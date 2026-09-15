En qué barrios porteños conviene comprar para alquilar y ganar más

La rentabilidad promedio volvió a valores de 2012. Cuáles son las zonas más lucrativas y cuántos años lleva recuperar el capital

La rentabilidad bruta anual de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires se posicionó en un 5,7 por ciento, manteniendo niveles de retorno que retornan a los parámetros observados en 2012. Según las últimas mediciones del sector inmobiliario comercializadas por Zonaprop, la relación entre el canon locativo y el precio de venta de los inmuebles determina que un inversor requiere un promedio de 17,6 años de contrato de alquiler continuado para recuperar el capital volcado a la compra de un departamento, lo que implica una mejora del 9,2 por ciento interanual en el plazo de amortización.

Los contratos de locación en territorio porteño registraron en el último mes una suba promedio del 1,5%, ubicándose por debajo de la pauta inflacionaria del período, que trepó al 1,7%. En lo que va del año, los alquileres acumulan una variación del 19,2% frente a un costo de vida general que escaló al 21,5%, registrando un ajuste real a la baja del 2,3%. Con estas cifras, los valores locativos para unidades tipo monoambiente promedian los $771.871 mensuales, las unidades de dos ambientes se sitúan en $886.527 y los departamentos de tres ambientes alcanzan los $1.196.413.

La distribución del rendimiento en la geografía urbana exhibe marcadas brechas entre las diferentes zonas de la capital. Mientras que el corredor Sur encabeza la tasa de retorno con un promedio del 8,8% anual, el corredor Norte registra el indicador más bajo de la Ciudad con un 4,8%, evidenciando que las áreas con precios de venta por metro cuadrado más accesibles generan una mayor renta proporcional frente a las zonas de cotización elevada.

Barrios porteños que ofrecen mayor y menor retorno de inversión

La brecha entre el valor de compra y el precio mensual de alquiler determina los porcentajes de retorno bruto anual que perciben los propietarios. Las zonas que lideran el ranking de rentabilidad junto a los barrios que registran los márgenes más estrechos quedan estructurados de la siguiente manera:

Lugano encabeza el ranking de rentabilidad con un retorno del 9,8% anual.

Nueva Pompeya y Parque Patricios escoltan la franja alta con un rendimiento del 7,3%

Villa General Mitre alcanza una rentabilidad bruta del 6,6%

Villa Real se posiciona en el rango superior con un margen del 6,2%

Almagro registra un retorno del 6,1%

Puerto Madero marca el nivel de rentabilidad más bajo de la Ciudad con un 3,2%

Brecha de precios y aumentos acumulados en la Ciudad

En cuanto a las cotizaciones absolutas del mercado locativo, Puerto Madero encabeza la nómina de los barrios más costosos para los inquilinos con un valor medio de $1.252.366 mensuales, seguido por Núñez con $995.838 y Palermo con $990.748 . En el extremo opuesto, Lugano figura como la alternativa más económica con un promedio de $654.776 por mes, acompañado por Nueva Pompeya con $700.324 y Parque Avellaneda con $720.780.

Respecto a la evolución interanual de los contratos, los incrementos más pronunciados de los últimos doce meses se observaron en las siguientes delimitaciones urbanas: