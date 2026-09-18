La marca brasileña lanzó en el país modelos de slides o sandalias que venderá en sus puntos de venta, su tienda digital y grandes cadenas deportivas

Esta es una estrategia para crecimiento global y diversificación.

Havaianas decidió ir más allá de las ojotas y sale a competir con Adidas y Nike en la Argentina mediante la puesta en marcha de una nueva etapa de su negocio en Argentina, en un contexto en el que las grandes marcas de calzado dejan atrás la producción local.

La famosa marca brasileña, reconocida localmente por sus clásicas ojotas, comenzó a vender una línea de slides con la que busca ingresar en nuevas ocasiones de consumo y ampliar su presencia en el calzado informal.

Se trata de un tipo de sandalia o chancla de una sola tira ancha (conocidas también como chanclas de pala) que cruza el empeine del pie, a diferencia de las clásicas flip-flops de dedo que tienen forma de "Y".

Su diseño se caracteriza por no separar los dedos y tener una banda horizontal superior (hecha de PVC o materiales sintéticos suaves) que sujeta el pie, además de mantener la tradicional y cómoda suela de goma antideslizante característica de la marca brasileña.

Están pensadas tanto para la playa o la piscina como para el uso diario en la ciudad, adaptándose muy bien a la moda streetwear e incluso para llevar con calcetines y sus modelos se dividen en líneas como las Slides Brasil (con los colores clásicos y un detalle de la bandera brasileña) y las Slides Classics (diseños monocolor llamativos o acabados metalizados).

En el mercado local, el lanzamiento comprende los modelos Slide Zero y Slide Strap, disponibles desde el pasado 17 de septiembre en los puntos de venta de la marca, su plataforma de comercio electrónico y cadenas deportivas como Dexter, Sport78, Open Sports y Sportline.

Esta incorporación forma parte de una estrategia de diversificación del portafolio de la empresa en la Argentina, donde las ojotas todavía representan, en promedio, el 80% de la oferta de Havaianas, considerando sus distintos modelos, colores, estampados y formatos.

Ahora, la compañía procura desarrollar productos alrededor de ese negocio principal y llevar su identidad a usos menos vinculados con la playa y las vacaciones.

La prueba fuera del verano

La primera etapa comercial de Slide Zero y Slide Strap coincidirá con la temporada primavera-verano, el período naturalmente más favorable para una marca asociada con el calzado abierto.

El paso siguiente será comprobar si ambos modelos encuentran usos y demanda fuera de ese momento del año.

Ese resultado marcará la capacidad de Havaianas para construir una categoría adicional en la Argentina y competir en un segmento donde ambas marcas ya cuentan con productos, distribución y reconocimiento.

Al respecto, Juliana Soncini, directora de Marketing para América latina de Havaianas, explicó que "Argentina es un mercado estratégico para nosotros, no sólo por el volumen que representa en la región, sino también por el enorme potencial que vemos para seguir construyendo marca".

La ejecutiva vinculó el lanzamiento con la búsqueda de consumidores y momentos de uso diferentes.

"Hoy nuestro desafío es ampliar el universo de Havaianas, sumar nuevas ocasiones de uso y llegar a nuevas audiencias", señaló.

Además, agregó que "Slides es una categoría muy importante dentro de esa evolución porque nos permite llevar el ADN de la marca a otros momentos, más allá de los tradicionalmente asociados al verano".

La disputa por el calzado informal

Las slides dejaron de estar limitadas a vestuarios, gimnasios, clubes y playas y su utilización se extendió a viajes, actividades cotidianas y combinaciones de indumentaria urbana.

Ese cambio incorporó la categoría al negocio de las grandes marcas de calzado deportivo como el caso de Adidas, que comercializa en la Argentina su familia Adilette, con modelos como Aqua, Comfort, Lite y Shower.

También Nike participa con líneas como Victori One, Calm, Offcourt, Benassi y ReactX Rejuven8.

Los catálogos oficiales de ambas compañías muestran una oferta amplia para hombres, mujeres y niños, con diferentes precios, colores y usos, además de que cuentan con presencia en cadenas deportivas donde también se venderán los nuevos productos de Havaianas.

La compañía brasileña deberá competir, por lo tanto, contra líneas instaladas y respaldadas por redes de distribución de alcance nacional.

En el caso de la Slide Zero disputará este segmento con un modelo que posee una única tira y llegará en blanco, negro, azul marino, verde y rojo. Su precio sugerido de lanzamiento será de $45.999.

Por su parte, la Slide Strap incorpora dos tiras ajustables y estará disponible en blanco, negro y verde y el precio sugerido será de $69.999.

Ambas versiones se ofrecerán en talles del 35 al 46, una amplitud de escala que permite comercializar una misma familia entre diferentes públicos, sin limitar el lanzamiento a una línea exclusivamente masculina o femenina.

La presencia de los productos en importantes cadenas de retail como en Dexter, Sport78, Open Sports y Sportline también coloca a Havaianas en canales donde deberá compartir espacio con Adidas, Nike y otras empresas deportivas.

Es decir que la competencia ya no quedará limitada a los fabricantes de ojotas, sino que se extenderá a compañías con una oferta consolidada de slides y sandalias.

El socio que maneja la operación local

La actividad comercial de Havaianas en la Argentina está a cargo de Calzados Gunar SA., que distribuye, revende y desarrolla acciones de marketing para los productos de la marca en el territorio nacional.

La información surge de la política de privacidad del comercio electrónico oficial en donde la empresa también aclara que no actúa como agente ni como representante legal de Alpargatas SA en la Argentina.

La diferenciación resulta importante para describir correctamente el negocio ya que Havaianas pertenece a la compañía brasileña Alpargatas, mientras que Calzados Gunar es la empresa responsable de su distribución y comercialización local.

Los documentos consultados se concentran en la relación comercial vigente y en la atención de los consumidores, modelo que combina el comercio electrónico de la marca, los puntos de venta identificados con Havaianas y las cadenas multimarca.

Esa estructura le permite llegar tanto a los compradores habituales de sus ojotas como al público que adquiere calzado en comercios deportivos.

De una ojota popular a la moda global

De acuerdo a la historia oficial de la marca, Havaianas nació en Brasil en 1962 y su producto original se inspiró en las sandalias japonesas zori, pero incorporó una suela de goma y un diseño pensado para el consumo masivo.

Durante décadas, construyó su negocio alrededor de un modelo sencillo y reconocible, pero a partir de la década de 1990, comenzó a incorporar nuevos colores, formatos y campañas con el objetivo de reposicionar la marca.

En 1999, Havaianas llegó a una pasarela del diseñador francés Jean Paul Gaultier, hito que inició una etapa de mayor vinculación con la moda y posteriores colaboraciones con diseñadores y marcas internacionales.

De acuerdo con la información corporativa difundida por Havaianas, desde su lanzamiento se vendieron más de 5.000 millones de pares.

La empresa también afirma que actualmente comercializa más de 230 millones por año y que el 95% de los brasileños tiene al menos un par en su casa.

Una mejora del resultado internacional

En cuanto a la situación financiera del grupo, los resultados del primer trimestre de este 2026 permiten dimensionar esa centralidad, teniendo en cuenta que Alpargatas vendió 61,5 millones de pares de Havaianas, 8,4% más que en los primeros tres meses de 2025.

En dicho contexto, Brasil concentró 54,9 millones de pares, con un crecimiento interanual del 7,6%. Las operaciones internacionales sumaron 6,6 millones y avanzaron 14,8%.

En Europa la compañía registró ventas por 3,5 millones de pares, 18% más que un año antes. Estados Unidos llegó a 1,2 millones, con un crecimiento del 161,4% asociado al cambio del modelo comercial aplicado por Alpargatas en ese país.

En el caso de los mercados atendidos mediante distribuidores el balance asegura que totalizaron dos millones de pares, con una caída interanual del 17,4%.

El documento financiero agrupa esas operaciones y no identifica qué volumen correspondió a cada país ni incluye una cifra individual para la Argentina.

El balance del primer trimestre de este año muestra además que el crecimiento internacional estuvo acompañado por una mejora operativa y que el Ebitda de Havaianas fuera de Brasil aumentó 88,6% frente al mismo período de 2025.

El margen Ebitda internacional pasó del 11,8% al 20,2% que Alpargatas atribuyó al redimensionamiento de su estructura en Estados Unidos, la reducción de gastos en distintas geografías, la administración de las inversiones en marketing y una mayor disciplina comercial.

La compañía informó que el volumen vendido internacionalmente creció con más velocidad que el registrado en Brasil, dato que permite contextualizar la búsqueda de nuevas categorías y ocasiones de uso fuera de su mercado de origen como en el caso del nuevo lanzamiento en Argentina.

El negocio global detrás de las ojotas

Alpargatas fue fundada en Brasil hace más de 119 años, es la propietaria de Havaianas y en la actualidad cuenta con una cadena de abastecimiento integrada, cuatro unidades industriales en su país de origen y más de 10.000 trabajadores.

La marca tiene presencia en más de 70 países, mientras que Alpargatas también posee el 48,8% de Rothy’s, una compañía estadounidense especializada en calzado, aunque Havaianas continúa siendo el principal negocio operativo del grupo.

Alpargatas cotiza en la Bolsa de San Pablo y posee una estructura accionaria encabezada por Itaúsa y Cambuhy Alpa Holding.

Según la composición societaria actualizada al 31 de agosto pasado, Itaúsa controla el 30,44% del capital total y Cambuhy posee el 23,77%.

También aparecen entre sus accionistas el empresario Silvio Tini de Araújo, con el 13,24%; MS Alpa Participações, con el 6,11%; y Alpa Fundo de Investimento em Ações, con el 4,82%.