El faltante de Coca-Cola en algunas sucursales de Coto expuso una disputa comercial que muestra cómo se negocian precios y márgenes

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de imágenes de góndolas de Coto con faltantes de productos Coca-Cola. El hecho generó una fuerte duda entre los consumidores: ¿por qué una de las principales cadenas de supermercados del país podía quedarse sin una de las marcas más reconocidas del mercado?

La explicación publicada por Vía País apunta a un desacuerdo comercial entre Coto y Coca-Cola, vinculado con las condiciones de precio para la venta de los productos. El hecho sería un reflejo de la negociaciòn entre los supermercados y grandes fabricantes por precios, promociones, exhibición y condiciones comerciales.

Coto tiene una red de más de 120 sucursales y una operación que también incluye comercio electrónico. La propia empresa presenta a Coto Digital como una plataforma para hacer compras online, mientras que su página mantiene actualmente productos Coca-Cola dentro del catálogo disponible para los clientes.

Cómo son las negociaciones y conflictos que hay entre los supermercados y las empresas

La discusión entre Coto y Coca-Cola ocurre antes de que el producto llegue al consumidor. En las relaciones entre grandes supermercados y proveedores existen acuerdos comerciales que regulan distintos aspectos de la operación como las condiciones de compra, descuentos, plazos de pago, logística, devoluciones y otros conceptos.

En el caso de las grandes cadenas, las negociaciones se realizan con áreas de compras especializadas y los acuerdos pueden establecer condiciones generales para la relación comercial. De hecho, debido al poder que estas tienen, muchas veces son estas las que tienen mayor incidencia en el precio final.

Uno de los antecedentes más claros fue el de Manaos y Carrefour. El conflicto se dio en 2021, cuando Orlando Canido, dueño de Manaos, rechazó las condiciones comerciales que le planteaba la cadena francesa.

En ese entonces, el empresario argumentó que Carrefour pretendía pagarle $230 por un pack que a la empresa le costaba $300 producir, impuestos incluidos, además de un esquema de pago que llegaba a 120 días.

"Si acepto las condiciones me fundo, en tres meses me presento en convocatoria y emboque a todos mis proveedores, jodí a todos mis empleados. Yo no entro en esa, no les vendo y se terminó. Que se vayan a hacer negocios a Francia y listo", aseguró el empresario en ese entonces.

Sus declaraciones generaron un fuerte revuelo y luego el empresario se disculpó por "mandarlos a Francia". "La suba del precio de los insumos y el compromiso de tener que sostener 700 fuentes de trabajo hizo que en un momento de enojo se me escape un exabrupto. Tuve un exceso verbal, porque justamente nos duele no poder llegar a nuestros clientes a través de una cadena de supermercados tan importante".

Sin embargo, las disculpas no fueron aceptadas y por 5 años Manaos estuvo fuera de Carrefour. Asimismo, el conflicto se extendió a otras grandes cadenas: durante casi cinco años, la marca dejó de venderse en Coto, Día, Jumbo y Disco, aunque continuó llegando a supermercados chinos, mayoristas y almacenes de barrio.

La situación cambió en julio de 2025, cuando Refresh Now -fabricante de Manaos- cerró la adquisición de Prodea, la empresa de gaseosas dueña de Neuss y Cunnington. Dicha operación se cerró por 74 millones de dólares.

Dicha empresa, fundada en 2004, es una marca que siempre preocupó a Coca Cola y a Pepsi. Este hecho hizo que las principales cadenas de supermercados revirtiesen la "prohibición", lo que volvió a llevar a Manaos a las góndolas de Carrefour y otros supermercados.

Otro caso que refleja el poder de los supermercados se mostró en 2025, cuando las grandes cadenas rechazaron los aumentos propuestos por proveedores y negociaron nuevas condiciones antes de aceptar las nuevas listas.

En el caso de Coca Cola y Coto, la diferencia es que el producto tiene un nivel de reconocimiento que hace que una eventual disputa sea inmediatamente visible. Una góndola vacía de una marca desconocida puede pasar inadvertida, pero una góndola sin Coca Cola genera preguntas y viraliza en las redes sociales.

La información publicada hasta ahora apuntaría a un desacuerdo por las condiciones de precio. Sin embargo, Coto todavía mantiene los productos de la marca en su página web, por lo que podría ser un problema puntual producto de la mencionada tensión comercial entre ambas marcas.