Ola de despidos en Mega Sports, que transita un concurso preventivo y sufre bajas ventas

La cadena de indumentaria desvinculó a 90 empleados. Los afectados denuncian que se adeudan indemnizaciones y sueldos en pleno concurso preventivo

La merma que evidencia el consumo, con largos meses acumulados de números en rojo, sigue complicando la supervivencia comercial de cadenas y rubros. En ese marco, la venta de artículos deportivos, y la tendencia de las marcas de calzado que reemplazan producción local por importaciones, se ubica en los primeros lugares de los nichos más impactados por las bajas ventas. A raíz de ese contexto, el recorte de empleos se ha vuelto una constante y también la desactivación de puntos de venta.

En ese marco, la venta de artículos deportivos y la tendencia de las «marcas de calzado que reemplazan producción local por importaciones» se ubican en los primeros lugares de los nichos más impactados

En línea con la crisis comercial imperante, Mega Sports, que también controla Factory Deportivo y Shopping Deportivo, afronta un escenario de severas complicaciones financieras que la llevó al concurso preventivo de quiebra. En ese marco, la empresa recortó 90 puestos de trabajo y los reclamos se multiplican: los exempleados afirman que Mega Sports adeuda indemnizaciones, liquidaciones finales y sueldos.

Las cesantías recientes alcanzaron a vendedores, encargados y personal administrativo de diferentes sucursales. Según explicaron los afectados, la empresa está intervenida por un síndico y actualmente se encuentra bajo la gestión de Carolina Gacio.

Las irregularidades en las notificaciones marcaron el inicio del conflicto. Los cesanteados declararon recientemente que las comunicaciones no se realizaron por los canales habituales.

"A los encargados y vendedores les llevaban una fotocopia de la carta documento. Ni siquiera les entregaban el original. En otros casos aparecía un supervisor en el local, les mostraba el despido desde el teléfono y les decía que después les llegaría la carta a sus casas", afirmó Sergio, un exempleado con 10 años de antigüedad, en dichos a un canal porteño.

La crisis de Mega Sports y el reclamo de los empleados

Los testimonios coinciden en que la compañía comenzó a desvincular personal bajo causales que los extrabajadores consideran infundadas para evitar el desembolso de los resarcimientos por ley. Matías, quien se desempeñó durante 16 años en la firma hasta mayo de 2026 y hoy trabaja como chofer de Uber para sostener a sus cuatro hijas, dijo que presuntamente "inventaron causas para ir a juicio, están haciendo un vaciamiento de la empresa para no pagar". La firma tampoco le abonó la liquidación final por los días trabajados.

Los casos abarcan a personal con extensa trayectoria dentro de la organización. Un exempleado con 27 años de antigüedad fue cesanteado en enero de 2026 tras ser responsabilizado por un crédito mal liquidado, sin percibir el sueldo de diciembre ni el medio aguinaldo.

Otro caso es el de Germán, despedido en mayo de 2026 tras 20 años de servicio por un presunto faltante de stock en una sucursal en la que nunca prestó tareas. Por su parte, Tamara, despedida en mayo con 11 años de antigüedad bajo el argumento de "falta de respeto" señaló que los empleados tenían "presión para vender y con las comisiones".

Los cesanteados de Mega Sports remarcan el contraste entre la conducta de la actual administración y la gestión previa del fundador.

"En el momento en que en la empresa estaba el padre se arreglaba de otra manera. No se despedía a la gente con causa. No se despedía sin pagarle nada, se arreglaba de otra manera. La empresa era otra cosa. Hoy la empresa está desestabilizada y no te paga", enfatizó otra despedido.

Protestas para cobrar sueldos adeudados

El cobro de los meses trabajados exigió medidas de fuerza directas. Un grupo de alrededor de 30 personas debió movilizarse frente a la sede de la compañía en días recientes para obtener la cancelación del último salario, el cual fue abonado en dos cuotas.

No obstante, las liquidaciones finales, vacaciones y aguinaldos continúan impagos para la mayoría de los cesanteados.

El reclamo se mantiene activo mientras la cadena conserva operativos entre 26 y 27 establecimientos.

"Los locales siguen funcionando. Puede haber bajado la venta. Después de los últimos despidos no echaron a más personas, pero los comercios siguen abiertos", indicaron los despedidos. Agregaron que la firma también registraba deudas con proveedores que rechazaban entregar mercadería por demoras en los pagos.

Exempleados preparan movilización

El freno en la actividad dificulta la reinserción laboral de los despedidos en un contexto de caída del consumo masivo.

"Buscar trabajo es prácticamente imposible. A mí me echaron, tengo un hijo recién nacido y pago un alquiler de casi 900.000 pesos. Estoy en el horno. Detrás de cada despido hay una familia, hijos, alquileres y gastos que no esperan a que la empresa decida pagar", expresó uno de los cesanteados.

Frente a las deudas acumuladas, un grupo de trabajadores se concentró el martes de esta semana ante las oficinas comerciales de la firma en Cabildo 1950, en el barrio de Belgrano. Para el 14 de octubre proyectan una nueva movilización que podría realizarse en alguna de las sucursales operativas, con el objetivo de exigir el pago total de salarios, liquidaciones e indemnizaciones pendientes.