Las terminales automotrices refuerzan el crédito directo como forma de sostener las ventas de autos nuevos frente al retroceso de los planes tradicionales

La forma de financiar la compra de un vehículo nuevo viene cambiando durante este 2026, al punto que el crédito prendario canalizado por las financieras de marca ya supera a los planes de ahorro y se convirtió en la modalidad con mayor participación entre los 0km financiados.

Por lo menos así surge de analizar el último reporte elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en donde se asegura que las financieras de marca concentraron 43,1% de las prendas constituidas sobre vehículos nuevos durante los primeros ocho meses de este 2026.

En el documento se sostiene que los planes de ahorro quedaron en segundo lugar, con 41% y que los bancos explicaron otro 13,5% de las operaciones y el 2,4% restante correspondió a otros acreedores.

El documento considera además a las financieras de marca y a los planes de ahorro como categorías diferentes y la clasificación identifica el instrumento utilizado para financiar la adquisición del vehículo, aunque las dos modalidades pueden estar vinculadas con las automotrices.

Crédito y plan de ahorro para comprar un auto 0km: nueva relación

El cambio de elección para financiar la compra de un 0 Km surge de la comparación con el mismo período de 2025 cuando los planes de ahorro concentraban 43,9% de las prendas sobre vehículos nuevos y las financieras de marca tenían 40,3%.

En tanto, durante los primeros ocho meses de este año, las financieras de marca aumentaron su participación desde 40,3% hasta 43,1%, mientras los planes de ahorro bajaron desde 43,9% hasta 41%.

En el caso de los bancos se mantuvieron prácticamente estables ya que pasaron de 13,8% a 13,5%, en tanto que la categoría correspondiente a otros acreedores aumentó desde 2% hasta 2,4%.

Es decir, el trabajo muestra que la modificación se produjo entre los dos principales canales relevados, aunque no presenta las tasas, los plazos, los anticipos ni las bonificaciones aplicadas por cada compañía.

Cabe aclarar que las sociedades que administran planes de ahorro conforman una categoría distinta de las entidades que otorgan créditos prendarios.

En este sentido, la Inspección General de Justicia (IGJ), publica el listado de sociedades de ahorro por círculo cerrado, que incluye administradoras vinculadas con Chevrolet, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Ford, Renault, Volkswagen, Toyota y Nissan.

Un crédito que llega a la mitad de las ventas

El documento de ACARA también revela que durante agosto se constituyeron 22.439 prendas sobre vehículos nuevos, cantidad que aumentó 0,4% frente a julio, aunque quedó 14,2% por debajo del mismo mes de 2025.

En el caso de las prendas registradas en agosto, representaron el 49,9% de los patentamientos de vehículos 0km considerados por el informe, marcando una proporción levemente superior al 49,6% de julio y por encima del 47,6% registrado en agosto de 2025.

Menos prendas que en 2025, según ACARA

La mayor participación de las financieras de marca se registró dentro de un mercado que acumuló menos operaciones que el año anterior.

De acuerdo al informe, entre enero y agosto pasados se constituyeron 184.007 prendas sobre vehículos nuevos, frente a las 213.235 registradas durante el mismo período de 2025.

La diferencia fue de 29.228 operaciones y representó una reducción acumulada de 13,7%.

De hecho, en enero se inscribieron 30.891 prendas, 4,9% menos que un año antes; en febrero se cerraron 21.086 operaciones y una caída interanual de 2,8%, y marzo fue el único mes del período con una variación positiva con prendas que aumentaron 3%, desde 22.479 hasta 23.147.

En tanto, en abril se registraron 21.947 operaciones, con una baja interanual de 14,5%, mientras que mayo presentó 18.861 prendas y una reducción de 30,6%; junio terminó con 23.286 y una disminución de 12,3%; julio con 22.350 prendas, 28% menos que en el mismo mes de 2025, y agosto cerró con 22.439 operaciones y una caída interanual de 14,2%.

Diferencias entre las marcas: el nivel de financiamiento varía

De acuerdo al documento de ACARA, la incidencia del financiamiento varía según la automotriz.

En ese contexto, el informe asegura que Peugeot encabezó el relevamiento, con prendas equivalentes al 73% de sus patentamientos acumulados durante este 2026.

Segunda aparece Citroën, que alcanzó una proporción de 71%, y tercera Fiat, con un 70% del ranking que luego ubica a Nissan, con 66%; Renault, con 60%; Chevrolet, con 57%, y Volkswagen, con 54%; RAM; 51%; Jeep, con 50%; Ford, con 46%; Mercedes-Benz, con 37%, y Toyota, con 35%.

Las últimas posiciones entre las 15 marcas incluidas en el informe correspondieron a Chery, con 22%; Honda, con 18%, y BYD, con 12%.

Estos porcentajes muestran la relación entre las prendas y los patentamientos de cada marca pero no indican la participación de cada automotriz sobre la cantidad total de créditos otorgados.

En el informe se destaca además que Nissan presentó el mayor incremento frente a 2025, con un avance de 12 puntos porcentuales en la proporción de unidades financiadas.

En el caso de Ford, aumentó nueve puntos, mientras que Peugeot y Toyota crecieron ocho puntos cada una.

Chery registró el principal retroceso del grupo relevado: la proporción de sus patentamientos financiados bajó desde 40% en 2025 hasta 22% durante este 2026.