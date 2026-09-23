Gigante argentino de la distribución diversifica negocios y apuesta por la IA

Con 2.000 colaboradores y 22 sucursales, el grupo se reinventa con logística, tecnología, inteligencia artificial y nuevas adquisiciones

El negocio de la distribución de consumo masivo en la Argentina atraviesa una nueva etapa. Con una inflación más contenida y un menor peso de los resultados por tenencia que durante años incidieron en la rentabilidad del sector, las empresas deben encontrar nuevas formas de ganar eficiencia y generar ingresos.

En ese contexto, Grupo Pilar Innova, uno de los principales jugadores de la distribución para pequeñas y medianas superficies del país, avanza con una estrategia que busca ampliar su negocio tradicional y convertirse en un proveedor integral de servicios para empresas.

La compañía cuenta actualmente con alrededor de 2.000 colaboradores y 22 sucursales distribuidas en distintos puntos del país. Desde esa estructura comercializa y distribuye productos de algunas de las principales compañías de consumo masivo, bebidas y cuidado personal y del hogar.

Entre las marcas con las que trabaja se encuentran Procter & Gamble, Clorox —Grupo Ayudín—, British American Tobacco, CCU Argentina, Grupo Peñaflor, Vitalcan y Georgalos, entre otras.

Pero la distribución dejó de ser el único eje del negocio.

Pilar Innova apunta a una estrategia para ampliar el negocio

Hace varios años, Pilar Innova comenzó a utilizar la infraestructura y el conocimiento acumulado en el mercado para sumar nuevos servicios destinados a otras empresas.

Uno de los principales pasos fue el desembarco en logística integral y trade marketing. En el primer caso, la compañía ofrece servicios de media y larga distancia, almacenamiento y guardado de mercadería.

En trade marketing, en tanto, desarrolló soluciones que abarcan reposición, gestión operativa y atención directa en los puntos de venta.

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Esta expansión permitió que el grupo comenzara a trabajar con compañías por fuera de su actividad tradicional de distribución, entre ellas Bimbo y Cencosud.

El cambio de escenario económico también impulsa esta transformación. Con una menor inflación, las empresas del sector deben depender cada vez menos de los efectos financieros asociados al movimiento de precios y concentrarse en la eficiencia y la rentabilidad de sus operaciones.

Para una compañía con presencia nacional, esto supone aprovechar una infraestructura construida durante años para desarrollar nuevas fuentes de ingresos.

Tecnología e inteligencia artificial, en la mira del gigante de la distribución

La tecnología es otro de los pilares de esta nueva etapa.

Pilar Innova comenzó a trabajar con distintos socios tecnológicos para incorporar soluciones específicas a sus operaciones, entre ellas billeteras virtuales desarrolladas a medida, sistemas de ruteo basados en inteligencia artificial y plataformas para la toma de pedidos y la atención integral de los puntos de venta.

El objetivo es aplicar tecnología a una operación que involucra miles de personas, múltiples centros de distribución y una amplia cobertura territorial.

La inteligencia artificial adquiere así un papel creciente en procesos vinculados con la planificación logística, las ventas y la experiencia de compra.

Pero la transformación del grupo no se limita a incorporar tecnología en sus negocios existentes. Durante este año también avanzó con dos adquisiciones destinadas a ampliar su presencia en nuevas actividades.

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Una de ellas fue Patagonian Transfers, una compañía especializada en el traslado de personas y personal corporativo.

Con esta operación, Pilar Innova sumó una nueva vertical de servicios para empresas y profundizó su estrategia de convertirse en un proveedor integral.

La segunda adquisición apunta directamente al negocio del retail automatizado.

Se trata de Go Market, un formato de tiendas pensado principalmente para espacios cerrados y que funciona sin personal de caja.

A partir de su incorporación al grupo, la compañía busca acelerar la expansión del modelo y aplicar inteligencia artificial en distintas etapas de la experiencia de compra.

El objetivo es desarrollar un formato de retail en el que la tecnología permita automatizar el proceso de punta a punta: desde el ingreso del consumidor y la selección de productos hasta la compra.

La apuesta combina así dos activos que Pilar Innova desarrolló durante su trayectoria: el conocimiento del consumo masivo y la capacidad de operar una estructura de gran escala.

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El nuevo mapa de negocios de Pilar Innova

La estrategia del grupo refleja un cambio que alcanza a buena parte de las empresas vinculadas al consumo masivo. La escala y la cobertura territorial continúan siendo activos relevantes, pero ya no alcanzan por sí solas para sostener el crecimiento.

En este escenario, eficiencia, tecnología y diversificación ganan protagonismo.

Para Pilar Innova, el desafío consiste en transformar una estructura originalmente construida alrededor de la distribución en una plataforma capaz de ofrecer servicios a empresas y consumidores.

Logística, trade marketing, soluciones financieras, movilidad corporativa, retail automatizado e inteligencia artificial forman parte de esta nueva estrategia.

Después de construir su escala sobre la distribución tradicional, el grupo busca que su próxima etapa de crecimiento provenga de un negocio más amplio, en el que su red nacional funcione como plataforma para desarrollar nuevos servicios y aplicar tecnología a gran escala. (BAI Logistica y Conurbano distribución)