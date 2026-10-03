Así son las primeras unidades del dron tripulado argentino para viajes urbanos

El DroneX es un monoplaza eléctrico argentino para viajes urbanos. Construyen tres unidades de prueba y proyectan fabricar 24 en 2027

Apunta a EE. UU., con vuelo automatizado y un precio meta de $50,000.

El proyecto argentino de movilidad aérea urbana desarrollado por el piloto y empresario Diego Ursella atraviesa una nueva etapa dentro de la industria aeronáutica. El desarrollo de la plataforma DroneX avanza ahora con la construcción de tres unidades destinadas al desarrollo y ensayo que permitirán validar la estructura, la propulsión y los sistemas de control antes de definir la configuración definitiva.

En un principio, no se trata de modelos destinados a clientes: esta primera tanda permitirá completar las pruebas y obtener información para avanzar, más adelante, hacia una fabricación a mayor escala.

"El monoplaza es completamente eléctrico y fue pensado inicialmente para el transporte urbano de personas", detalla su artífice. La propuesta busca resolver traslados individuales de corta distancia, sin depender del tránsito terrestre, y posteriormente ampliar sus aplicaciones a logística, emergencias y trabajos en campo.

Cómo son las primeras unidades del dron tripulado argentino

El DroneX tiene 2,70 metros de largo, 1,60 metros de ancho y 1,12 metros de alto. Con las hélices plegadas, el ancho se reduce a 0,98 metros.

El DroneX pesa 115 kilos listo para volar y está diseñado para transportar a una persona de hasta 95 kilos

El vehículo pesa 55 kilos vacío y 115 kilos listo para volar, sin superar los 210 kilos de peso máximo al despegar. Está diseñado para transportar a una persona de hasta 95 kilos.

Entre sus principales características se encuentran:

Ocupante : 1 persona.

: 1 persona. Velocidad máxima: 102 km/h, limitada por software.

102 km/h, limitada por software. Autonomía : aproximadamente 20 minutos.

: aproximadamente 20 minutos. Alcance : entre 25 y 30 kilómetros por carga.

: entre 25 y 30 kilómetros por carga. Techo operativo: 1.500 pies sobre el terreno.

1.500 pies sobre el terreno. Propulsión : 100% eléctrica.

: 100% eléctrica. Motores : 8 motores brushless independientes.

: 8 motores brushless independientes. Hélices : 8.

: 8. Batería : ion-litio de alta descarga, con sistema redundante.

: ion-litio de alta descarga, con sistema redundante. Estructura : chasis espacial de aluminio con celda de seguridad.

: chasis espacial de aluminio con celda de seguridad. Mando: joystick de cuatro ejes.

Uno de los puntos centrales del diseño es la redundancia de la propulsión. Los ocho motores funcionan de manera independiente y están acompañados por un sistema de batería redundante, de modo que pueda continuar volando ante la pérdida de uno de ellos.

Diego Ursella, piloto y empresario, desarrolla en Argentina el DroneX

Cómo funciona el pilotaje

Más allá de que incorpora un joystick de cuatro ejes, el DroneX está pensado para que no requiera una experiencia de pilotaje comparable con la de una aeronave tradicional. Gran parte de la operación está automatizada: el usuario marca en un mapa el punto al que quiere trasladarse y el sistema gestiona la estabilización, la altura y la trayectoria.

"Es prácticamente automático. No se pilotea en el sentido clásico: marcás el punto en el mapa adonde querés ir y el vehículo te lleva", precisa Ursella. Según describe, requiere una formación breve y acotada, pero no licencia de piloto.

Según explica Ursella, "el objetivo es que la curva de aprendizaje sea la de un auto, no la de un avión".

Cuánto cuesta el DroneX y a qué mercado apunta

El precio dependerá de la configuración elegida y de la escala de fabricación. La versión base contempla el vehículo completo, listo para operar, mientras que elementos como baterías adicionales, cargador rápido y otros accesorios se ofrecerán por separado.

El DroneX permite seleccionar el destino en un mapa y automatiza el vuelo

"Hoy apuntamos a quedar por debajo de los u$s120.000. Ese es el precio de esta etapa, con todo en desarrollo y volúmenes chicos. El objetivo real es que valga lo que vale un auto, del orden de los u$s50.000. Si tiene que reemplazar al auto, tiene que costar como un auto. Con escala y con las baterías bajando de precio, ese número es alcanzable", especifica Ursella.

Cuántas unidades fabricarán

Las tres unidades que se construyen actualmente corresponden a la etapa de desarrollo y ensayo y no serán destinadas a la venta. Durante el resto de 2026, el foco estará puesto en terminarlas y avanzar con las pruebas necesarias para cerrar la configuración definitiva.

Para 2027, en cambio, proyecta alcanzar 24 unidades, a un ritmo de dos por mes. Por ahora, la empresa evita hablar de producción en serie. "Es a lo que apuntamos, pero hoy no podemos hablar de serie. Primero hay que cerrar la configuración y completar los ensayos", explica.

Las reservas tampoco están abiertas todavía, pero "comenzaremos a tomarlas próximamente", avisa.

Para 2027, la compañía proyecta fabricar 24 unidades, a un ritmo de dos por mes

Por qué Estados Unidos es el mercado elegido

Estados Unidos es el mercado prioritario para DroneX. "Es donde está la demanda, el poder adquisitivo y el marco regulatorio que permite volar un monoplaza eléctrico sin licencia. Todo el producto está pensado para ese mercado", plantea Ursella

DroneX fue diseñado dentro de esa categoría. En Estados Unidos, según el esquema regulatorio al que apunta la compañía, determinados vehículos de este tipo pueden operar sin certificación de tipo y sin licencia de piloto.

La estrategia regulatoria, de todos modos, no será idéntica en todos los mercados. Los requisitos concretos deberán definirse en cada país y la empresa todavía no establece fechas para la habilitación comercial.

La elección de esta categoría también responde a una cuestión de costos y tiempos. Según Ursella, avanzar por la vía de certificación de una aeronave convencional costaría diez veces más y llevaría diez años más.

El DroneX apunta a reducir su precio hasta unos u$s50.000 con producción a escala

Cuánto invertirán en el proyecto

Para 2027, la compañía proyecta una inversión del orden de u$s17,5 millones. De ese total, cerca de u$s10 millones se destinarán al avance de la infraestructura productiva y a la fabricación de las 24 unidades previstas para ese año.

Los u$s7,5 millones restantes se destinarán a la expansión en Estados Unidos, los procesos de homologación en ese mercado y la estructura de la compañía, incluyendo ingeniería, soporte, cadena de proveedores y equipo.

Parte de ese proceso apunta, además, a ordenar y estructurar la compañía para captar inversión de terceros. "No estamos armando una empresa de drones más: la apuesta es ser la referente del mundo en este segmento".

Qué componentes se fabrican en Argentina

Aunque el mercado objetivo está en Estados Unidos, el proyecto mantiene una integración local. La estructura, el marco, la integración y el ensamble se realizan en Argentina.

Algunos componentes, en cambio, deben ser importados porque actualmente no se fabrican en el país en las condiciones requeridas. Entre ellos se encuentran los motores eléctricos, los controladores y las celdas de batería.

A la vez, hay proveedores argentinos incorporados al proyecto y que participan de distintas etapas.

Qué falta para que el DroneX llegue al mercado

Antes de comenzar con las entregas a clientes, todavía quedan varias etapas por completar. El primer paso es terminar las tres unidades de desarrollo y ensayo. Luego deberán concluir la campaña de pruebas, validar la configuración definitiva y avanzar con los requisitos regulatorios correspondientes a cada mercado.

También será necesario demostrar que el modelo puede fabricarse de manera repetible. En los próximos 12 meses, la compañía apunta a cerrar la configuración definitiva, completar la campaña de ensayos, terminar las primeras unidades y abrir las reservas.

En paralelo, buscará dejar armado el canal comercial en Estados Unidos. La meta es que el DroneX pueda volar de forma repetible y que la estructura comercial para ese mercado esté operativa.