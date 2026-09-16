Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia procura acreditar sus derechos sobre activos que había acordado vender y busca contratar un nuevo operador

Ahora busca inversores y un operador para reactivar la producción de sus pozos.

El acuerdo fracasó, terminando un litigio. La petrolera reafirma su dominio sobre los activos.

Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia canceló la venta de pozos a Covalent por incumplimiento.

Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia, una petrolera fundada hace 110 años, canceló la venta de sus pozos en Chubut y abrió un proceso para incorporar inversores y contratar a una empresa que pueda volver a ponerlos en producción.

La decisión cerró el acuerdo celebrado en 2020 con Covalent Global Limited para venderle a este grupo extranjero sus activos en la zona que, luego fracasó y generó un litigio que ahora parece haber llegado a su fin.

La petrolera argentina atribuyó la ruptura a incumplimientos de la compradora, reivindicó el dominio y la posesión de los activos y comenzó a reunir la documentación provincial necesaria para presentarlos ante potenciales financiadores y operadores.

En este sentido, su directorio resolvió terminar los contratos el 1° de junio pasado y comunicó la medida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el 28 de julio y la ratificó el 11 de septiembre.

De esta forma, la compañía comenzó a preparar las condiciones jurídicas y administrativas para buscar capital, seleccionar un operador petrolero y avanzar hacia una futura puesta en producción.

Una venta que terminó en conflicto

El vínculo con Covalent comenzó el 3 de abril de 2020, cuando ambas partes firmaron los contratos para vender las pertenencias de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia.

La documentación presentada entonces ante el mercado estableció un precio de u$s100.000 por la operación y el acuerdo generó además un crédito a favor de la petrolera argentina que después quedó incorporado a otras negociaciones societarias.

Seis años más tarde, Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia sostuvo que Covalent había cometido incumplimientos graves y resolvió rescindir los contratos por "culpa y responsabilidad exclusiva de la compradora".

Para respaldar la decisión, la sociedad pidió ahora a la autoridad minera de Chubut que certifique la titularidad, vigencia y condiciones de dominio de las pertenencias.

Esos documentos resultarán centrales para las revisiones jurídicas y financieras que deberán realizar los potenciales inversores antes de comprometer fondos.

El crédito detrás de la operación

Las dificultades relacionadas con la venta ya habían ingresado en otra negociación empresaria en mayo de 2023, cuando Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia aceptó una oferta vinculada con su participación en Alianza Petrolera Argentina y con el crédito que mantenía contra Covalent.

La propuesta fue modificada en diciembre de ese año y la nueva estructura redujo al 60% la porción cedida del derecho de cobro, por lo que la compañía conservó el 40% restante.

Al mismo tiempo, el fondo internacional Suskes LLC asumió los costos relacionados con el crédito correspondiente a la parte transferida.

La modificación confirmó que la recuperación del dinero adeudado por Covalent ya constituía un asunto financiero relevante para la sociedad, pero rescisión del acuerdo alteró nuevamente el escenario ya que, en lugar de continuar con la transferencia de las pertenencias, la empresa busca preservar sus derechos y encontrar una alternativa para explotarlas.

Documentación clave para buscar capital

Ahora, Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia solicitó a Chubut los certificados y las constancias correspondientes a la titularidad, vigencia y condiciones de dominio de los activos.

La empresa incorporará esa documentación a los procesos de revisión previa, financiamiento y contratación del futuro operador.

Antes de avanzar, los interesados deberán comprobar la situación jurídica de las pertenencias y las obligaciones económicas asociadas.

La petrolera también pidió que la autoridad provincial deje constancia del cumplimiento de los pagos correspondientes al canon y al rescate de las propiedades.

Según la presentación societaria, la Dirección de Fiscalización Minera considera abonados y cancelados los importes correspondientes a los cánones hasta 2028, aunque la empresa busca que también queden registrados los créditos originados por esos pagos.

Los desembolsos fueron efectuados bajo el mecanismo previsto por el artículo 219 del Código de Minería, que regula el rescate de los derechos afectados por la falta de pago del canon.

La nueva estrategia consiste en mantener los derechos sobre las pertenencias e incorporar a otra empresa para que asuma su operación petrolera.

De hecho la empresa ya inició el proceso destinado a captar inversiones y contratar al operador, aunque la documentación societaria mantiene pendientes la identidad de los interesados, el volumen del financiamiento y el calendario de la posible reactivación.

El proyecto apunta a recuperar el valor productivo de unas pertenencias que permanecieron alcanzadas durante seis años por el acuerdo con Covalent y que ahora vuelven a integrar el plan de negocios de su titular original.

Historia ligada al petróleo patagónico

Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia fue constituida el 14 de enero de 1916, según el Boletín Oficial de la República Argentina y tiene registrada como actividad principal la extracción de petróleo crudo y su origen se encuentra ligado a los primeros desarrollos privados de hidrocarburos en Chubut.

La petrolera también atraviesa una reorganización bursátil, al punto que sus accionistas aprobaron en 2025 el retiro del régimen de oferta pública y una oferta de adquisición de las acciones en circulación.