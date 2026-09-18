Viviendas, oficinas y más: IRSA confirmó su nuevo megaproyecto en este shopping

La compañía de Eduardo Elsztain llevará a cabo una importante obra en el Alto Rosario, con cuatro torres en el predio: viviendas, oficinas y más

El grupo desarrollador urbano más importante de la Argentina prepara una transformación de escala en la provincia de Santa Fe. Durante su participación en el evento Experiencia Endeavor, realizado en el complejo Metropolitano, el presidente y CEO del Grupo IRSA, Eduardo Elsztain, confirmó de forma oficial que la compañía obtuvo las autorizaciones municipales necesarias para poner en marcha un megaproyecto de expansión inmobiliaria dentro del predio del centro comercial Alto Rosario.

La iniciativa contempla la subdivisión de una parcela de terreno en el sector norte del complejo comercial —en el área del estacionamiento sobre la calle Junín y la arteria Thedy, donde funcionaba la firma Neumáticos Verona— para levantar cuatro torres de usos mixtos. El proyecto combinará unidades de viviendas residenciales, oficinas corporativas y cocheras, compartiendo espacio con la cadena Coto, copropietaria de los terrenos. La intervención representará la transformación urbanística más relevante para el corredor del Parque Scalabrini Ortiz en la última década.

Mega obra en el Alto Rosario: financiamiento a largo plazo y tramitación de obras

El anuncio fue ratificado por la gerenta de Alto Rosario, María Guillermina Gasparini, marcando el inicio de la fase operativa de una propuesta que venía negociándose en el mercado del real estate local. De acuerdo con lo explicado por Elsztain, el impulso para reactivar este tipo de desembolsos responde a un cambio en las condiciones financieras y macroeconómicas que permite proyectar desarrollos de gran envergadura:

Apoyo en el mercado de capitales: Elsztain destacó la reciente colocación de un bono a diez años por parte de la firma, herramienta de crédito a largo plazo que le permite a la compañía financiar las obras en la ciudad santafesina. "Estamos invirtiendo en este momento mucho más que en otros momentos", graficó el empresario.

Próximos pasos legislativos: Tras lograr el guiño del Ejecutivo municipal para la subdivisión del suelo y contar con el aval de Coto, el grupo deberá enviar el diseño arquitectónico definitivo y las superficies específicas de cada torre al Concejo Municipal de Rosario para su aprobación final antes de fijar la fecha del inicio de obra.

Apuesta por la plaza local: En su intervención ante jóvenes emprendedores, el titular de IRSA elogió el perfil productivo de la región: "Rosario es una ciudad de empresarios, de emprendedores, de movimiento, de creación", concluyó para argumentar la elección de la plaza.

IRSA planea transformar en Alto Rosario sumando cuatro torres de viviendas y oficinas en el predio

Qué es IRSA, una de las compañías más importantes de Argentina

IRSA fue fundada en 1943, pero comenzó en 1991 la etapa en la que concentró sus actividades en el mercado inmobiliario argentino. Su controlante directa es Cresud, que posee el 55,14% de los votos, mientras que el beneficiario final del grupo es Eduardo Elsztain.

La empresa administra centros comerciales, alquila espacios corporativos, participa en hoteles, desarrolla propiedades residenciales y conserva terrenos para proyectos futuros y también posee el 29,12% de Banco Hipotecario.

Al cierre del balance de junio pasado, su cartera estaba formada por 18 centros comerciales con más de 410.000 metros cuadrados de área bruta locativa, cinco edificios corporativos y tres hoteles.

El principal núcleo de la actividad inmobiliaria está concentrado en los shoppings, teniendo en cuenta, por ejemplo que opera seis establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires que Alto Palermo, Abasto, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Dot Baires Shopping y Distrito Arcos.

A esa presencia se agregan centros comerciales en el Gran Buenos Aires y en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Neuquén, Santa Fe y Mar del Plata, además de que la incorporación de Al Oeste y Los Gallegos amplió esa red, mientras que Distrito Diagonal agregará otra ubicación cuando comience a funcionar en La Plata.