explica que la denominación completa del evento exige la organización de una competencia con licencia oficial de The Ironman Group–World Triathlon Corporation.

Para justificar la convocatoria de un solo proveedor, la resolución cita el informe IF-2026-38091111-GCABA-SECD, mediante el cual la sociedad acreditó la licencia vigente hasta el ejercicio 2027.

A partir de ese documento, la administración aplicó la excepción prevista para los derechos exclusivos.

Seis meses entre la constitución y el llamado

Grupo Trisports fue creada mediante la escritura 22 del 26 de febrero pasado y su constitución se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el 4 de marzo.

El aviso oficial identifica a tres accionistas como son Pablo Daniel Colarez, quien suscribió 135.000 acciones de $100 y obtuvo el 45%; Rubén Darío Sciutto tomó 120.000, equivalentes al 40%, y Josefina Colarez recibió las 45.000 restantes, representativas del 15%.

En el caso de Sciutto, los registros de la Cámara de Diputados de la Nación acreditan que representó a Tierra del Fuego e integró el bloque Frente para la Victoria-PJ.

El documento designó como presidente a Gabriel Adrián Vignera y como directora suplente a Josefina Colarez, quienes constituyeron domicilio especial en avenida del Libertador 7395, la misma dirección declarada como sede de la sociedad.

Su objeto incluye la producción y organización de acontecimientos deportivos, los servicios asociados con esas actividades, la comercialización de productos para fitness y la concesión de licencias para su explotación.

También contempla representaciones, mandatos, agencias, comisiones y gestiones de negocios.

Un mismo nombre en dos directorios

La nueva compañía muestra vínculos cercanos con Event Live que era la anterior empresa encargada de organizar, producir y gestionar los eventos de la marca Ironman en Argentina.

Las relaciones surgen directamente de otro aviso del Boletín Oficial publicado el 28 de marzo de 2017 después de una asamblea celebrada el 12 de diciembre de 2016, en la cual el directorio de Event Live quedó integrado por Mariano Patrone como presidente y Pablo Colarez como director suplente y quien ahora posee acciones de la nueva sociedad.

Además, los dos declararon domicilio especial en avenida del Libertador 7395, la misma dirección de la sede registrada nueve años después por Grupo Trisports.

Event Live también figura en documentos oficiales del municipio de General Pueyrredón como organizadora de anteriores competencias Ironman en Mar del Plata en el 2017 y 2019, por ejemplo.

Presupuesto estatal e inscripciones privadas

La contratación pública convivirá con el arancel abonado por los deportistas que, en el caso de los residentes argentinos, está compuesto por una tarifa base de u$s400 y un cargo de procesamiento de u$s41,67.

La modalidad por equipos, en la que diferentes personas se distribuyen la natación, el ciclismo y el pedestrismo, tiene un valor final publicado de u$s876,92.

La página oficial de la competencia difundida por el Gobierno porteño proyecta una convocatoria superior a 1.300 triatletas de 31 países y también informa que se entregarán 50 plazas clasificatorias para el campeonato mundial Ironman 70.3 de Niza.

La edición porteña anterior se realizó el 2 de noviembre de 2025, de acuerdo con el cronograma oficial de Ironman en donde se agrega que la prueba programada para octubre será la cuarta edición en Buenos Aires.

La producción incluida en el presupuesto

El adjudicatario deberá hacerse cargo de todas las etapas, desde la elaboración de la planimetría hasta el retiro de las instalaciones.

El montaje incluye 37 gazebos, tres carpas estructurales de 200 metros cuadrados cada una, seis pórticos de ingreso y egreso, una pantalla, un podio, una alfombra de llegada y sistemas de iluminación, sonido y generación eléctrica.

El recorrido deberá estar delimitado con 1.400 metros de vallas, 1.396 conos, 175 señalizadores y 294 carteles destinados a identificar cruces peatonales, puestos médicos, puntos de hidratación, zonas de transición, cambios de dirección y kilómetros recorridos.

La infraestructura sanitaria estará compuesta por 75 baños químicos estándar y ocho accesibles y los servicios de limpieza y vigilancia deberán abarcar el armado, la realización de la competencia y el posterior desarme.

La dotación prevista incluye responsables deportivos, asistentes, agentes de seguridad, operarios de carga, coordinadores, electricistas y técnicos de sonido e iluminación.

A ese personal se sumarán al menos 200 voluntarios destinados a las distintas áreas, con cobertura de riesgos del trabajo o accidentes personales.

El espacio público dentro del servicio

La carrera comenzará con 1,9 kilómetros de natación en el Lago de Regatas, dentro del área delimitada por las avenidas Ernesto Tornquist y De los Ombúes y la calle Andrés Bello.

El segmento de ciclismo partirá por De los Ombúes y continuará por Figueroa Alcorta, Dorrego y La Pampa.

Los atletas ingresarán luego en Lugones y seguirán por la autopista Illia, el acceso al Paseo del Bajo, Antártida Argentina y Madero hasta Estados Unidos.

El último tramo consistirá en 21,1 kilómetros de pedestrismo por los bosques de Palermo, con llegada sobre Andrés Bello.

En este caso, el proveedor deberá tramitar las autorizaciones para los cortes de tránsito y afrontar los gastos correspondientes.

La asistencia médica prevista comprende diez unidades de terapia intensiva móvil, seis motos de primera respuesta, tres puestos sanitarios, un centro de coordinación de emergencias y un puesto avanzado ubicado junto a la meta.

El dispositivo acuático contará con tres motos de agua, 30 kayaks, dos embarcaciones semirrígidas, cuatro tablas de remo y tres puntos de extracción.

También participarán 30 guardavidas, 16 socorristas y al menos dos buzos, acompañados por un dron de monitoreo.

Todos esos servicios forman parte del único renglón autorizado por la Resolución 324, con un presupuesto oficial de $220 millones para una competencia con acceso arancelado, una sola sociedad invitada y una vinculación documentada entre su principal accionista individual y una empresa que organizó anteriores ediciones de la franquicia.