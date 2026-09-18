Mientras la producción de aumentó 17,3%, la ampliación de la capacidad de transporte de la zona abrirá otra etapa de crecimiento para el año próximo

Esto permitirá un significativo salto productivo y un gran aumento de las exportaciones de petróleo.

Vaca Muerta tiene su producción de petróleo limitada por la actual falta de infraestructura de transporte de crudo.

Vaca Muerta dará un nuevo salto productivo en 2027, cuando la incorporación de capacidad en dos nuevos oleoductos permita elevar nuevamente la extracción de petróleo de la zona.

La expansión llegará después de un 2026 en el que la actividad alcanzó el límite de la infraestructura disponible para trasladar el crudo.

Los datos surgen de analizar el último informe sobre petróleo y gas elaborado por IES Consultores en el cual se sostiene que para los próximos años se contempla una producción petrolera cercana a los niveles actuales hasta que comiencen a operar los nuevos sistemas de transporte.

Según el documento, la habilitación gradual de Duplicar Norte y Vaca Muerta Sur permitirá a las compañías conectar nuevos pozos y elevar los volúmenes destinados a las refinerías y al mercado externo.

Se trata de dos proyectos que comenzarán a modificar el escenario entre el cierre de este año y el transcurso de 2027.

Los nuevos ductos también volverán más relevantes los contratos de capacidad, mediante los cuales las petroleras aseguran espacio para trasladar su producción futura. Esa disponibilidad influirá sobre la velocidad y el orden de los nuevos desarrollos.

El impacto de la obra Duplicar Norte de Oldelval en Neuquén

En este contexto, el informe señala a Duplicar Norte como una de las obras destinadas a liberar el cuello de botella.

El oleoducto es desarrollado por la petrolera Oleoductos del Valle (Oldelval), que contempla un nuevo caño de 207 kilómetros entre la zona de Puesto Hernández, en Neuquén, y Allen, en Río Negro.

Según la información difundida por Oldelval, la obra demanda una inversión estimada de u$s380 millones para construir un ducto que tendrá 24 pulgadas de diámetro y permitirá ampliar el transporte del petróleo producido en el norte de Vaca Muerta.

De este modo, la capacidad del sistema involucrado pasará de 20.400 a 55.400 metros cúbicos diarios, de acuerdo con los datos publicados por Techint Ingeniería y Construcción, empresa encargada de ejecutar la obra.

Duplicar Norte agregará así 35.000 metros cúbicos diarios de capacidad y permitirá trasladar un mayor volumen hasta Allen, uno de los puntos centrales del sistema que conecta la producción neuquina con las refinerías y las instalaciones de almacenamiento y embarque.

La habilitación será relevante para las operadoras que desarrollan bloques ubicados en el norte de la formación, una zona en la que el crecimiento productivo depende de la posibilidad de trasladar el crudo hacia el sistema troncal.

Cómo el oleoducto Vaca Muerta Sur impulsará las exportaciones por el Atlántico

La segunda obra señalada por IES en su informe es Vaca Muerta Sur, también conocida como Vaca Muerta Oil Sur o VMOS.

Se trata del sistema diseñado para ampliar la capacidad de transporte y exportación del petróleo producido en la cuenca neuquina que ofrecerá una salida adicional para los crecientes volúmenes de Vaca Muerta y aliviará la presión sobre la infraestructura disponible.

Según IES, su incorporación será determinante para transformar una mayor producción potencial en barriles efectivamente transportados y vendidos.

Pero como el ingreso de capacidad será gradual, el inicio operativo hacia fines de este año no implica que toda la ampliación proyectada quede disponible desde el primer día ya que el impacto más visible sobre la producción aparecerá durante 2027.

Al respecto, Federico Zerba, jefe sectorial de IES Consultores, señaló que "el sector de petróleo atraviesa un momento de máxima productividad con capacidad de transporte al límite", y advirtió que la restricción condiciona las decisiones de las operadoras.

En ese contexto, el ejecutivo entiende que "el ingreso de los nuevos oleoductos a fin de año marcará el comienzo de una nueva fase de expansión".

De todos modos, el informe de IES advierte que este crecimiento está condicionado por el avance de las obras, las pruebas operativas y el cumplimiento de los cronogramas de habilitación.

A medida que ingrese capacidad efectiva, las compañías podrán conectar nuevos pozos y trasladar mayores volúmenes.

Para Zerba, "el desafío es la infraestructura de evacuación", definición que sintetiza el cambio que atraviesa la formación: Vaca Muerta demostró capacidad para aumentar la extracción, pero necesita una red logística que acompañe ese crecimiento.

El paper de IES advierte, además, que el escenario continuará expuesto a la volatilidad del precio internacional del petróleo y que la cotización del barril condicionará la rentabilidad de las exportaciones, mientras los plazos de los oleoductos determinarán cuánto podrá aumentar efectivamente la producción desde 2027.

El trabajo agrega que la producción de petróleo alcanzó los 25,36 millones de metros cúbicos durante el primer semestre de este 2026, con un crecimiento del 17,3% interanual, según un informe de IES Consultores.

IES atribuyó el avance al desarrollo de Vaca Muerta pero señaló que la capacidad de evacuación se convirtió en el principal condicionante para sostener ese ritmo.

"Las compañías aumentaron su capacidad para perforar y conectar pozos, pero los ductos disponibles quedaron cerca de su límite operativo", señala el informe en que también se estima que la producción permanecerá alrededor de los 900.000 barriles diarios hasta que ingrese nueva capacidad de transporte.

El informe sostiene además que la producción de petróleo se encuentra a tope a la espera de esos nuevos oleoductos y que el principal límite dejó de estar exclusivamente en los yacimientos y pasó a la infraestructura necesaria para trasladar el crudo hacia las refinerías y las terminales exportadoras.

Según el estudio, la expansión de los yacimientos no convencionales compensó la declinación de áreas convencionales y empujó la producción hacia sus máximos históricos, por lo cual la posibilidad de prolongar ese crecimiento quedó vinculada ahora con el cumplimiento de los cronogramas de las obras logísticas.

Qué porcentaje de la producción de crudo se destina a las refinerías argentinas

Otro de los temas analizado por el trabajo de IES se vincula con el aumento de la extracción que ya tuvo impacto en el mercado interno si se tiene en cuenta que cerca de la mitad del crecimiento productivo se destinó a las refinerías, cuya elaboración de combustibles avanzó 11,1% interanual durante el primer semestre.

Ese incremento fue considerablemente superior a la evolución de las ventas domésticas, teniendo en cuenta que el documento estima que la comercialización de combustibles cerró los primeros seis meses con un aumento del 1,4% interanual.

La consultora vinculó ese comportamiento moderado con los aumentos registrados en los surtidores y con la venta de combustibles destinados a la actividad aerocomercial que fue uno de los componentes que permitió sostener el resultado positivo del período.

"La diferencia entre el crecimiento de la elaboración y la evolución del consumo interno amplía la disponibilidad de productos para los mercados externos. Esa oportunidad vuelve a colocar la infraestructura de transporte, almacenamiento y embarque como una condición central para la expansión", detalla el trabajo.

El impulso de los meses fríos

En el caso del gas natural, su evolución fue más moderada que la del petróleo, con una producción que, según IES, aumentó 1,1% interanual durante el primer semestre de este año.

Pese al crecimiento acotado, el volumen alcanzó la mejor marca histórica para un primer semestre, en tanto que el consumo aparente de gas también se incrementó 1,1%, mientras que la demanda abastecida mediante redes avanzó 0,7% interanual.

El documento atribuyó parte de esa evolución al comienzo anticipado del frío durante mayo, con bajas temperaturas que impulsaron el consumo residencial destinado a calefacción y elevaron la demanda.

En este contexto, IES colocó la atención en 2027 y en la finalización de las obras de ampliación vinculadas con el Gasoducto Perito Moreno que permitirán trasladar mayores volúmenes desde Vaca Muerta, acompañar el crecimiento de la producción y mejorar las posibilidades de abastecimiento interno y exportación regional.

Un ingreso creciente de dólares

En cuanto a las exportaciones, el trabajo asegura que la expansión de los hidrocarburos modificó el resultado del comercio exterior con ventas energéticas que crecieron 42,5% interanual durante el primer semestre, impulsadas por los mayores volúmenes y la evolución de los precios internacionales.

En el caso de las importaciones, el trabajo estima que aumentaron 4,2% en el mismo período y sostiene que la diferencia entre ambos movimientos llevó el superávit comercial energético a u$s5.950 millones, con un crecimiento del 59% interanual.

El documento muestra además que el aumento de la producción petrolera amplió los envíos al exterior, mientras la Argentina mantuvo compras de gas y combustibles para cubrir los períodos de mayor demanda.

La consultora proyecta que las exportaciones energéticas podrían cerrar este año en alrededor de los u$s12.000 millones, aunque la estimación final dependerá de la evolución de la producción, los precios internacionales y la capacidad efectiva para transportar y embarcar el petróleo.