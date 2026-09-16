El puesto está abierto a candidatos de cualquier país y permite aportar ideas para productos, campañas y experiencias de la marca

Encontrar nuevos sabores antes de que se conviertan en tendencia es la particular tarea de un trabajo que ofrece Dr. Bombay, la marca de helados de Snoop Dogg. La compañía abrió una búsqueda internacional para sumar a una persona que combine gastronomía, viajes y análisis de tendencias.

El puesto tendrá una duración de tres meses y contempla una remuneración total de u$s30.000, equivalente a u$s10.000 por mes. Durante ese período, el elegido deberá recorrer distintos mercados, probar postres congelados y detectar propuestas que puedan tener potencial comercial.

La función no se limitará a degustar productos. La persona seleccionada también podrá colaborar con la marca en iniciativas vinculadas con su oferta, sus campañas y las experiencias destinadas a los consumidores, además de aportar su mirada sobre los próximos sabores.

Qué hará el elegido para el trabajo de Snoop Dogg

La búsqueda apunta a encontrar a alguien con capacidad para observar hábitos de consumo y anticipar tendencias gastronómicas. Deberá conocer distintas propuestas, identificar cuáles podrían ganar popularidad y transmitir esas conclusiones al equipo.

Los viajes serán parte central de la tarea, ya que permitirán conocer productos y combinaciones que todavía no son masivos. A partir de esas experiencias, el seleccionado podrá intervenir en la definición de futuras propuestas de Dr. Bombay.

El perfil buscado combina curiosidad, capacidad de análisis y conocimiento de la cultura gastronómica. La idea es que pueda detectar aquello que comienza a llamar la atención de los consumidores antes de que se convierta en una tendencia generalizada.

Qué necesita tener el candidato

No es obligatorio contar con experiencia como crítico gastronómico. La convocatoria está pensada para personas capaces de observar, probar y explicar por qué determinados productos podrían tener potencial.

Entre las condiciones figuran:

Inglés, ya que se trata de una búsqueda internacional.

Pasaporte vigente.

Disponibilidad durante los tres meses del contrato.

Interés marcado por la gastronomía, la cultura y las tendencias.

Capacidad para identificar fenómenos que puedan convertirse en populares.

También se valoran los perfiles relacionados con la creación de contenidos. Al momento de postularse, los candidatos pueden presentar videos, perfiles de redes sociales y otros materiales que permitan mostrar sus intereses y experiencia.

Un trabajo remoto con algunos viajes

Aunque la propuesta incluye desplazamientos, el puesto está planteado como un trabajo remoto. La persona seleccionada tendrá reuniones periódicas con el equipo de Dr. Bombay y deberá realizar viajes vinculados con su tarea.

Entre sus funciones estará probar y evaluar helados, seguir la evolución de sabores y tendencias gastronómicas y transmitir sus observaciones a la marca. El perfil buscado también contempla una personalidad extrovertida y curiosidad por la gastronomía y la cultura.

Además del inglés, el conocimiento de otros idiomas aparece como un punto a favor para la selección.

La búsqueda de Snoop Dogg ya recibió más de 200.000 postulaciones

La convocatoria generó una fuerte respuesta internacional desde que fue publicada. Según información difundida sobre la búsqueda, más de 200.000 personas de 133 países se postularon para quedarse con el puesto.

La propuesta apunta a incorporar a una persona para convertirse en el primer International Ice Cream Taster de Dr. Bombay.

Cómo anotarse

Los interesados pueden presentar su candidatura a través de Deel, donde está publicada la convocatoria para el puesto de International Ice Cream Taster de Dr. Bombay.

La búsqueda es internacional y está abierta a personas de cualquier país. Para postularse, los candidatos deberán cumplir con los requisitos solicitados, contar con disponibilidad durante los tres meses del contrato y presentar materiales que permitan mostrar sus intereses y experiencia, como videos o perfiles en redes sociales.