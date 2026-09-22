El grupo inmobiliario autorizó destinar más recursos a Golden Juniors, un vehículo orientado a los metales preciosos controlado por Eduardo Elsztain

Su negocio central sigue siendo el inmobiliario, con alta rentabilidad.

El fondo se vincula a Elsztain e invierte en oro argentino.

IRSA eleva a u$s16M su inversión minera en Golden Juniors para diversificar liquidez.

IRSA amplía su inversión en el negocio minero, luego de haber aprobado un aporte adicional de hasta u$s4 millones en Golden Juniors Segregated Portfolio, el mismo fondo al que comenzó a destinar parte de su liquidez durante 2025.

La operación fue informada este martes 22 de septiembre por el mayor operador de centros comerciales de la Argentina a la Comisión Nacional de Valores (CNV), y el aporte podrá concretarse en efectivo o mediante la entrega de activos, además de sumarse a una autorización anterior de hasta u$s12 millones.

Entre ambas decisiones, el límite acumulado aprobado para invertir en Golden Juniors llega a u$s16 millones, cifra que representa el máximo autorizado por IRSA.

En el documento, el grupo explicó que la inversión tiene como objetivo diversificar parte de su liquidez mediante alternativas financieras relacionadas con sectores emergentes de la economía argentina, particularmente los metales preciosos y la industria minera.

Una inversión que comenzó en 2025

El antecedente directo de esta nueva operación entre "partes vinculadas" se remonta al 29 de agosto de 2025.

Ese día, IRSA comunicó al mercado la aprobación de una primera inversión de hasta u$s12 millones en Golden Juniors.

El aporte también podía realizarse en efectivo o en especie y fue presentado como una operación destinada a ampliar las alternativas utilizadas por la empresa para administrar su liquidez.

Los balances posteriores del holding desarrollador inmobiliario incorporaron la participación en el fondo y, al 31 de diciembre de 2025, IRSA registró una inversión en Golden Juniors valuada contablemente en $18.476 millones.

El grupo clasificó la participación como una inversión en activos financieros y la incluyó dentro de sus operaciones con partes relacionadas.

Hasta junio de 2025, Golden Juniors no figuraba en los saldos comparativos publicados por la compañía.

El vínculo con Elsztain

Cabe aclarar que la inversión es realizada por IRSA y eventualmente por sus subsidiarias y que los documentos difundidos por la compañía no presentan a Elsztain como aportante personal de los u$s4 millones adicionales.

La relación con el empresario surge porque preside IRSA y, al mismo tiempo, controla directamente la sociedad encargada de administrar las inversiones de Golden Juniors.

El documento explica que la operación fue analizada según los procedimientos previstos en las normas de la CNV y en la Ley de Mercado de Capitales y que el Comité de Auditoría de IRSA examinó la inversión y emitió una opinión sin objeciones.

La conexión con el oro argentino

Uno de los activos mineros conocidos de Golden Juniors es su participación en Challenger Gold, compañía que cotiza en la Bolsa de Australia y desarrolla el proyecto aurífero Hualilán, en la provincia de San Juan.

La empresa informó una estimación de recursos minerales de 2,8 millones de onzas equivalentes de oro desde que comenzó con los trabajos de extracción en diciembre de 2025 e informó el inicio del transporte del mineral en febrero pasado.

La documentación societaria de Challenger identifica a Dolphin Real Assets Fund SPC–Golden Juniors Segregated Portfolio como una entidad relacionada con Elsztain, quien ocupa la presidencia no ejecutiva de la minera.

En agosto de 2025, Golden Juniors recibió 93.475.343 acciones de Challenger a un precio de 0,08 dólares australianos por título que representó un aporte aproximado de casi u$s5 millones a la compañía minera.

El negocio que sostiene al grupo

IRSA desarrolla su actividad principal en el sector inmobiliario, con una cartera que comprende centros comerciales, oficinas, hoteles, terrenos, proyectos residenciales y espacios de entretenimiento, además de participaciones en otras sociedades.

Durante el ejercicio fiscal 2026, el portafolio de centros comerciales alcanzó 18 activos y más de 410.000 metros cuadrados de área bruta locativa.

La expansión incluyó las adquisiciones de Al Oeste, en el partido bonaerense de Morón, y Los Gallegos, en Mar del Plata.

La compañía también avanzó con la transformación de Al Oeste en Oeste Outlet y la construcción de Distrito Diagonal en La Plata.

En el segmento de oficinas, IRSA inició la construcción de un edificio de 15.350 metros cuadrados en Polo Dot, que estará integrado con el edificio Zetta y tendrá a Mercado Libre como principal locatario.

El grupo continuó además con las obras de infraestructura y la comercialización de Ramblas del Plata, su desarrollo de usos mixtos en la Costanera Sur porteña.

Al presentar los resultados del ejercicio 2026 informó que había comercializado 20 lotes mediante acuerdos de permuta.

IRSA terminó ese período con una ganancia de $420.977 millones, un EBITDA ajustado de sus segmentos de renta que alcanzó los $317.725 millones y una emisión de Obligaciones Negociables (ON), por u$s230 millones y distribuyó dividendos en efectivo durante el ejercicio.