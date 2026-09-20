Clickie cerró una ronda de u$s175.000, llegó a Mar del Plata y proyecta avanzar con una ronda Seed para desembarcar en Estados Unidos

Clickie, la plataforma argentina que conecta a usuarios con profesionales para hacer arreglos en el hogar desembarcó en Mar del Plata tras cerrar una ronda de inversión de u$s175.000. La startup ya reúne 40.000 usuarios registrados y, según las proyecciones de la empresa, espera terminar 2026 con una facturación de $400 millones.

La aplicación comenzó a funcionar en la ciudad con 100 profesionales validados y diez rubros disponibles. La apertura se concretó antes de la temporada de verano, cuando propietarios, comercios y administradores de alquileres temporarios empiezan a poner a punto los inmuebles.

Una pérdida de agua entre la salida de un huésped y la llegada del siguiente puede convertirse en una carrera contra el reloj. También un aire acondicionado que deja de funcionar en enero o un departamento que permaneció cerrado durante el invierno. Clickie busca resolver esos problemas desde el celular, incluso cuando el dueño no se encuentra en la ciudad.

"Uno de nuestros perfiles de usuario más relevantes es el de quienes alquilan propiedades o administran departamentos a través de Airbnb. Necesitan mantenerlas de manera permanente y resolver inconvenientes entre un huésped y otro, muchas veces sin estar físicamente en el lugar", explicó Tomás Dáscola, el CEO de Clickie, a iProfesional.

La plataforma nació en Córdoba y fue fundada por Tomás Dáscola, Gonzalo Alegre e Ignacio Turelli. Tras el desembarco de Clickie en Buenos Aires, extendió su cobertura al Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario y ahora Mar del Plata.

El crecimiento geográfico llegó acompañado por un salto en la actividad. Durante agosto se cargaron 1.595 pedidos de servicios y cerca del 40% terminó en una contratación. En lo que va de 2026 se completaron 1.500 órdenes, según los registros de Clickie.

Cada pedido recibe un promedio de 6,5 presupuestos. El tiempo de espera hasta la primera propuesta es inferior a tres minutos y el 64% de las solicitudes obtiene al menos una cotización antes de los cinco.

El valor promedio de los servicios contratados ronda los u$s80, aunque la cifra cambia según el oficio y la complejidad de la reparación. "No tiene el mismo valor destapar un caño que instalar un equipo de aire acondicionado", ejemplificó.

La empresa cobra una comisión cuando el trabajo se concreta. El profesional paga el 15% y el usuario, el 5%. El volumen de dinero operado mediante la aplicación se multiplicó por siete durante 2026 y en agosto creció 111% frente a julio, según detalló la compañía.

La app ya reúne 40.000 usuarios y proyecta facturar $400 millones

Cómo funciona Clickie y qué profesionales acepta en Mar del Plata

Ante un desperfecto en el hogar, la solución comienza con una conversación. El usuario describe el desperfecto y el asistente de inteligencia artificial hace preguntas, solicita imágenes cuando las necesita e identifica qué especialista debería intervenir. Luego, distribuye la solicitud entre trabajadores cercanos que fueron habilitados para operar en la plataforma.

El cliente recibe distintas cotizaciones y puede compararlas según el precio, la experiencia y la reputación de cada profesional. El pago y el registro del trabajo quedan dentro de la aplicación.

La velocidad es uno de los argumentos con los que Clickie busca diferenciarse del contacto recomendado por un familiar, un vecino o un grupo de WhatsApp. Cada solicitud recibe, en promedio, 6,5 presupuestos. El tiempo de espera hasta la primera propuesta es inferior a tres minutos y el 64% de los pedidos obtiene al menos una cotización antes de los cinco.

La plataforma tiene más de 9.000 profesionales registrados en todo el país, aunque solo 3.000 están habilitados para recibir trabajos. La diferencia no responde únicamente a perfiles que dejaron de utilizar la aplicación. Clickie revisa la documentación y decide quiénes pueden comenzar a ofrecer sus servicios.

"Priorizamos la idoneidad de quienes prestan los servicios. Solicitamos matrícula en aquellos rubros donde corresponde, verificamos antecedentes y validamos cada perfil antes de habilitarlo", señaló el CEO.

Los 100 profesionales con los que comenzó a operar en Mar del Plata ya atravesaron ese proceso. Hay gasistas, electricistas, plomeros, técnicos de aire acondicionado, pintores, carpinteros, herreros y albañiles. La meta de la compañía es llegar a 1.000 trabajadores registrados en la ciudad antes de que termine 2026.

Para los trabajadores, Clickie también funciona como una de las aplicaciones para encontrar trabajos de oficio sin depender únicamente de recomendaciones o contactos personales.

Clickie planea llegar a Mendoza y Santa Fe, dos plazas elegidas por la cantidad de hogares y por la posibilidad de construir una red de trabajadores matriculados que pueda responder desde el primer día.

En mayo, Clickie cerró una ronda ángel de u$s175.000, que ya fue desembolsada en su totalidad. Según detalló Dáscola, los fondos se destinan a mejorar el producto y captar usuarios en las ciudades donde opera y en las nuevas plazas.

De la ronda participaron Banco Hipotecario, BACS y Toronto Trust, Fernando Canzani y Guillermo Rauch, fundador de Vercel y creador de Next.js, la tecnología sobre la cual fue construida la plataforma. Para los fundadores de Clickie, la llegada de esos inversores no se limita al aporte de capital.

"Banco Hipotecario es uno de los jugadores más importantes del mercado de seguros para el hogar en la Argentina. Contar con su conocimiento y su experiencia en ese sector es muy valioso para nosotros", sostuvo Dáscola.

BACS y Canzani trabajan sobre otro frente. La startup formó un directorio y elabora informes periódicos sobre el negocio, una estructura que no siempre aparece en empresas que atraviesan una etapa temprana de crecimiento.

Rauch completa la pata tecnológica y acerca a la empresa al mercado que pretende abordar más adelante. Su ingreso se produjo después de analizar las alternativas que ya existen en América Latina y Estados Unidos, según contó el CEO.

"Guillermo nos aporta criterio de producto e inteligencia artificial al máximo nivel, además de acceso al ecosistema de Silicon Valley. Es un aspecto clave para el próximo capítulo de expansión hacia Estados Unidos", aseguró Dáscola.

El desembarco no será inmediato. Clickie todavía busca ampliar su cobertura en la Argentina y aumentar el movimiento de la plataforma. En aproximadamente un año, sus fundadores proyectan comenzar a levantar una ronda Seed orientada al desarrollo en el mercado estadounidense.

"Guillermo analizó la competencia tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y consideró que nuestra propuesta era superadora. Tenerlo cerca representa un diferencial muy importante para avanzar en ese próximo capítulo", concluyó Dáscola.