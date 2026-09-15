La compañía ofrece un set de cubiertos Tramontina a cambio de dos tapas amarillas y $3.500. Hay 725.000 unidades disponibles en CABA y GBA

Coca-Cola acaba de lanzar una nueva promoción en Argentina para seguir fomentando el uso de los envases retornables. A cambio de dos tapas amarillas y $3.500, ofrece un set de cubiertos de la famosa marca Tramontina.

La campaña publicitaria gira en torno a las botellas de 2 litros y contempla un stock de 725.000 sets. La promoción estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026 o hasta agotar stock, según establecen las bases oficiales.

La promoción alcanza a comercios adheridos de CABA y el Gran Buenos Aires y el beneficio consiste en un cuchillo y un tenedor Tramontina con elementos de identificación de Coca-Cola.

Cómo funciona la promoción de Coca-Cola

Para acceder al beneficio, el consumidor tiene que presentar dos tapas amarillas de botellas retornables de 2 litros y pagar $3.500 en un comercio adherido. Las tapas válidas corresponden a Coca-Cola Sabor Original, Coca-Cola Zero, Sprite y Fanta.

La promoción tiene stock limitado

El producto que recibe es un set de cubiertos Tramontina, compuesto por un cuchillo y un tenedor. La promoción establece además un límite de ocho tapas por compra, por lo que un consumidor puede acceder a un máximo de cuatro sets en una misma operación.

El volumen previsto para la campaña permite tomar dimensión de la iniciativa, ya que son 725.000 sets de cubiertos. Si se utilizara todo el stock, la promoción requeriría 1,45 millones de tapas para concretar todos los canjes.

Por qué la promoción está atada a los envases retornables

El dato más interesante de la campaña aparece en el mecanismo elegido. Coca-Cola no permite utilizar cualquier tapa, sino que el beneficio está reservado a los envases retornables de 2 litros.

La compañía viene desarrollando este formato en la Argentina. En 2025 informó una inversión de u$s1.400 millones para el país durante cuatro años y, dentro de ese plan, destacó inversiones vinculadas con la producción de envases retornables.

La lógica de estos envases es diferente a la de una botella descartable: después del consumo, el envase vuelve al circuito comercial para ser recolectado y reutilizado. Para que el sistema funcione intervienen consumidores, comercios, logística y plantas de producción.

Con este tipo de promociones, las tapas funciona como una "invitación" a los consumidores a optar por un envase más amigable que la típica botella descartable.

En otras palabras, para el consumidor es más atractivo consumir la gaseosa en envase retornable para acceder al set de cubiertos, el cual es una edición limitada. Para la empresa, fomenta cada vez más el uso de los envases retornables, como también perdura en la mente del consumidor al ser elementos que justamente se usan a la hora de comer.

Cabe recordar que no es la primera vez que la empresa hace una campaña publicitaria para fomentar el uso de las botellas retornables. En 2022 la empresa repartió botellas retornables de Coca Cola Zero de forma 100% gratuita en puntos como Retiro, lo que generó grandes filas para recibir la bebida.