Buscan competir con marketplaces, cadenas de electrodomésticos y agencias de turismo que utilizan la financiación como gancho comercial en épocas de crisis

Un grupo de importantes bancos nacionales y extranjeros salieron a intentar capturar una parte mayor de las compras que los consumidores realizan en marketplaces, cadenas de electrodomésticos y plataformas de turismo.

Para avanzar sobre ese negocio, las entidades concentrarán durante una semana descuentos, reintegros y financiación dentro de sus tiendas digitales.

La estrategia reproduce una fórmula utilizada por otros sectores como las cadenas de electrodomésticos, las empresas de turismo o hasta los supermercados para impulsar ventas con promociones por tiempo limitado y cuotas sin interés.

La diferencia es que las entidades financieras administran las tarjetas, conocen el comportamiento de sus clientes y pueden reunir dentro de un mismo ecosistema la compra, el pago y la financiación.

A partir de estas fortalezas, desde este lunes 21 y hasta el domingo 27 de septiembre, ICBC, Galicia, Banco Credicoop, Santander, Banco Macro, Banco Provincia y Banco de Córdoba ofrecerán beneficios en tecnología, electrodomésticos, moda, hogar, deportes, salud, belleza y juguetería.

La campaña, denominada BanksWeek, anuncia hasta 24 cuotas sin interés; descuentos de hasta 50%; reintegros; envíos gratuitos y entregas rápidas.

Se trata de los beneficios máximos disponibles dentro del evento, ya que cada tienda determina los productos alcanzados, las tarjetas habilitadas, los topes y las condiciones de acceso.

El crédito como herramienta de venta

El uso de las cuotas no es casual en un contexto macro como el actual, de caída de consumo y en el cual los pagos fraccionados se convirtieron en una herramienta central para vender productos de mayor valor.

De hecho, las cadenas de electrodomésticos combinan descuentos, financiación bancaria, crédito propio, entregas a domicilio y retiro en sucursales, mientras que los marketplaces aplican una fórmula similar mediante acuerdos con tarjetas y soluciones financieras integradas.

En turismo ocurre lo mismo con pasajes, alojamientos y paquetes y con empresas aéreas y agencias que recurren a los acuerdos bancarios para distribuir el costo de una compra en varios meses.

En esos sectores, el plazo de financiación puede resultar tan determinante como el precio, por lo cual los bancos trasladaron esa lógica a plataformas identificadas con sus propias marcas.

Es decir, ya no participan únicamente en el momento del pago sino que también incorporaron vidrieras digitales que agrupan productos de distintos vendedores y reservan determinadas condiciones para sus clientes.

El formato también se aproxima al adoptado por las grandes cadenas comerciales como Frávega, por ejemplo, que reúne productos propios y artículos ofrecidos por terceros, además de combinar cuotas, envíos y retiro en sucursales.

En el caso de las tiendas bancarias, la principal herramienta de diferenciación son las promociones vinculadas con las tarjetas emitidas por cada entidad.

Una campaña fuera del sistema

La participación de siete bancos responde al carácter privado de la iniciativa comercial que es impulsada por Aper con las entidades incorporadas a la edición de este 2026.

Aper es una solución líder en el ecosistema financiero y empresas que buscan lanzar su propio marketplace de manera rápida, segura y con una experiencia de usuario excepcional.

Nació en Argentina hace más de 20 años como una startup de tecnología con un producto de E-commerce en la nube y en la actualidad cuenta con presencia en siete países de la región.

En su página web, Aper asegura que brinda acceso al comercio electrónico mediante la alianza con bancos y empresas con un servicio end to end de calidad centrado en las necesidades del cliente final.

Por eso, la nómina no comprende a todos los bancos del país y la compañía integra en sus plataformas a los bancos, los vendedores, los medios de pago, los programas de puntos y las condiciones de financiación.

Hernán Marino ocupa el cargo de CEO, mientras que Florencia Trotta se desempeña como CMO de Aper.

Al respecto, la ejecutiva explicó que "en un contexto en el que las decisiones de compra son más cuidadosas, las facilidades de pago vuelven a ocupar un lugar central".

Agregó que "contar con cuotas sin interés y beneficios concretos permite que quienes deciden consumir puedan hacerlo en condiciones más convenientes".

Bancos de distinto perfil

La campaña reúne a entidades privadas, públicas y cooperativas como son el Galicia; Santander; Macro e ICBC, que se encuentran entre los mayores bancos privados del país por volumen de activos.

También participan Banco Provincia, la principal entidad financiera bonaerense; Banco de Córdoba, controlado por esa provincia; y Credicoop, constituido como banco cooperativo.

De hecho, la página oficial Banksweek identifica siete plataformas participantes: ICBC Mall; Supermovilidad; Tienda Credicoop; Tienda Galicia;

Tienda Macro; Tu Tienda Bancor y Provincia Compras.

El sitio también exhibe comercios como Apapachos; Boleco; Diggit; Mauri Computación; Morano y Riiing, que son parte de la oferta que alimenta las vidrieras digitales junto con otros vendedores y marcas.

En este modelo, la entidad bancaria proporciona el medio de pago y la financiación, mientras que el vendedor identificado en cada publicación conserva la responsabilidad por el producto, la entrega y la garantía, de acuerdo con los términos de cada plataforma.

Beneficios con condiciones

La página general agrupa cuatro beneficios: hasta 24 cuotas sin interés, hasta 50% de descuento, reintegros y envíos gratuitos con alternativas de entrega rápida.

Pero esos máximos no se aplican simultáneamente a todas las compras, ya que la cantidad de cuotas, el porcentaje de descuento y los reintegros dependen del banco, el artículo, el vendedor y el medio de pago seleccionado.

A modo de ejemplo, se pueden analizar las condiciones publicadas por ICBC que muestran cómo se estructura una promoción dentro del evento.

A través de ICBC Mall , ofrece hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad para productos seleccionados.

La financiación alcanza categorías como electrodomésticos, tecnología, hogar, deportes, libros, belleza, moda, herramientas, materiales para la construcción y vinos, pero el acceso está reservado a clientes que se encuentren al día con sus productos.

En artículos seleccionados, ICBC incorpora un reintegro de hasta 40% mediante MODO que tiene un tope de $40.000 por transacción y permite hasta cinco reintegros por cliente durante la campaña.

La acreditación se realizará dentro de los 30 días hábiles posteriores en la caja de ahorro de ICBC vinculada con MODO y se aclara que la promoción excluye gift cards, turismo y determinadas tarjetas corporativas, además de que una cancelación, anulación o devolución deja sin efecto el reintegro.

La plataforma también habilitó 1.000 cupones con 15% de descuento para productos seleccionados de VStore que se aplica sobre la compra sin incluir el envío y puede combinarse con otras promociones vigentes en ICBC Mall.

En el caso de los clientes de Galicia, Credicoop, Santander, Macro, Provincia y Bancor deberán verificar dentro de sus respectivas tiendas qué productos acceden a las 24 cuotas, el descuento de hasta 50%, los reintegros o el envío gratuito.

Un canal que ganó espacio

La campaña llega a su tercera edición después de las experiencias realizadas en 2024 y 2025 con el mismo objetivo de concentrar durante siete días beneficios que las tiendas bancarias ofrecen habitualmente de manera separada.

Uno de los antecedentes del crecimiento de este canal es Provincia Compras que lanzó la entidad pública bonaerense en marzo de 2023 con una promoción inicial de 24 cuotas sin interés, destinada a impulsar la adopción de su nuevo portal.

Durante la edición de septiembre de 2025 de este evento, Provincia Compras ofreció hasta 18 cuotas sin interés en la primera parte de la campaña y luego continuó con planes de hasta 12 cuotas para productos seleccionados.